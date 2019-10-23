Редактор Цензор.НЕТ 23.10.19 16:3423.10.19 16:37 Київ у тумані: столицю огорнула напівпрозора пелена. ФОТОрепортаж У різних районах міста спостерігається щільна завіса туману. Він з'являється вранці і частково розсіюється до обіду.Найчастіше видимість через туман обмежена кількома десятками метрів, інформує Цензор.НЕТ. Читайте також: Аеропорт "Київ" скасував кілька рейсів через туман Також читайте: Це звичайний туман, перевищення концентрації шкідливих речовин в повітрі Києва немає, - КМДА Автор фото — Наталя Шаромова. Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через густий туман над столицею в аеропорту "Київ" скасовано кілька ранкових рейсівИсточник: https://censor.net.ua/ua/p3155510 x Мені подобається
только уродуют город эти капища для беснований. Они реально полезны только таким как Нарик - построил капище и стал вместо простого бандюка - православным бандюком, что приятно и "душу спасает")