 Група "чорних ріелторів" викрадала людей і під тортурами змушувала віддавати своє житло в Бердянську, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Організаторами групи були двоє мешканців Бердянська. Вони під виглядом ріелтерів підшукували серед місцевих жителів одиноких пенсіонерів та інвалідів, від яких вимагали згоди на переоформлення їхніх домівок на підставних осіб. У разі відмови законних власників переписати своє майно, учасники угруповання застосовували до них фізичний та психологічний тиск", - йдеться в повідомленні.

Загалом задокументовано дев’ять фактів незаконного заволодіння майном громадян на загальну суму $150 тис.

Повідомляється, що зловмисники викрали місцевого пенсіонера, якого вивезли за 50 кілометрів від Бердянська в орендовану будівлю, де насильницьки його утримували. Іншого потерпілого фігуранти провадження оформили на примусове лікування до міського протитуберкульозного диспансеру.

Під час спецоперації співробітники СБУ визволили викрадених людей та затримали організаторів групи.

Під час проведення обшуків за місцями проживання зловмисників вилучено незареєстровану вогнепальну і травматичну зброю, велику кількість паспортів, договорів та інших документів, які підтверджують протиправну діяльність.

Затриманим оголошено про підозру в скоєнні злочину та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, зокрема посадовців, причетних до незаконної діяльності. Також здійснюються заходи щодо повернення відібраного майна законним власникам.

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