 Пройшов тест на детекторі брехні: поліграф показав, що бабки я не брав і стосунку до схем не маю, - Качура. ДОКУМЕНТ

Поліграф показав його непричетність до корупції та тіньових схем, повідомив Качура у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, я прошов тест на детекторі брехні! Поліграф показав, що бабки я не брав і стосунку до схем не маю. Офіційні документи до кінця дня опублікую", - написав він у середу ввечері.

Качура вів пряму відеотрансляцію проходження перевірки в соцмережі, а пізніше оприлюднив результати тестування на поліграфі і результати аналізів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На мою адресу лунають звинувачення в лобіюванні та корупції. Вирішив сам пройти детектор брехні, - нардеп від СН Качура





































Нагадаємо, САП зареєструвала кримінальне провадження, в якому 11 народних депутатів від партії "Слуга народу", які працюють у комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, могли отримати хабар 30 000 доларів.

Колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня перевірку пройшов Олександр Дубінський. Офіційний результат буде відомий 28 жовтня.

Глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія пройде перевірку на детекторі брехні в прямому ефірі 24 жовтня о 16:00.