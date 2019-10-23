 Екопроєкт "Разом за природу": в центрі Києва встановили триметрову скульптуру рисі з льоду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють організатори екопроєкту "Разом за природу".

Таким чином організатори екопроєкту "Разом за природу" від "Моршинської" звертають увагу суспільства на проблему зникнення цього виду тварин в Україні.

Партнером проєкту є Всесвітній фонд природи в Україні (WWF), оскільки головна мета проєкту - популяризувати рідкісні та зникомі види тварин і привернути увагу до необхідності відновлення екосистеми мальовничих карпатських лісів.

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Фото і відео: Олег Богачук