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Все про:Крим (7610) призначення (462) прокурор (377) Поночовний (1)

 Поночовний очолив прокуратуру АР Крим. ФОТО

У середу, 23 жовтня 2019 року, заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов представив колективу прокуратури АР Крим нового керівника - Ігоря Поночовного.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК.

"Прокуратуру АР Крим має очолювати надійний керівник, людина, яка розуміє специфіку та особливості роботи відомства. Ігор Поночовний з 2017 року працював у прокуратурі автономії, пройшов шлях від заступника начальника управління до заступника прокурора. За цей час зарекомендував себе виключно як професіонал, що зможе ефективно продовжити роботу відомства на шляху до деокупації та реінтеграції Автономної Республіки Крим", - зазначив заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Новий очільник відомства Ігор Поночовний подякував за довіру керівництву Генеральної прокуратури та наголосив: "Ми продовжимо реалізовувати ті плани і завдання, які визначені Стратегією розвитку прокуратури АР Крим в умовах тимчасової окупації на 2019-2021 роки. Жоден факт порушення прав людини на тимчасово окупованому півострові не залишиться без нашої уваги, а винні особи будуть притягнуті до відповідальності як на національному, так і на міжнародному рівнях".

Зазначимо, Поночовний до свого призначення працював у прокуратурі АР Крим на посаді заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва. Пізніше очолив управління нагляду в кримінальному провадженні. У червні 2018 року призначений заступником прокурора Автономної Республіки Крим.

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Поночовний очолив прокуратуру АР Крим 01
Поночовний очолив прокуратуру АР Крим 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3155646
 
 
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ОРД
9.10.2018 11:03 опер розыска на пенсии
Займитесь прокурором Ладным Иваном Александровичем, Поночовным Игорем Николаевичем, Степанчуком Андреем Юрьевичем, Чубаровым Юрием Геннадиевичем, это все латентные миллионеры прокуроры, взяточники. Заведите ОРД детективы НАБУ или ЕРДР, сам пойду понятым на обыска и задержание или стану конфиденциально сотрудничать, буду писать агентурные сообщения. ЗАЙМИТЕСЬ, РЕАЛИЗАЦИЯ БУДЕТ 100 % УСПЕШНОЙ
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системний хабарник..як і всі «Игорь Николаевич был заместителем прокурора Оболонского района города Киева, начальником управлений в прокуратурах города Киева, Полтавской области и в прокуратуре Автономной Республики Крым», - сказал Гюндуз Мамедов.
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Я - не я и лошадь не моя! Вообще-то происходит какой-то цирк! Ну что бы мы себе пока не говорили и не втолковывали - Крым сегодня фактически оказался за пределами Украины и управляется нашим "братским" соседом - Россией. И никакой украинский гос.орган, в т.ч. и прокуратура не может пока влиять на жизнь Крыма. Сегодня украинское руководство просто нарисовало себе пока бутафорный план скорого возврата Крыма. Но пока это всё мечты. Так можно вспомнить и про Австро-Венгерскую республику и создавать украинские органы под неё. Вот чем реально занимаются эти прокуроры по Крыму, которые не могут даже пригласить к себе и переговорить с жителями Крым??? И о чем они пока с ними могут говорить и как помочь? И есть другой важный вопрос - а желают ли сегодня сами жители Крыма разговаривать о проблемах своей жизни с представителями украинской власти? Они все прекрасно понимают, что жизнь в Украине сегодня тоже имеет большие проблемы и поэтому хрен не слаще редьки. И вообще давным давно в Крыму были не лучшие настроения в сторону Украины. Если какие-то вопросы по Крыму - поручите этот вопрос пока конкретному прокурору в Ген.прокуратуре на контроль, а зачем вообще отдельная прокуратура по Крыму - это же штаты, не слабые зарплаты и бюджет?
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