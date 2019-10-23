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 Фоторепортаж
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Все про:Київ (6643) смог (8) туман (15)

 Київ у тумані: столицю огорнула напівпрозора пелена. ФОТОрепортаж

У різних районах міста спостерігається щільна завіса туману. Він з'являється вранці і частково розсіюється до обіду.

Найчастіше видимість через туман обмежена кількома десятками метрів, інформує Цензор.НЕТ.

Київ у тумані: столицю огорнула напівпрозора пелена 01
Київ у тумані: столицю огорнула напівпрозора пелена 02
Київ у тумані: столицю огорнула напівпрозора пелена 03
Київ у тумані: столицю огорнула напівпрозора пелена 04

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Київ у тумані: столицю огорнула напівпрозора пелена 05
Київ у тумані: столицю огорнула напівпрозора пелена 06
Київ у тумані: столицю огорнула напівпрозора пелена 07
Київ у тумані: столицю огорнула напівпрозора пелена 08

Також читайте: Це звичайний туман, перевищення концентрації шкідливих речовин в повітрі Києва немає, - КМДА

Київ у тумані: столицю огорнула напівпрозора пелена 09
Київ у тумані: столицю огорнула напівпрозора пелена 10
Київ у тумані: столицю огорнула напівпрозора пелена 11
Київ у тумані: столицю огорнула напівпрозора пелена 12
Київ у тумані: столицю огорнула напівпрозора пелена 13
Київ у тумані: столицю огорнула напівпрозора пелена 14
Київ у тумані: столицю огорнула напівпрозора пелена 15

Автор фото — Наталя Шаромова.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3155510
 
 
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Это Беня так конкурентов - лоукостеров прогоняет
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на 5 фото - одни и те же притоны с двумя палками..... фотограф видать ультраправославный.
только уродуют город эти капища для беснований. Они реально полезны только таким как Нарик - построил капище и стал вместо простого бандюка - православным бандюком, что приятно и "душу спасает")
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У меня на стоянке машину каким-то пеплом присыпало. Соседние тоже.
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То у "слуг народу" пердачини пригоріли від поліграфа поліграфовича )))0))0)))
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То туманний попіл, мабуть. Якийсь туман з кіно жахів.
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Ішов о 23 через ліс реально страшно було... Дорогу ледве бачив
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Знайоми кияне кажуть що цей туман дуже смердить паленим смиттям. Так ще ні один туман не смердів.
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