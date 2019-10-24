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 Події, Фоторепортаж
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 Унаслідок ДТП автобуса і вантажівки на Рівненщині загинув водій, трьох пасажирів травмовано, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі на Рівненщині сталася ДТП за участю пасажирського автобуса, що прямував з Києва до Варшави, і вантажівки. Унаслідок цього загинув другий водій автобуса, трьох пасажирів травмовано і госпіталізовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління Держслужби з НС у Рівненській області.

24 жовтня о 3:25 на автодорозі Київ-Варшава, поблизу с.Федорівка Сарненського району, трапилася ДТП за участю автобуса Неоплан, який рухався з Києва у Варшаву, та вантажного автомобіля.

"Унаслідок ДТП другий водій, який перебував з правої частини автобуса, загинув на місці пригоди. Троє пасажирів автобуса (дорослі) з забійними ранами госпіталізовані в травматологічне відділення Сарненської ЦРЛ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в автобусі перебував 31 пасажир, з них 13 людей підліткового віку (13-16 років). Решта пасажирів після огляду працівників медичної допомоги від госпіталізації відмовилися.

Рятувальники ДСНС за допомогою спецобладнання деблокували тіло загиблого другого водія із понівеченого салону автобуса та провели змиття паливно-мастильних матеріалів з проїжджої частини дороги.

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Унаслідок ДТП автобуса і вантажівки на Рівненщині загинув водій, трьох пасажирів травмовано, - ДСНС 01
Унаслідок ДТП автобуса і вантажівки на Рівненщині загинув водій, трьох пасажирів травмовано, - ДСНС 02
Унаслідок ДТП автобуса і вантажівки на Рівненщині загинув водій, трьох пасажирів травмовано, - ДСНС 03
Унаслідок ДТП автобуса і вантажівки на Рівненщині загинув водій, трьох пасажирів травмовано, - ДСНС 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3155638
 
 
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Трасса Киев-Варшава ( в Украине) выглядит как проселочная дорога в той же Польше.
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