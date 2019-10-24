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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Бердянськ (90) ріелтори (8) СБУ (4821) Запорізька область (421)

 Група "чорних ріелторів" викрадала людей і під тортурами змушувала віддавати своє житло в Бердянську, - СБУ. ФОТОрепортаж

Ватажків угруповання "чорних ріелторів", які погрозами і насильством відбирали житло у громадян, затримала в Запоріжжі Служба безпеки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Організаторами групи були двоє мешканців Бердянська. Вони під виглядом ріелтерів підшукували серед місцевих жителів одиноких пенсіонерів та інвалідів, від яких вимагали згоди на переоформлення їхніх домівок на підставних осіб. У разі відмови законних власників переписати своє майно, учасники угруповання застосовували до них фізичний та психологічний тиск", - йдеться в повідомленні.

Загалом задокументовано дев’ять фактів незаконного заволодіння майном громадян на загальну суму $150 тис.

Повідомляється, що зловмисники викрали місцевого пенсіонера, якого вивезли за 50 кілометрів від Бердянська в орендовану будівлю, де насильницьки його утримували. Іншого потерпілого фігуранти провадження оформили на примусове лікування до міського протитуберкульозного диспансеру.

Під час спецоперації співробітники СБУ визволили викрадених людей та затримали організаторів групи.

Під час проведення обшуків за місцями проживання зловмисників вилучено незареєстровану вогнепальну і травматичну зброю, велику кількість паспортів, договорів та інших документів, які підтверджують протиправну діяльність.

Затриманим оголошено про підозру в скоєнні злочину та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, зокрема посадовців, причетних до незаконної діяльності. Також здійснюються заходи щодо повернення відібраного майна законним власникам.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала сімох осіб у справі "чорних" реєстраторів, які завдали збитків у 1,5 млрд грн, - Луценко. ФОТОрепортаж

Група чорних ріелторів викрадала людей і під тортурами змушувала віддавати своє житло в Бердянську, - СБУ 01
Група чорних ріелторів викрадала людей і під тортурами змушувала віддавати своє житло в Бердянську, - СБУ 02
Група чорних ріелторів викрадала людей і під тортурами змушувала віддавати своє житло в Бердянську, - СБУ 03
Група чорних ріелторів викрадала людей і під тортурами змушувала віддавати своє житло в Бердянську, - СБУ 04
Група чорних ріелторів викрадала людей і під тортурами змушувала віддавати своє житло в Бердянську, - СБУ 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3155656
 
   
 Топ коментарі
 
цыгане ненавижу цыган, посмотрите на фото с замазанымы мордами ковры и платье это сраные цыгане
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и как сказал классик из классики мирового кинематографа..
Группа "черных риэлторов" похищала людей и под пытками заставляла отдавать свое жилье в Бердянске, - СБУ - Цензор.НЕТ 783
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цыгане ненавижу цыган, посмотрите на фото с замазанымы мордами ковры и платье это сраные цыгане
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и как сказал классик из классики мирового кинематографа..

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Попытка к бегству и никакой меры пресечения, такие не должны жить - это же бандиты, а бандитам и террористам надо попытку к бегству применять.
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Этих нужно под корень, дома ровнять с землей, а всех родственников за сотый км. иначе они не понимают.
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цікаво...візьмуть за сраку тих нотаріусів,хто це все оформляв ?
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Ані ні прі чОм. Ані ні зналі Шо єта дєлаєЦА пА прінуждЄнію...
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такая хрень по всей Украине, причем не брезгуют даже семейными парами, решение проблемы для одиноких - государственные программы, например имущество-жилье передается в городскую собственность в обмен на услуги по присмотру, там конечно тоже мафия своя нарисуется, но уже более цивилизованная мафия и это намного легче контролировать, вроде как такие программы работают в некоторых городах, ну а сча самый популярный в этом сегменте бизнес - няни по уходу в обмен на жилье, в частном порядке работают, но там няни есть шо сами яду в стакан кинут... Так переписав имущество на громаду города по договору, старики будут защищены от произвола родычей-садистов, бандитов и прочих аферистов. Сегодня, так, там умер одинокий пенсионер собирая бутылки, в полной нищете, майно переходит в собственность города нашару (если претендующих родычей нет), ну это ***** полная, а бомжей сколько, это все с этого бизнеса "отходы", причем там есть вполне нормальные люди, не алкоголики, не наркоманы, просто одинокие которых выбросили на улицу родственники или бандиты, ну и нотариусы, реестры, вся эта юридическая подноготная тоже бардак, чем и пользуются рейдеры и черные риэлтеры.
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