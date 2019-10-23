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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Конституція (308) місцеве самоврядування (50) Трофімов (3)

 Внесення змін до Конституції в частині місцевого самоврядування дозволить українцям поліпшити добробут, - заступник голови ОП Трофімов. ФОТОрепортаж

Перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Трофімов презентував бачення президента Володимира Зеленського про необхідність внесення змін до Конституції України в частині реформи місцевого самоврядування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зазначається, що Трофімов представив пріоритети уряду щодо реформування місцевого самоврядування.

"Це значить, що публічні послуги мають стати ближчими, а медицина та освіта – якісними й доступнішими", – пояснив він.

Перший заступник керівника Офісу Президента зауважив, що зазначені конституційні зміни стануть завершенням децентралізації в Україні.

"Раніше ми часто чули, що реформи мають бути болючими й тривати довго. Зараз у країни є шанс завершити справжню децентралізацію владних повноважень за новим адміністративно-територіальним устроєм. Показати, що реформи мають бути з думкою про людей, можуть бути реалізовані у чіткі та зрозумілі терміни, давати конкретні результати", – сказав він.

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Він підкреслив, що внесення змін до Конституції України у частині місцевого самоврядування закріпить ці можливості та зробить зміни на краще для кожного українця незворотними.

"Дати можливість громадам вирішувати питання своєї життєдіяльності та мати інструменти для подолання бідності – саме це є головним завданням завершення реформи децентралізації", – підкреслив Трофімов.

Саме тому, за його словами, Глава держави підтримує представлені сьогодні зміни до Конституції, які мають на меті наблизити владу до людей.

"Очікується, що проект конституційних змін буде спрямований до Конституційного Суду України вже на поточній сесії Верховної Ради. Якщо парламент підтримає згадані зміни, на їхнє запровадження пропонується передбачити перехідний період", - наголосили в пресслужбі Офісу Президента.

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Внесення змін до Конституції в частині місцевого самоврядування дозволить українцям поліпшити добробут, - заступник голови ОП Трофімов 01
Внесення змін до Конституції в частині місцевого самоврядування дозволить українцям поліпшити добробут, - заступник голови ОП Трофімов 02
Внесення змін до Конституції в частині місцевого самоврядування дозволить українцям поліпшити добробут, - заступник голови ОП Трофімов 03
Внесення змін до Конституції в частині місцевого самоврядування дозволить українцям поліпшити добробут, - заступник голови ОП Трофімов 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3155473
 
 
 Топ коментарі
 
Лише держава централізовано може організувати боротьбу з бідністю. Це все одно, як передати на рівень общин визначати рівень пенсії чи мінімальної заробітної плати. Може б, до речі, це було б ефективніше, ніж те, про що говорить Трофімов.
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цікаво, що вони туди тишком протягнуть по дамбасу?
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Всё - для блага человека, всё - во имя человека! И я кажется знаю этого человека.
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Лише держава централізовано може організувати боротьбу з бідністю. Це все одно, як передати на рівень общин визначати рівень пенсії чи мінімальної заробітної плати. Може б, до речі, це було б ефективніше, ніж те, про що говорить Трофімов.
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Бороться с бедностью повышением пенсии и минимальной зарплаты? Удачи, только можно этим заниматься в какой-нибудь другой стране?
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ти читав що я написав, чи лише бзднув не читавши?
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ага а пока в нарушение ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ В.РАДЫ КОТОРАЯ УСТАНОВИЛА 15% все что обязаны граждане со своих пенсий зарплат стипендий пообий дохода на семью платить за ЖКХ Услуги самокатный философ Гончарук поднял тишком мышком для тех кто будет получать субсидию с 15% до 20% начиная с 1 мая 2020 года.... раз второе в Постановлении Рады четко написано что если не платят зарплату пенсию пособия и так далее ЗАПРЕЩЕНО ВПЛОТЬ ДО УГОЛОВНЫХ ДЕЛ отключать граждан от ЖКХ услуг даже тем кому СУБСИДИЮ ТАКЖЕ НЕ НАЗНАЧИЛИ.. и спросим себя как все остальное соспрягается с Постановой Рады.. отменить ее нельзя, признать неконституционной нельзя, принять Постанову хуже чем эта- нельзя, смотри Конституцию и так далее.... просто пацанва забивает болт на все..инересно как реформа местных бандформирований облегчит участь простых жителей села посела городка города областного и районного (областного) значения???????? Внесение изменений в Конституцию в части местного самоуправления позволит украинцам улучшить благосостояние, - замглавы ОП Трофимов - Цензор.НЕТ 3769
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Ты предлагаешь читать человека (себя), который размышляет о борьбе с бедностью на уровнях государства и общин, даже не понимая, что законодательное закрепление уровня социальных стандартов никакого отношения к этой самой борьбе с бедностью не имеет?
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ага, можеш почитати, я на кореспонденті писав, що треба робити. Боюсь лише, для олігофренів не підійде.
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Так ты дашь ссылку на свой аккаунт на корре, чтобы мы смогли приобщиться к мудрости?
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Ладно, там и запишем: унылый левак с аккаунтом на ватной помойке.
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тобто, якщо з кацапським дурнем не розмовляю - то я унилий лівак? Гуляй клоун, мій каблук друг твоєму писку.
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Хорошо, опиши парой фраз, как нормальные государства борются с бедностью?
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цікаво, що вони туди тишком протягнуть по дамбасу?
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Нічого не потрібно. Де факто мова йде про економічну федералізацію країни.
Після її адаптації політична федералізація, а згодом і розпад країни неминучий.
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Я извиняюсь,- чьё благосостояние позволит улучшить?
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да ничье.внесение изменений в Конституцию.... и улучшение жизни!? почему папередники до такого не додумались от жеж тупые. а новые вот так взяли,внесли изменения и запанувалы.шах и мат!
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Украинцев. Список этих украинцев будет в приложении к Конституции.
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Всё - для блага человека, всё - во имя человека! И я кажется знаю этого человека.
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Прошу надати конкретний механізм, як медицина стане якіснішою! Сімейні лікарі задля економії часто-густо взагалі в елементарних ситуаціях не призначають навіть здати аналізи, УЗД і т.п.! Навіть у СРСР такого неподобства не було. Протоколів по тих чи інших найрозповсюдженіших хворобах немає, або вони далекі від ******** норми. В аптеках сотні найменувань різних за назвою препаратів з одними і тими ж активними речовинами. Дітей взагалі просто заліковують: сиропчик з малинкою, сиропчик з апельсинкою + сильнодіюча речовина, яка швидко призводить до гастриту. Потім починають лікувати шлункові розлади від призначених препаратів і розводять руцями "Таке слабеньке молоде покоління нині".
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А под эти изменения вы "случайно" самоуправление луганды не собираетесь протянуть....
Может не в основном тексте..... а поправками....
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Чтобы у меня улучшилось благосостояние,- у кого-то оно должно ухудшиться. У кого, или,- за счёт кого?
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Якщо в голові завелися клоуни, то краще децентралізуватися.
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Призиви до сепаратизму та порушення територіальної цілісності держави це кримінальний злочин, який є юриздикцією СБУ.
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То децентралізація - це і є заклик до сепаратизму. Трофімова за грати?
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Американцам и швейцарцам только об этом не рассказывай.
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Что то подозрительно все это Внесення змін до Конституції в частині місцевого самоврядування дозволить українцям поліпшити добробут, - заступник голови ОП Трофімов - Цензор.НЕТ 2993 за что восстал донбасс теперь топит власть Внесення змін до Конституції в частині місцевого самоврядування дозволить українцям поліпшити добробут, - заступник голови ОП Трофімов - Цензор.НЕТ 6125 что то уже задумали
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если общины будут решать это то почему не решать им сколько монет им отчислять на содержание "служивых" и вообще зачем им отчислять и содержать за монеты общин продажных"зе" ???
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Спихування відповідальності з центральної влади на місцеву почалося ще при Порошенко. Зара з же, весь негатив і відповідальність має повністю перейти на місцеве керівництво, а керувати потоками залишиться центральна влада. Вона, як і раніше продовжить збирати і ділити кошти наприклад, на соціалку але відповідати за неї будуть місцеві. Дуже зручна позиція, хоча тепер хай місцеві самі думають кого вибирати, а вибрані депутати та голови хай думають де взяти гроші.
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Улучшить благосостояние?
Т.е. добавив строчку в Конституцию увеличите производство товаров и услуг в 2-3 раза? Внесення змін до Конституції в частині місцевого самоврядування дозволить українцям поліпшити добробут, - заступник голови ОП Трофімов - Цензор.НЕТ 8325
Тогда нужно срочно кропать 10-ти томник Конституции.
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покращення вже сьогодні !!!!! Оце так новина !!!!
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Так, звана реформа децентралізації - це очищення землі від людей. Так, частину доходів передали місцевим бюджетам, проте на них переклали ще більші витрати. Зараз дефіцит частково перекривається за рахунок субвенцій з держбюджету, проте, поступово їх обсяг знижують. В ряді регіонів є гострий дефіцит коштів на фінансування медицини, освіти, субсидій, соціалки, тощо. Проблеми зростають. Центральна влада свідомо перекладає відповідальність за скорочення соцвитрат на місцеву владу. Іншим напрямком реформи - є об'єднання територіальних громад. Це призводить до фактичної ліквідації місцевого самоврядування. Оскільки, тепер одна сільрада може бути на декілька десятків сіл. Очевидно, за таких умов люди не можуть брати участь в загальних зборах та інших заходах для реалізації своїх праві. Іноді до сільради треба їхати за 30-40 кілометрів. Також, доводиться далеко їздити, щоб взяти будь-яку довідку. Фактично, життя зосереджується в населеному пункті де знаходиться центр територіальної громади. В інших населених пунктах закриваються школи, лікарні, занепадає інфраструктура. Все готується до запровадження ринку землі, та створення великих латифундій. Зайве населення новим господарям - непотрібно.
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Вообще-то местное самоуправление - это пробивал Грося.
А в новых учебниках Гросю вычеркнули вообще.....
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