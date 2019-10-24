EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  3795  13
Матеріали за темою:
Все про:Вінницька область (388) ДТП (2570)

 Три людини загинули внаслідок ДТП у Вінницькій області, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

23 жовтня у Вінницькій області внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинули три людини. Слідчі встановлюють причини та обставини ДТП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

За даними правоохоронців, аварія сталася близько 11:25 поблизу села Писарівка Ямпільського району.

Попередньо встановлено, 52-річний водій автомобіля "ВАЗ 21093", місцевий житель, виконуючи маневр обгону, не переконався в безпечності маневру, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з Audi А6.

Три людини загинули внаслідок ДТП у Вінницькій області, - поліція 01

За кермом іномарки перебував 70-річний житель одного із сіл району.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шість автомобілів зіткнулися в Одесі: двох людей госпіталізовано. ФОТОрепортаж

Три людини загинули внаслідок ДТП у Вінницькій області, - поліція 02

"Від зазнаних ушкоджень на місці події загинули водії обох транспортних засобів та 27-річний пасажир "ВАЗу"", - йдеться в повідомленні.

Три людини загинули внаслідок ДТП у Вінницькій області, - поліція 03

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб).

Три людини загинули внаслідок ДТП у Вінницькій області, - поліція 04
Фото: сайт Нацполіції

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3155615
 
 
 Топ коментарі
 
как знакомо . старый мэр построил на въезде в город отличную дорогу уже больше 10 лет стоит без ремонтов и тоже находятся идиоты которые его в этом обвиняют . что из- за этого дтп постоянно мол дорога хорошая . вам сука рытвины с колдоёбинами надо тогда будете счастливы да и интернет" на х..й не нужон "
 показати весь коментар
 
А дай дебілам нормальну дорогу і не таке побачим!
 показати весь коментар
 
Ну с девятиной понятно - это гроб на колесиках, а вот водила ауди с какого перепугу? Непристегнут был что ли.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А дай дебілам нормальну дорогу і не таке побачим!
 показати весь коментар
 
 
как знакомо . старый мэр построил на въезде в город отличную дорогу уже больше 10 лет стоит без ремонтов и тоже находятся идиоты которые его в этом обвиняют . что из- за этого дтп постоянно мол дорога хорошая . вам **** рытвины с ************ надо тогда будете счастливы да и интернет" на х..й не нужон "
 показати весь коментар
 
 
дорога в две полосы в каждом направлении сократит вот такое.Ну и неотвратимость покарания за превышение скорости плюс обязательный техосмотр.
 показати весь коментар
 
бот, имеешь конкретную задачу рекламировать техосмотр??
 показати весь коментар
 
 
И немца нормально разворотило. Куда летел на зубиле?
 показати весь коментар
 
 
Ну с девятиной понятно - это гроб на колесиках, а вот водила ауди с какого перепугу? Непристегнут был что ли.
 показати весь коментар
 
 
По моему в Украине никто толком н пристегивается!
 показати весь коментар
 
 
Или заглушка, или ремень за сиденьем. Так многие водители думают, что круто обманули систему.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору