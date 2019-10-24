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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Херсонщина (470) пункт пропуску (462) Міністерство у справах вереранів (50) КПВВ (61) Гусєв Юрій (6) Коляда Оксана (9)

 Тестова експлуатація пункту пропуску "Каланчак" розпочнеться 10 листопада, - ОДА. ФОТОрепортаж

Повне завершення будівництва КПВВ "Каланчак" планується вже зовсім скоро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав на своїй сторінці у Facebook голова облдержадміністрації Юрій Гусєв під час спільного огляду контрольного пункту в'їзду\виїзду з міністром у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксаною Колядою.

За його словами, процес доволі динамічний, і сьогодні вже обговорюється щоденний план завершення і введення об'єкта в експлуатацію.

Тестова експлуатація пункту пропуску Каланчак розпочнеться 10 листопада, - ОДА 01

"З 10 листопада розпочнемо тестову експлуатацію КПВВ "Каланчак. І під час робочого візиту, запланованого на 15 листопада, Президент України зможе відвідати і подивитися, як реалізовано його доручення з облаштування КПВВ", – розповів очільник Херсонщини.

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Разом з тим, посадовці обговорили з представниками митної та прикордонної служб проблемні питання. Серед них – функціонування сервісної зони.

Тестова експлуатація пункту пропуску Каланчак розпочнеться 10 листопада, - ОДА 02

"Я дізналася, про існування певної проблематики в плані нерегульованості законодавства під час отримання анкети-довідки, коли люди вперше звертаються за отриманням паспорта. Буду порушувати на найближчому засіданні Кабінету Міністрів України це питання", – пообіцяла Оксана Коляда.

Тестова експлуатація пункту пропуску Каланчак розпочнеться 10 листопада, - ОДА 03
Фото: Гусєв/Facebook

Тестова експлуатація пункту пропуску Каланчак розпочнеться 10 листопада, - ОДА 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3155627
 
 
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Вазелиновая банда Моники решила признать гос.границу с раской-********** между Крымом и Херсонской областью де-факто....
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кстати воду надо было бы уже пустить, там же наши люди, они пытки хотят и копеечка в бюджет страны, хотя ее украдут слуги нарита. Не обязательно же крысм признавать Тестовая эксплуатация пункта пропуска "Каланчак" начнется 10 ноября, - ОГА - Цензор.НЕТ 1835 ато как-то по-жлобски по отношению к мышибратьям
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хз, но для начала надо ров выкопать и морской воды напустить
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всё для сепараторов, жаль в Кременчуге мост не развалили в 14-м, так бы …гляди…
построили новый, надо просто как жители дамбаса, они похитрее и теперь
вся страна на них карлит, они ведь уголь ахметову ковыряют ...
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собственно оно и было дотационное, пепа с охметом и прочими рыгами оффшорили, а
с быдла драли на дотации дамбасятской алкашне
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