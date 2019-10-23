 Правоохоронці викрили групу шахраїв, які оформляли липові інвалідності учасникам АТО і привласнили сотні тисяч гривень соцвиплат. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Як повідомив начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління (детективів) Юрій Барабан, двоє мешканців Тернополя підшуковували учасників АТО і пропонували їм оформити інвалідність за станом здоров’я. Охочі знаходилися, адже це давало можливість їм щомісяця отримувати пенсійні виплати за третьою групою інвалідності.

Аферисти увесь паперовий процес брали на себе. Від учасників АТО брали нотаріальну довіреність, щоб мати змогу здійснювати правочини від їхнього імені. Зацікавлені громадяни довіряли зловмисникам та діяли за їхніми вказівками: збирали необхідні документи, відкривали банківські рахунки та передавали аферистам.

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Готовий пакет документів шахраї пересилали своєму спільнику в Київ, який там через медзаклади оформляв довідки з липовими діагнозами. З підробленими документами учасники АТО проходили у Тернополі медико-соціальну експертну комісію для встановлення інвалідності.



Фото: сайт Нацполіції

Після надання інвалідності третьої групи зазначені особи мали б отримувати одноразову грошову допомогу в розмірі понад 400 тисяч гривень та щомісячну пенсію. Проте одноразові виплати осідали в кишенях шахраїв, адже учасники АТО під час оформлення документів передали їм реквізити своїх банківських рахунків і доступ до них. Люди навіть не здогадувалися, які суми надходили на їхні "електронні гаманці".

Відомо про 15 осіб, які незаконним способом оформили інвалідність, а їхні виплати присвоїли собі аферисти.

Під час обшуків у зловмисників вилучили гроші, документи, засоби зв’язку, банківські картки.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 3 статті 190 ККУ - шахрайство, вчинене у великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Триває досудове розслідування.