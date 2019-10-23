 Фахівці Нацгвардії пройшли навчання роботі на поліграфі в інструкторів зі США. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Нацгвардії.

Використовувати поліграф українських силовиків навчали Марк Хендлер - експерт-поліграфолог з питань достовірності, член ради директорів Американської Асоціації Поліграфа і Мішель Сі Де Ла Пека - співробітник федеральної правоохоронної структури США.

У групі учнів було 14 офіцерів Нацгвардії, що спеціалізуються на поліграфології. Таким чином, майже всі фахівці Нацгвардії, задіяні в роботі з поліграфом, вже пройшли подібне навчання.





"Наостанок лектори вручили понад 100 сертифікатів про проходження курсу, знання якого в подальшому будуть впроваджуватися слухачами в роботі", - повідомляють у пресслужбі Нацгвардії.

Читайте також: Усі члени фінансового комітету мають пройти перевірку на детекторі брехні, - Зеленський



