 Пройшов тест на детекторі брехні: поліграф показав, що бабки я не брав і стосунку до схем не маю, - Качура. ДОКУМЕНТ

Поліграф показав його непричетність до корупції та тіньових схем, повідомив Качура у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Друзі, я прошов тест на детекторі брехні! Поліграф показав, що бабки я не брав і стосунку до схем не маю. Офіційні документи до кінця дня опублікую", - написав він у середу ввечері.
Качура вів пряму відеотрансляцію проходження перевірки в соцмережі, а пізніше оприлюднив результати тестування на поліграфі і результати аналізів.
Нагадаємо, САП зареєструвала кримінальне провадження, в якому 11 народних депутатів від партії "Слуга народу", які працюють у комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, могли отримати хабар 30 000 доларів.
Колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".
Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.
23 жовтня перевірку пройшов Олександр Дубінський. Офіційний результат буде відомий 28 жовтня.
Глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія пройде перевірку на детекторі брехні в прямому ефірі 24 жовтня о 16:00.
Еще раз повторяю - оператор , полное гавно.
Я с ручкой, видеокмерами (3 шт,(лицо, руки, общий вид), за 4-ре часа расколпашу к "чертям".
Подготовка к опросу - 4-5 суток.
Все это, по меньшей мере не профессионально.
Вопросы готовят под каждую личность. Предварительно зная минимум 30-40 % о его жизни и родственниках, связях (начиная от ДЕТСКОГО садика, школы, ВУЗа.). Для этого нужно время.
Эй, не превращайте "полиграф" в интернет игрушку.
- Вас зовут.... -Да /нет
-Вы родились в Ульяновске......-да/нет
- Отчество вашей тещи...да/нет
- Фамилия Ваша Качура... да/ нет
- вы были женаты в первый раз ... да/нет
- девичья фамилия Вашей жены Качура... да/нет
- вы попали в депутаты по протекции..... да/нет
- вам нравятся выезды на природу и шашллык.....да/нет..
Ладно, я сделал первичку.
Полиграф дает только эрекцию организма (кстати потовые датчики на спине не стояли).
Еще раз повторяю, эту фирму уволить нахер.
Скажем так, у меня обалденная практитка в розыске людей. В полиграфе, я не профи (* не вхожу в 30-ку.).
Ну данного суб"екта опрса я лично бы закончил на начале 3-го часа.
Под полиграф, сбор информации (реальной и самое важное, бабки - под"езд, соседи мест проживания, прописки итюдой..... , соседи "дача-гараж")
Сколько времени для составления опросного листа?
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Звідки у всієї цієї наволочі ця напівкримінальна лексика? Невже не можна сказати по-людському?
Хотя даже на инаугурации был цирк с суржиками, так что все ок.
треба це розслідувати традиційними методами - свідки, перехоплення переписок, телефонних розмов і т.д.
Ото буде правда!!!!!!
Margarita Y.
@MaYa_Ukraine
·12 год
Дубинського перевірили на детекторі....
Опа! Адвокат Дубинського проти оприлюднення результатів. )))
Новое оригинальное телешоу "Депутат на полиграфе!"
Звёзды 95 квартала каждый вечер в эфире !
Здесь гудят полиграфы
И горят фонари
И бубнят депутаты
От зари до зари!
Здесь всегда у нас кворум
Даже если устал
Здесь всегда зажыгает
Зебеляток кагал!