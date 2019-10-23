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 Події, Фоторепортаж
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Матеріали за темою:
Все про:шахрайство (277) Правоохоронні органи (290) соцвиплати (94) Антитерористична операція (4988) інвалідність (10)

 Правоохоронці викрили групу шахраїв, які оформляли липові інвалідності учасникам АТО і привласнили сотні тисяч гривень соцвиплат. ФОТО

Оформляли липову інвалідність для учасників АТО та привласнювали їхні соціальні виплати двоє тернополян і киянин. Підприємливих шахраїв викрили співробітники відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління (детективів) ГУНП у Тернопільській області спільно з працівниками Управління СБУ в області та прокуратурою міста Тернополя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Як повідомив начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління (детективів) Юрій Барабан, двоє мешканців Тернополя підшуковували учасників АТО і пропонували їм оформити інвалідність за станом здоров’я. Охочі знаходилися, адже це давало можливість їм щомісяця отримувати пенсійні виплати за третьою групою інвалідності.

Правоохоронці викрили групу шахраїв, які оформляли липові інвалідності учасникам АТО і привласнили сотні тисяч гривень соцвиплат 01

Аферисти увесь паперовий процес брали на себе. Від учасників АТО брали нотаріальну довіреність, щоб мати змогу здійснювати правочини від їхнього імені. Зацікавлені громадяни довіряли зловмисникам та діяли за їхніми вказівками: збирали необхідні документи, відкривали банківські рахунки та передавали аферистам.

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Готовий пакет документів шахраї пересилали своєму спільнику в Київ, який там через медзаклади оформляв довідки з липовими діагнозами. З підробленими документами учасники АТО проходили у Тернополі медико-соціальну експертну комісію для встановлення інвалідності.

Правоохоронці викрили групу шахраїв, які оформляли липові інвалідності учасникам АТО і привласнили сотні тисяч гривень соцвиплат 02
Фото: сайт Нацполіції

Після надання інвалідності третьої групи зазначені особи мали б отримувати одноразову грошову допомогу в розмірі понад 400 тисяч гривень та щомісячну пенсію. Проте одноразові виплати осідали в кишенях шахраїв, адже учасники АТО під час оформлення документів передали їм реквізити своїх банківських рахунків і доступ до них. Люди навіть не здогадувалися, які суми надходили на їхні "електронні гаманці".

Відомо про 15 осіб, які незаконним способом оформили інвалідність, а їхні виплати присвоїли собі аферисти.

Під час обшуків у зловмисників вилучили гроші, документи, засоби зв’язку, банківські картки.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 3 статті 190 ККУ - шахрайство, вчинене у великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Триває досудове розслідування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3155432
 
   
 Топ коментарі
 
та інвалідів липових у нас більше, ніж тих хто дійсно хворий. у мене на роботі тільки четверо таких, бігають за пивом ,як лані., але сердешні по документах ціна питання близько 2 тисяч
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липовые не только среди атошников, среди гражданского населения в десятки больше.
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таких мошенников по пол собеса....
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та інвалідів липових у нас більше, ніж тих хто дійсно хворий. у мене на роботі тільки четверо таких, бігають за пивом ,як лані., але сердешні по документах ціна питання близько 2 тисяч
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Это может быть спецоперация кремлевской шайки.Покопайте в этом направлении!
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Гы-гы.
Свобода давно поставила процесс на поток и липовые инвалиды и атошники получают земельные участки, устанавливают мафы в неположенных местах и получают на складах военную амуницию.
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А главнокомандующего который косил от призыва они не разоблачили?

Зеленскому в 2014году
поступил звонок от мамы, которая сообщила Владимиру, что в Кривом Роге пришла повестка из военкомата на его имя.
Усомнившись в правдоподобности этой истории, журналисты позвонили родителям комика. Вот, что им ответил Александр Зеленский
Мы были весьма удивлены, получив повестку. Я уж думал, что меня зовут, ведь Вова у нас даже не прописан. Поэтому не восприняли ее всерьез. Вероятно, это какая-то ошибка военкомата. Может, у них устаревшие данные? МЫ РАССКАЗАЛИ СЫНУ, ВСЕ ВМЕСТЕ ПОСМЕЯЛИСЬ (!), но он уверил нас, что со всем сам разберется.
Знаете, меня мой отец буквально заставил идти в армию после института. Но я - не он. Я БЫ НЕ ХОТЕЛ, ЧТОБЫ МОЙ СЫН ШЕЛ В АРМИЮ, ПОСКОЛЬКУ ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТО БОЛЬШОЙ РИСК .
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дык, комик, шо с него взять кроме анализов, вот сын пятраляксеича как ушел на фронт, так в серетном полку мины до сих пор по сепарам швыряет!!!
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Так сын Петра всетаки был на фронте. А про то, что он там делал расскажи подробнее.
А вот комик косил от призыва. Я понимаю, косили многие. Но никто из косивших не набрался наглости после этого назвать себя главнокомандующим и обо..рать таким образом это высокое звание
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я не знаю что делал его сын в армии и участник ли он ато..а вот то что история про повестку всплыла в предвыборную компанию - факт..и да и раздавать повестки неугодным - это почерк рошенковской шоблы....
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"раздавать повестки неугодным" это как?

И еще раз - косил от призыва - не имеешь морального права быть главнокомандующим
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ну вот ты мне тут вопросы задаешь, я узнаю твой адрес, возраст 18-65 и говорю, а ну-ка служивый...отнеси как ему повестку, хочу посмотреть, шо это за фрукт!)))
.... призыва не было, была мобилизация и носили повести выборочно, по старым адресам, личным делам офицеров запаса, так как даже базы единой не было ....я на сборы в 14-м тоже не с первой повестки попал....
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Что значит "неугодным"??? Лично вам приходила повестка?
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да, приходила...
...за Шабуниным бегали...наверно хотели в батальон мажор пригласить, к сыну свинарчука и пашинского???
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А по настоящему инвалиду группу не дают! Или дают олигофрену рабочую группу!
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Я давно про это мишу. Официально в Украине 11 тысяч инвалидов АТО - явно дутая цифра.
Теперь надо проверить тех кто оформил липовую инвалидность и через суд стянуть с них "инвалидские" и субсидии которые они незаконно получили.
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липовые не только среди атошников, среди гражданского населения в десятки больше.
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