EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  2541  21
Все про:СБУ (4817) тероризм (2153) Донбас (13384)

 Комплектуючі гірничо-шахтного устаткування збували через територію РФ для фінансування терористів "ДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

Багатомільйонну схему фінансування терористів так званої "ДНР" щодо незаконної реалізації промислової продукції з тимчасово окупованої території Донецької області викрила Служба безпеки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Для здійснення оборудки представники вітчизняної комерційної структури зареєстрували товариство з обмеженою відповідальністю в Києві та "дзеркальну" фірму у тимчасово окупованому Донецьку. На потужностях підприємств, які знаходяться на території ОРДЛО, виготовляли частини та деталі гірничошахтного устаткування. Через тимчасово непідконтрольну ділянку українсько-російського кордону гірниче обладнання перевозили до РФ, а звідти за підробленими документами переміщували в Україну. В одному з цехів на Дніпропетровщині із комплектуючих зі зміненим маркуванням збирали устаткування для реалізації українським підприємствам", - розповіли в СБУ.

Протягом 2018-2019 років фігуранти справи здійснили незаконне постачання товарів на загальну суму майже тридцять мільйонів гривень. Частину отриманих коштів зловмисники через свою філію, розташовану у тимчасово окупованому Донецьку, направляли на сплату податків так званої "ДНР".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка СБУ блокувала контрабанду складових частин бойової автоматичної зброї. ФОТОрепортаж

Під час санкціонованих слідчих дій в офісах і на складах у Київській та Дніпропетровській областях виявлено гірниче обладнання, комп’ютерну техніку, документи та інші докази незаконних дій.

Вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру. У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Комплектуючі гірничо-шахтного устаткування збували через територію РФ для фінансування терористів ДНР, - СБУ 01
Комплектуючі гірничо-шахтного устаткування збували через територію РФ для фінансування терористів ДНР, - СБУ 02
Комплектуючі гірничо-шахтного устаткування збували через територію РФ для фінансування терористів ДНР, - СБУ 03
Комплектуючі гірничо-шахтного устаткування збували через територію РФ для фінансування терористів ДНР, - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3155466
 
 
 Топ коментарі
 
Предательство как оно есть. Накажите их пожалуйста.
 показати весь коментар
 
"...Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении..."
Злоумышленники...Звучит, как "хулиганы". Мда... В Китае уже-бы патроны вынимали из пачки...
 показати весь коментар
 
А чого мертвечука немає? Чи це коллаж він і робив? Тіпа мертвечина ніпричЙОм? Комплектующие горно-шахтного оборудования сбывали через территорию РФ для финансирования террористов "ДНР", - СБУ - Цензор.НЕТ 4765
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ізе збували вугілля і інші корисні копалини, для фінансування терористів. Можете перевірити - чиста правда, і без СБУ.
 показати весь коментар
 
 
А чого мертвечука немає? Чи це коллаж він і робив? Тіпа мертвечина ніпричЙОм? Комплектующие горно-шахтного оборудования сбывали через территорию РФ для финансирования террористов "ДНР", - СБУ - Цензор.НЕТ 4765
 показати весь коментар
 
 
Вовочка ж тут не при чем, я правильно понимаю? Это ж все схемы папиредников продолжают работать?
 показати весь коментар
 
при вовочці розкрили, а при сої працювало всі роки
 показати весь коментар
 
 
Предательство как оно есть. Накажите их пожалуйста.
 показати весь коментар
 
 
"...Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении..."
Злоумышленники...Звучит, как "хулиганы". Мда... В Китае уже-бы патроны вынимали из пачки...
 показати весь коментар
 
 
Да тишина!!!Никто не возмущается из известных личностей.Всё ХОРОШО!Это чепуха,а вот песенка про гонтореву-воровку.ВОТ ЭТО ЖАХ!!!!
 показати весь коментар
 
 
а что у вас украла Гонтарева, сообщите, пожалуйста, мне интересно...
 показати весь коментар
 
Мои деньги в банке.Не придуривайся шлангом-порохобот
 показати весь коментар
 
вам и придуриваться не надо, вы уже - шланг, который понес деньги не в банк, а в отмывочно-помовочную контору под вывеской банка, из которой ее владелец их (деньги) честно вывел в офшоры, потому что таких как вы дебилов оказалось до хрена и больше в стране...
 показати весь коментар
 
Значит мы дебила,я поняла ,а твоя гонтарева -умненька,вывела их в офшоры)))Вывод:надо по таким мразям стрелять и ВСЁ быстро наладится
 показати весь коментар
 
А ты Алёнка засунь свои пять гривен в дырявую колготку - надёжнее будет!
 показати весь коментар
 
Я тебе не Аленка,сопляк,а ты засунь средний палец,если тебе еще не отрубили его) в задний проход,и анонируй
 показати весь коментар
 
Ай, Алёнка, не бузи! Про свой опыт анального секса не здесь следует рассказывать. Ты давай про то, как из твоей банки Коварная Гонтарева украла все твои обёртки от жевательных резинок!
 показати весь коментар
 
А тебе нужно с собой резинки носить,чтобы такие уроды как ты не рождались
 показати весь коментар
 
Не злоумышленники, а пособники террористов. Комплектующие горно-шахтного оборудования сбывали через территорию РФ для финансирования террористов "ДНР", - СБУ - Цензор.НЕТ 2845
 показати весь коментар
 
 
Любое производство в ОРДЛО платит налоги в ОРДЛО.
В чём открытие?
 показати весь коментар
 
эти кормильцам скотам...зайди в любую группу--мы террористы оккупанты в украине..там перекрыть все давно пора
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору