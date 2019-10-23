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 Суспільство
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Все про:Правоохоронні органи (290) Національна гвардія (620) поліграф (39)

 Фахівці Нацгвардії пройшли навчання роботі на поліграфі в інструкторів зі США. ФОТОрепортаж

Поліграфологи зі Сполучених Штатів провели для правоохоронців з України, Білорусі та Азербайджану інтенсив із використання поліграфа.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Нацгвардії.

Використовувати поліграф українських силовиків навчали Марк Хендлер - експерт-поліграфолог з питань достовірності, член ради директорів Американської Асоціації Поліграфа і Мішель Сі Де Ла Пека - співробітник федеральної правоохоронної структури США.

Фахівці Нацгвардії пройшли навчання роботі на поліграфі в інструкторів зі США 01

У групі учнів було 14 офіцерів Нацгвардії, що спеціалізуються на поліграфології. Таким чином, майже всі фахівці Нацгвардії, задіяні в роботі з поліграфом, вже пройшли подібне навчання.

Фахівці Нацгвардії пройшли навчання роботі на поліграфі в інструкторів зі США 02
Фахівці Нацгвардії пройшли навчання роботі на поліграфі в інструкторів зі США 03

"Наостанок лектори вручили понад 100 сертифікатів про проходження курсу, знання якого в подальшому будуть впроваджуватися слухачами в роботі", - повідомляють у пресслужбі Нацгвардії.

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Фахівці Нацгвардії пройшли навчання роботі на поліграфі в інструкторів зі США 04
Фахівці Нацгвардії пройшли навчання роботі на поліграфі в інструкторів зі США 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3155440
 
 
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Справжня болгарська валеріана! І ніякий поліграф вас не розкусить!
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Неужели слуг уродов будут проверять на полиграфе специалисты из нацгвардии?))))) в общем, опять какую то хрень за спиной украинцев зешобла готовит, раз цирк с подставным детектором устроила
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как обмануть полиграф и пройти проверку?
один из способов: стать полиграфологом!
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второй способ: иметь своего личного полиграфолога!
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Це ж треба, яке кумедне "співпадіння". Слуги захотіли влаштувати шоу з поліграфом, а тут і професіонали, якраз, визріли. Ну фсьо, тепер спеціалісти Авакова, який зробив Вовочку президентом, як стверджує тато Беня, проведуть "неупереджену" перевірку слуг на "детекторі брехні" Специалисты Нацгвардии прошли обучение работе на полиграфе у инструкторов из США - Цензор.НЕТ 9605
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Не зрозумів лише до чого тут Національна гвардія?
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