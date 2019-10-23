 Київ у тумані: столицю огорнула напівпрозора пелена. ФОТОрепортаж

Найчастіше видимість через туман обмежена кількома десятками метрів, інформує Цензор.НЕТ.









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Також читайте: Це звичайний туман, перевищення концентрації шкідливих речовин в повітрі Києва немає, - КМДА















Автор фото — Наталя Шаромова.

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