 Три людини загинули внаслідок ДТП у Вінницькій області, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

За даними правоохоронців, аварія сталася близько 11:25 поблизу села Писарівка Ямпільського району.

Попередньо встановлено, 52-річний водій автомобіля "ВАЗ 21093", місцевий житель, виконуючи маневр обгону, не переконався в безпечності маневру, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з Audi А6.

За кермом іномарки перебував 70-річний житель одного із сіл району.

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"Від зазнаних ушкоджень на місці події загинули водії обох транспортних засобів та 27-річний пасажир "ВАЗу"", - йдеться в повідомленні.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб).



Фото: сайт Нацполіції