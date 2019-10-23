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Все про:Київська область (1034) немовля (12) викрадення (362)

 У Коцюбинському викрали немовля, поліція оголосила план-перехоплення. ФОТО

У селищі Коцюбинське Київської області сьогодні, 23 жовтня, викрали 4-місячне немовля. Правоохоронці оголосили план-перехоплення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Київської області.

"Сьогодні у смт. Коцюбинське, невідома жінка викрала хлопчика в матері та повезла на авто в невідомому напрямку. Як відомо, одинока мати напередодні познайомилася із, нібито, волонтерами, які запропонували обміняти дитячі речі", - повідомили в поліції.

"Не вбачаючи небезпеки, жінка дала потримати дитину зловмисниці, яка раптово схопила хлопчика і втікла на легковику срібного кольору", - додали там.

За даними правоохоронців, крадійка з чорним волоссям, в окулярах, а також була одягнена в жилетку синього кольору і джинси.

У Коцюбинському викрали немовля, поліція оголосила план-перехоплення 01

Як повідомляє "Київ Оперативний", в Коцюбинське приїхала жінка до малозабезпеченої сім'ї нібито для того, щоб надати їй допомогу.

"Сьогодні вранці приїхала і вони пішли з мамою малюка Оленою і з дитиною на пошту. Мама довірливо залишила малюка жінці і зайшла на пошту, коли вийшла - жінки з малюком не виявилося. Це все сталося десь об 11:30", - повідомляється .

Зараз батьки оглядають камери спостереження і повідомили в поліцію.

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"Прикмети жінки: років 25, чорне волосся, веснянки, окуляри для зору чорні (тут не ясно оправа чорна чи скло), приїхала на сріблястому #Daewoo #Lanos (# 68268KE). Малюк одягнений в різнокольоровий комбінезон і коричневу в'язану шапку", - повідомляє "Київ Оперативний".

Дитину вкрали на вулиці Доківська, 5б, Коцюбинський район, смт Коцюбинське.

"Якщо у когось з'явиться якась інформація про місцезнаходження дитини, викрадачів або автомобіль, повідомляйте терміново в поліцію", - підкреслює видання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3155446
 
 
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На "малоизвестную женщину", значит, немного все-таки известную.
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Рожать следующего надо,как ни цинично это выглядит.А ребёнка,дай Бог, найдут..
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Мамаша, конечно, протупила.
Как можно оставить ребёночка на чужого человека?

Найдут скорей всего
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Та сподіваюсь знайдуть , ще й автівка світанулась з номерами
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При Порошенко такого не было!

Дожились, детей воруют среди белого дня.
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"...дала подержать ребенка злоумышленниЦЫ..." -ЦЫ? Кому? -ЦЫ?..
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Не знаю про кацапську, але більшість журналістів і народних депутатів не розрізняють давальний та місцевий відмінки української мови. І в кожного університетський диплом у кишені
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Це невдалий гугл-переклад з української "... жінка дала потримати дитину зловмисниці, яка раптово схопила..." Джерело: https://censor.net.ua/ua/p3155446"
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"...Сейчас родители обегают камеры наблюдения..." А сначала в сообщении было про "одинокую мать"...
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