 Із загиблим в авіакатастрофі на Полтавщині ексміністром Кутовим попрощалися в Києві. ФОТОрепортаж

Прощання відбувалося в Києві в Клубі Кабінету Міністрів України, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Попрощатися з Кутовим прийшли його колеги з попереднього складу Кабміну, українські політики, рідні та близькі.

Прощання з Кутовим





Експрем'єр Володимир Гройсман, голова МВС Арсен Аваков.





Ірина Геращенко

Ексглава Мінкультури Євген Нищук





Рідні Кутового





Труну з тілом Кутового не відкривали під час церемонії прощання з ним

Фото: Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 21 жовтня ексміністр Тарас Кутовий загинув в авіакатастрофі під Полтавою