 Внесення змін до Конституції в частині місцевого самоврядування дозволить українцям поліпшити добробут, - заступник голови ОП Трофімов. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зазначається, що Трофімов представив пріоритети уряду щодо реформування місцевого самоврядування.

"Це значить, що публічні послуги мають стати ближчими, а медицина та освіта – якісними й доступнішими", – пояснив він.

Перший заступник керівника Офісу Президента зауважив, що зазначені конституційні зміни стануть завершенням децентралізації в Україні.

"Раніше ми часто чули, що реформи мають бути болючими й тривати довго. Зараз у країни є шанс завершити справжню децентралізацію владних повноважень за новим адміністративно-територіальним устроєм. Показати, що реформи мають бути з думкою про людей, можуть бути реалізовані у чіткі та зрозумілі терміни, давати конкретні результати", – сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про місцеве самоврядування в ОРДЛО буде ухвалено з урахуванням думки громадянського суспільства, - Разумков

Він підкреслив, що внесення змін до Конституції України у частині місцевого самоврядування закріпить ці можливості та зробить зміни на краще для кожного українця незворотними.

"Дати можливість громадам вирішувати питання своєї життєдіяльності та мати інструменти для подолання бідності – саме це є головним завданням завершення реформи децентралізації", – підкреслив Трофімов.

Саме тому, за його словами, Глава держави підтримує представлені сьогодні зміни до Конституції, які мають на меті наблизити владу до людей.

"Очікується, що проект конституційних змін буде спрямований до Конституційного Суду України вже на поточній сесії Верховної Ради. Якщо парламент підтримає згадані зміни, на їхнє запровадження пропонується передбачити перехідний період", - наголосили в пресслужбі Офісу Президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас будуть мер із магістратом і префект, - нардеп від СН Качура про майбутню модель управління в Києві







