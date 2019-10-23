 У Коцюбинському викрали немовля, поліція оголосила план-перехоплення. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Київської області.

"Сьогодні у смт. Коцюбинське, невідома жінка викрала хлопчика в матері та повезла на авто в невідомому напрямку. Як відомо, одинока мати напередодні познайомилася із, нібито, волонтерами, які запропонували обміняти дитячі речі", - повідомили в поліції.

"Не вбачаючи небезпеки, жінка дала потримати дитину зловмисниці, яка раптово схопила хлопчика і втікла на легковику срібного кольору", - додали там.

За даними правоохоронців, крадійка з чорним волоссям, в окулярах, а також була одягнена в жилетку синього кольору і джинси.

Як повідомляє "Київ Оперативний", в Коцюбинське приїхала жінка до малозабезпеченої сім'ї нібито для того, щоб надати їй допомогу.

"Сьогодні вранці приїхала і вони пішли з мамою малюка Оленою і з дитиною на пошту. Мама довірливо залишила малюка жінці і зайшла на пошту, коли вийшла - жінки з малюком не виявилося. Це все сталося десь об 11:30", - повідомляється .

Зараз батьки оглядають камери спостереження і повідомили в поліцію.

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"Прикмети жінки: років 25, чорне волосся, веснянки, окуляри для зору чорні (тут не ясно оправа чорна чи скло), приїхала на сріблястому #Daewoo #Lanos (# 68268KE). Малюк одягнений в різнокольоровий комбінезон і коричневу в'язану шапку", - повідомляє "Київ Оперативний".

Дитину вкрали на вулиці Доківська, 5б, Коцюбинський район, смт Коцюбинське.

"Якщо у когось з'явиться якась інформація про місцезнаходження дитини, викрадачів або автомобіль, повідомляйте терміново в поліцію", - підкреслює видання.