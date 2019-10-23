 Правоохоронці викрили групу шахраїв, які оформляли липові інвалідності учасникам АТО і привласнили сотні тисяч гривень соцвиплат. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.
Як повідомив начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління (детективів) Юрій Барабан, двоє мешканців Тернополя підшуковували учасників АТО і пропонували їм оформити інвалідність за станом здоров’я. Охочі знаходилися, адже це давало можливість їм щомісяця отримувати пенсійні виплати за третьою групою інвалідності.
Аферисти увесь паперовий процес брали на себе. Від учасників АТО брали нотаріальну довіреність, щоб мати змогу здійснювати правочини від їхнього імені. Зацікавлені громадяни довіряли зловмисникам та діяли за їхніми вказівками: збирали необхідні документи, відкривали банківські рахунки та передавали аферистам.
Готовий пакет документів шахраї пересилали своєму спільнику в Київ, який там через медзаклади оформляв довідки з липовими діагнозами. З підробленими документами учасники АТО проходили у Тернополі медико-соціальну експертну комісію для встановлення інвалідності.
Після надання інвалідності третьої групи зазначені особи мали б отримувати одноразову грошову допомогу в розмірі понад 400 тисяч гривень та щомісячну пенсію. Проте одноразові виплати осідали в кишенях шахраїв, адже учасники АТО під час оформлення документів передали їм реквізити своїх банківських рахунків і доступ до них. Люди навіть не здогадувалися, які суми надходили на їхні "електронні гаманці".
Відомо про 15 осіб, які незаконним способом оформили інвалідність, а їхні виплати присвоїли собі аферисти.
Під час обшуків у зловмисників вилучили гроші, документи, засоби зв’язку, банківські картки.
Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 3 статті 190 ККУ - шахрайство, вчинене у великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Триває досудове розслідування.
Свобода давно поставила процесс на поток и липовые инвалиды и атошники получают земельные участки, устанавливают мафы в неположенных местах и получают на складах военную амуницию.
Зеленскому в 2014году
поступил звонок от мамы, которая сообщила Владимиру, что в Кривом Роге пришла повестка из военкомата на его имя.
Усомнившись в правдоподобности этой истории, журналисты позвонили родителям комика. Вот, что им ответил Александр Зеленский
Мы были весьма удивлены, получив повестку. Я уж думал, что меня зовут, ведь Вова у нас даже не прописан. Поэтому не восприняли ее всерьез. Вероятно, это какая-то ошибка военкомата. Может, у них устаревшие данные? МЫ РАССКАЗАЛИ СЫНУ, ВСЕ ВМЕСТЕ ПОСМЕЯЛИСЬ (!), но он уверил нас, что со всем сам разберется.
Знаете, меня мой отец буквально заставил идти в армию после института. Но я - не он. Я БЫ НЕ ХОТЕЛ, ЧТОБЫ МОЙ СЫН ШЕЛ В АРМИЮ, ПОСКОЛЬКУ ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТО БОЛЬШОЙ РИСК .
А вот комик косил от призыва. Я понимаю, косили многие. Но никто из косивших не набрался наглости после этого назвать себя главнокомандующим и обо..рать таким образом это высокое звание
И еще раз - косил от призыва - не имеешь морального права быть главнокомандующим
.... призыва не было, была мобилизация и носили повести выборочно, по старым адресам, личным делам офицеров запаса, так как даже базы единой не было ....я на сборы в 14-м тоже не с первой повестки попал....
...за Шабуниным бегали...наверно хотели в батальон мажор пригласить, к сыну свинарчука и пашинского???
Теперь надо проверить тех кто оформил липовую инвалидность и через суд стянуть с них "инвалидские" и субсидии которые они незаконно получили.