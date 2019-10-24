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 Пройшов тест на детекторі брехні: поліграф показав, що бабки я не брав і стосунку до схем не маю, - Качура. ДОКУМЕНТ

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Качура повідомив, що пройшов тест на детекторі брехні.

Поліграф показав його непричетність до корупції та тіньових схем, повідомив Качура у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, я прошов тест на детекторі брехні! Поліграф показав, що бабки я не брав і стосунку до схем не маю. Офіційні документи до кінця дня опублікую", - написав він у середу ввечері.

Качура вів пряму відеотрансляцію проходження перевірки в соцмережі, а пізніше оприлюднив результати тестування на поліграфі і результати аналізів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На мою адресу лунають звинувачення в лобіюванні та корупції. Вирішив сам пройти детектор брехні, - нардеп від СН Качура

Пройшов тест на детекторі брехні: поліграф показав, що бабки я не брав і стосунку до схем не маю, - Качура 01
Пройшов тест на детекторі брехні: поліграф показав, що бабки я не брав і стосунку до схем не маю, - Качура 02
Пройшов тест на детекторі брехні: поліграф показав, що бабки я не брав і стосунку до схем не маю, - Качура 03
Пройшов тест на детекторі брехні: поліграф показав, що бабки я не брав і стосунку до схем не маю, - Качура 04
Пройшов тест на детекторі брехні: поліграф показав, що бабки я не брав і стосунку до схем не маю, - Качура 05
Пройшов тест на детекторі брехні: поліграф показав, що бабки я не брав і стосунку до схем не маю, - Качура 06
Пройшов тест на детекторі брехні: поліграф показав, що бабки я не брав і стосунку до схем не маю, - Качура 07
Пройшов тест на детекторі брехні: поліграф показав, що бабки я не брав і стосунку до схем не маю, - Качура 08
Пройшов тест на детекторі брехні: поліграф показав, що бабки я не брав і стосунку до схем не маю, - Качура 09
Пройшов тест на детекторі брехні: поліграф показав, що бабки я не брав і стосунку до схем не маю, - Качура 10
Пройшов тест на детекторі брехні: поліграф показав, що бабки я не брав і стосунку до схем не маю, - Качура 11
Пройшов тест на детекторі брехні: поліграф показав, що бабки я не брав і стосунку до схем не маю, - Качура 12
Пройшов тест на детекторі брехні: поліграф показав, що бабки я не брав і стосунку до схем не маю, - Качура 13
Пройшов тест на детекторі брехні: поліграф показав, що бабки я не брав і стосунку до схем не маю, - Качура 14
Пройшов тест на детекторі брехні: поліграф показав, що бабки я не брав і стосунку до схем не маю, - Качура 15
Пройшов тест на детекторі брехні: поліграф показав, що бабки я не брав і стосунку до схем не маю, - Качура 16
Пройшов тест на детекторі брехні: поліграф показав, що бабки я не брав і стосунку до схем не маю, - Качура 17
Пройшов тест на детекторі брехні: поліграф показав, що бабки я не брав і стосунку до схем не маю, - Качура 18

Нагадаємо, САП зареєструвала кримінальне провадження, в якому 11 народних депутатів від партії "Слуга народу", які працюють у комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, могли отримати хабар 30 000 доларів.

Колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня перевірку пройшов Олександр Дубінський. Офіційний результат буде відомий 28 жовтня.

Глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія пройде перевірку на детекторі брехні в прямому ефірі 24 жовтня о 16:00.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3155624
 
 
 Топ коментарі
 
Та все це чергова вистава та клоунада.
В Україні, за словами Москаля, немає жодного спеціаліста. Немає жодного справжнього поліграфічного приладу.
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В стране, где все правоохранительные органы являются только преступными группировками
А суды являются органами сокрытия преступлений,
Подобные проверки на полиграфе - лишь разводка для 73% дебилов...
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Це найкращий "поліграф" дешевий надійний і його застосування дає 100% результат тому що його не можна підкупити чи обманути правда в нього є один недолік - він не демократичний але в Україні де демократією і не пахне це допустимо. Ось такий "поліграф" вам всім треба проходити!!!

Прошел тест на детекторе лжи: полиграф показал, что бабки я не брал и отношения к схемам не имею, - Качура - Цензор.НЕТ 6466
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Хороший полиграфист. Правильный. Курица на свидетельстве - тому потверждение.
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По такому опроснику - убийца пройдет полиграф.
Еще раз повторяю - оператор , полное гавно.
Я с ручкой, видеокмерами (3 шт,(лицо, руки, общий вид), за 4-ре часа расколпашу к "чертям".
Подготовка к опросу - 4-5 суток.
Все это, по меньшей мере не профессионально.
Вопросы готовят под каждую личность. Предварительно зная минимум 30-40 % о его жизни и родственниках, связях (начиная от ДЕТСКОГО садика, школы, ВУЗа.). Для этого нужно время.
Эй, не превращайте "полиграф" в интернет игрушку.
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я проходив приблизно на такому рівні, як ви кажете (не 4 години, але більше 2), але результат був абсолютно недостовірний, точніше - просто неймовірна маячня, де навіть логічно можна зрозуміти, що такої події не могло бути в принципі, але поліграф показує, що я брешу і така подія була.
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Любое тестирование начинается не с вопроса № 1 (Платили ли вы деньги......)
- Вас зовут.... -Да /нет
-Вы родились в Ульяновске......-да/нет
- Отчество вашей тещи...да/нет
- Фамилия Ваша Качура... да/ нет
- вы были женаты в первый раз ... да/нет
- девичья фамилия Вашей жены Качура... да/нет
- вы попали в депутаты по протекции..... да/нет
- вам нравятся выезды на природу и шашллык.....да/нет..
Ладно, я сделал первичку.
Полиграф дает только эрекцию организма (кстати потовые датчики на спине не стояли).
Еще раз повторяю, эту фирму уволить нахер.
Скажем так, у меня обалденная практитка в розыске людей. В полиграфе, я не профи (* не вхожу в 30-ку.).
Ну данного суб"екта опрса я лично бы закончил на начале 3-го часа.

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На все 100, и они еще собрались бабки выделять на это. В нормальном тесте 100тни вопросов, большая часть по типу как вы описали и колятся на ключевых коих немного.
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Извините, в ручном режиме под камеры около 5-8 часов, опросник - стандарт (327 вопросов), потом анализ видео "психами" (психологи НЛП). Ждать за заключений (они гражданские, +2 суток).
Под полиграф, сбор информации (реальной и самое важное, бабки - под"езд, соседи мест проживания, прописки итюдой..... , соседи "дача-гараж")
Сколько времени для составления опросного листа?
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"...бабкі..."
===
Звідки у всієї цієї наволочі ця напівкримінальна лексика? Невже не можна сказати по-людському?
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Зачем тут "документ" не на гос. языке? Ах да, кака разница, и так всем понятно Пройшов тест на детекторі брехні: поліграф показав, що бабки я не брав і стосунку до схем не маю, - Качура - Цензор.НЕТ 1403

Хотя даже на инаугурации был цирк с суржиками, так что все ок.
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за власним досвідом - поліграф це повне лайно. особисто проходив у дуже серйозного поліграфолога, більше 2 годин і в підсумку показало таку маячню, що це ледь не я вбив Кеннеді. тому не маю жодної довіри до поліграфа.
треба це розслідувати традиційними методами - свідки, перехоплення переписок, телефонних розмов і т.д.
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Десь я це вже бачив. Знову в баночку...? Знов "Борис" на наркотики перевіряв перед поліграфом? Ще таке питання. А методологія и оформлення результатів чому на російській мові? Він хоча б в Україні цей поліграф проходив?
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На хріна поліграф мучить, невідкладно пройти всім слугам психіатра, тільки не в Україні, а в підрозділі НАТО!
Ото буде правда!!!!!!
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Зеленский уехал в Японию, ...а его ЦИРК остался
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А що б ще показав ваш полвграф? Шоу для баранів!
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на якої йизіке протокол??? Читав щось незрозуміле на кшталт болгарської...
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А ШО такое?









Margarita Y.

@MaYa_Ukraine

·12 год

Дубинського перевірили на детекторі....
Опа! Адвокат Дубинського проти оприлюднення результатів. )))
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Полиграф показал, что он - святой человек!) может и дальше мироточить в глаза зебилам
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Типа полиграф, был со здачей мочи нашего наркозависемого президента,лохам сцы в глаза ,а им божья роса.
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Бабки не брал, дедки не брал, а вот металл брал(золотую гирю))
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Очередное кино от "Квартала 95" о прохождении полиграфа. Хоть бы нашли независимую клинику для правдоподобности сюжета.
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Всі такі чесні, бездоганні, але економіка падає, корупція росте, інвестори втікають, а країна живе на облігації внутрішнього займу під 17% річних. Може це у поліграфі причина? Це детектор винуватий? Поломавсь? Пройшов тест на детекторі брехні: поліграф показав, що бабки я не брав і стосунку до схем не маю, - Качура - Цензор.НЕТ 8998
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ВНИМАНЕ!
Новое оригинальное телешоу "Депутат на полиграфе!"
Звёзды 95 квартала каждый вечер в эфире !

Здесь гудят полиграфы
И горят фонари
И бубнят депутаты
От зари до зари!
Здесь всегда у нас кворум
Даже если устал
Здесь всегда зажыгает
Зебеляток кагал!
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За каждым полнымграфом стоят люди ! Еще Остап Бендер говорил об успехах западной полиграфии....а нынче ?? Доллары делают -не отличишь ,а "отчет о проверке на верность" -это плевое дело!
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