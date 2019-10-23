 Прокурори почали проходити переатестацію, вже є перші позитивні результати, - Чумак. ФОТО

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив заступник генерального прокурора Віктор Чумак, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, прокурори почали проходити атестацію. Понад 200 осіб було в першій групі", - повідомив Чумак.

За його словами, не минулося без пригод.

"Ну, по-перше, одна особа, навіть прийшовши на тестування, відмовилась від його проходження. Але є вже і приємні новини, на цей момент вже декілька осіб закінчили тестування з позитивним результатам", - розповів Чумак.

Зазначається, що один прокурор військової прокуратури набрав 90 балів зі 100.

Нагадуємо, 19 вересня український парламент ухвалив закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів з реформи органів прокуратури". Закон, зокрема, передбачає зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури з 15 тис. до 10 тис. осіб.

23 вересня закон підписав президент Зеленський.

Раніше ГПУ повідомила, що заяви на проведення переатестації написали майже 50 відсотків прокурорів.

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