 Екопроєкт "Разом за природу": в центрі Києва встановили триметрову скульптуру рисі з льоду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють організатори екопроєкту "Разом за природу".
Таким чином організатори екопроєкту "Разом за природу" від "Моршинської" звертають увагу суспільства на проблему зникнення цього виду тварин в Україні.
Партнером проєкту є Всесвітній фонд природи в Україні (WWF), оскільки головна мета проєкту - популяризувати рідкісні та зникомі види тварин і привернути увагу до необхідності відновлення екосистеми мальовничих карпатських лісів.
Дивлюся на цю "рись" - і чомусь згадав про "тристана ізо льда"
Ну, типо немного усыпить и содрать кожу(как-то так) - а что? Их кто-то просит убивать? Ну так и они не просят шоб их свежевали, но: Надо падла, надо)
Той випадок, коли вислів "хмуйню сморозить" набуває дуже буквального значення
-Мальчик.Хто скажет шо это девочка,пуст первый бросит в меня камень."
Відео: кошеня каракала (дівчинка) чекає на їжу
Перша реакція - "мімімі, кицюня"...
Але наступної секунди -