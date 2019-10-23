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 Київські новини, Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:тварини (139) Карпати (86) Київ (6643) екологія (484) Олег Богачук (912)

 Екопроєкт "Разом за природу": в центрі Києва встановили триметрову скульптуру рисі з льоду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

23 жовтня об 11:00, на бульварі Тараса Шевченка, навпроти площі, відбулося відкриття 3-метрової крижаної інсталяції рисі євразійської, яка, танучи, зникатиме на очах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють організатори екопроєкту "Разом за природу".

Таким чином організатори екопроєкту "Разом за природу" від "Моршинської" звертають увагу суспільства на проблему зникнення цього виду тварин в Україні.

Екопроєкт Разом за природу: в центрі Києва встановили триметрову скульптуру рисі з льоду 01

Партнером проєкту є Всесвітній фонд природи в Україні (WWF), оскільки головна мета проєкту - популяризувати рідкісні та зникомі види тварин і привернути увагу до необхідності відновлення екосистеми мальовничих карпатських лісів.

Екопроєкт Разом за природу: в центрі Києва встановили триметрову скульптуру рисі з льоду 02

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Екопроєкт Разом за природу: в центрі Києва встановили триметрову скульптуру рисі з льоду 03
Екопроєкт Разом за природу: в центрі Києва встановили триметрову скульптуру рисі з льоду 04
Екопроєкт Разом за природу: в центрі Києва встановили триметрову скульптуру рисі з льоду 05
Екопроєкт Разом за природу: в центрі Києва встановили триметрову скульптуру рисі з льоду 06
Екопроєкт Разом за природу: в центрі Києва встановили триметрову скульптуру рисі з льоду 07
Екопроєкт Разом за природу: в центрі Києва встановили триметрову скульптуру рисі з льоду 08
Фото і відео: Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3155416
 
   
 Топ коментарі
 
ващє ні на шо нє похожа
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уж кака у мєня хвантазія - нє смог увідєть нічо, кромє какой-то хрєні со свіннимі ушамі
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таки да... потратить столько энергии (добытой с загрязнением природы) на изготовление скульптуры для ЭКО-акции))
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Да, давно настолько эффективных и полезных акций не видел.
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через лет десять Днепр станет сплошной фекальной канавой, а вы тут про котика. хотя я не против любого животного, кроме, конечно, кацапских тварей.
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Держитесь, скоро они приедут в Днепр и установят скульптуру песца.
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песєц живий і здоровий, він україну останні 30 років не покидав. чого за нього переживти?
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Сколько всего загрязняющего природу они потратили для того что бы этот шедевр сделать и доставить на место? Про потраченные деньги вообще молчу.
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Дуже давно надибав на одному з тематичних форумів якусь кацапську метал-групу... нічим не цікаву, звичайно - але назву однієї з пісень простібали від душі: "Тристан Изо Льда" Екопроєкт "Разом за природу": в центрі Києва встановили триметрову скульптуру рисі з льоду - Цензор.НЕТ 2767 Так познущатися над Трістаном та Ізольдою - це "талантисько", матері його хиря Дійшли колективного "висновку", що це пісня про аварію на заводі, з розливом рідкого нітрогену по цеху, внаслідок чого загинув бригадир Тристан Васгенович Мамедов, з яким сталося приблизно те ж саме, що з термінатором Т-1000 у відомій кіносцені...
Дивлюся на цю "рись" - і чомусь згадав про "тристана ізо льда"
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Самое лучшее шо мона сделать для сохранения зверя - делать охотникам на них так как афганские повстанцы совкам делали
Ну, типо немного усыпить и содрать кожу(как-то так) - а что? Их кто-то просит убивать? Ну так и они не просят шоб их свежевали, но: Надо падла, надо)
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О! Ось тут все нормально, а не якась хрінь з криги Екопроєкт "Разом за природу": в центрі Києва встановили триметрову скульптуру рисі з льоду - Цензор.НЕТ 4241

Екопроєкт "Разом за природу": в центрі Києва встановили триметрову скульптуру рисі з льоду - Цензор.НЕТ 6148
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Это точно рысь? Мое воображение недорабатывает, наверное...
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уж кака у мєня хвантазія - нє смог увідєть нічо, кромє какой-то хрєні со свіннимі ушамі
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З мови зняли. Довго вдивлявся - кицю там навіть віддалено не побачив. Якийсь бл*дський покемон, кохати його об дерево.
Той випадок, коли вислів "хмуйню сморозить" набуває дуже буквального значення
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Конечно! Только тут моё воображение о другом подумало...
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Для того, щоб зрозуміти трба як мінімум на пару тижнів в Трускавцю побувати... Іначє нікак... Екопроєкт "Разом за природу": в центрі Києва встановили триметрову скульптуру рисі з льоду - Цензор.НЕТ 7443
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"-Это ваш мальчик?
-Мальчик.Хто скажет шо это девочка,пуст первый бросит в меня камень."
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Ще є така киця під назвою каракал.
Відео: кошеня каракала (дівчинка) чекає на їжу
Перша реакція - "мімімі, кицюня"...
Але наступної секунди -
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