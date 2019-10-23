EN|RU|UK
Теми дня: Номер 95 Кварталу про Гонтареву Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Події, Київські новини
  6477  26
Матеріали за темою:
Все про:вибух (1786) Київ (6643) Нацполіція (8377) Правоохоронні органи (290)

 Один загиблий унаслідок вибуху в Києві служив на Донбасі, інший - охоронець офісу, - поліція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці встановлюють обставини вибуху в центрі столиці, унаслідок якого загинули двоє чоловіків, а дівчину з тілесними ушкодженнями госпіталізовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

"Близько 23 години до Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про те, що чоловік почув вибух на вулиці Пушкінській. На місце події прибули слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, вибухотехніки та лікарі. По прибуттю правоохоронці виявили двох чоловіків без ознак життя, а дівчину із тілесними ушкодженнями госпіталізовано.
Поліцейські встановлюють обставини інциденту. Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації цій події", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У будинок депутата міськради Рівного кинули бойову гранату, - Нацполіція. ФОТО

Один загиблий унаслідок вибуху в Києві служив на Донбасі, інший - охоронець офісу, - поліція 01
Один загиблий унаслідок вибуху в Києві служив на Донбасі, інший - охоронець офісу, - поліція 02
Один загиблий унаслідок вибуху в Києві служив на Донбасі, інший - охоронець офісу, - поліція 03
Один загиблий унаслідок вибуху в Києві служив на Донбасі, інший - охоронець офісу, - поліція 04
Один загиблий унаслідок вибуху в Києві служив на Донбасі, інший - охоронець офісу, - поліція 05

Читайте: Чоловік підірвав гранату біля житлового будинку в Хмельницькому, - поліція. ФОТО

За словами заступника начальника ГУМВС Києва Германа Приступи, один із загиблих унаслідок вибуху в центрі Києва, 1966 року народження, проходив службу на Донбасі (з 2014 року), другий - охоронець офісної будівлі, біля якої стався вибух, 1977 року народження.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Приступа також підтвердив, що вибухнула граната.

Постраждала дівчина, за словами поліцейського, має легкі тілесні ушкодження, вона була за 30 метрів від місця вибуху, і її життю зараз нічого не загрожує.

"Опитуємо свідків, конфлікту ніхто не бачив… Відкрили провадження за статтею "навмисне вбивство". Бачимо по відео, яке є в нас у розпорядженні, що вони розмовляли", – сказав Приступа.

Читайте: На ґрунті ревнощів чоловік дістав боєприпас і підірвав себе разом із дружиною, - поліція Донеччини

Інших подробиць він не навів.

Нагадаємо, вибух у центрі Києва на вулиці Пушкінській стався близько 23:00. Унаслідок цього дві людини загинули, одна - поранена.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3155344
 
 
 Топ коментарі
 
то есть закон он не нарушал,будучи в центре киева с гранатой?
 показати весь коментар
 
..сколько же еще обезьян вокруг нас в живых осталось-бродит...???...........(((
 показати весь коментар
 
В чем легендарность?
Решать уличные конфликты с помощью гранат?
Это даже не легендарный, это сказочный д..б...((
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зачем врагу с нами воевать? Достаточно просто раздать гранаты...
 показати весь коментар
 
 
Я специально расспамил этот коммент. А ну объясните- ЧТО там правда? И почему?

Только большая просьба- без нового вранья.
 показати весь коментар
 
..сколько же еще обезьян вокруг нас в живых осталось-бродит...???...........(((
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Одну такую знаю - сняла обрез с пианино и подалась в президенты , Моника зовут .
 показати весь коментар
 
 
"Купол ушел на небо": в Киеве во время взрыва погиб легендарный "Сенсей". Новые подробности и фото трагедии

Одним из погибших при взрыве в Киеве 22 октября стал участник боевых действий на Донбассе Виктор Дегтярев (позывной "Сенсей"), который был командиром группы "Купол".

"По предварительной информации, между охранником и мужчиной, который проходил службу на востоке Украины, произошел конфликт. Затем мужчина достал гранату, и она сдетонировала у него в правой руке", - сказано в сообщении.
На своей странице в Facebook Сергей Тищенко подтвердил, что в результате взрыва погиб военный."Сенсей" подразделение "Купол" - ушел в небо. Страна потеряла живую легенду", - написал он.

В 2013 году Дегтярев основал Союз Морских Пехотинцев Украины. В 2013-2014 годах был активным участником Революции Достоинства. С начала боевых действий на востоке Украины - майор Национальной Гвардии.
В составе добровольческого батальона "Донбасс" Дегтярев создал и возглавил отдельную группу специального назначения "Купол", с которой с июня 2014 года принимал участие в АТО на востоке Украины.Защищая Украину, 10 августа 2014 года под Иловайском получил серьезное ранение руки, стал инвалидом 2-й группы. У него остались жена и трое детей.
https://www.obozrevatel.com/kiyany/crime/vzryiv-v-kieve-pogib-uchastnik-ato-sensej-foto-novosti-kiev.htm
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
"10 августа 2014 года под Иловайском получил серьезное ранение руки, стал инвалидом 2-й группы"

А ещё он там получил серьёзное ранение башки- но это прошло незамеченным.
 показати весь коментар
 
 
то есть закон он не нарушал,будучи в центре киева с гранатой?
 показати весь коментар
 
 
В чем легендарность?
Решать уличные конфликты с помощью гранат?
Это даже не легендарный, это сказочный д..б...((
 показати весь коментар
 
 
Прежние заслуги не отменяют вину и ответственность за совершенное преступление. Хранение боеприпасов - преступление! Применение боеприпасов на мирной территории- преступление! Где он взял гранату? Украл на фронте - преступление! Убил человека- преступление!!! Ранения получила женщина - преступление!!! Так что не надо тут отбеливать убийцу, преступившего закон пять раз одновременно! Кто-нибудь займётся, наконец проблемой? Почему элементарно не проверяют чемоданы ваяк, едущих на мирные территории? Есть же у них командиры? Есть блок посты? Так почему бардак в стране? Мало того что оружие и боеприпасы стоят немалых денег налогоплательщиков, так ими же их и убивают те, кого они содержат на свои налоги, и кто обязан защищать!
 показати весь коментар
 
 
Всё то что было тогда- сейчас уже не действительно. Тогда просто раздали оружие всем желающим без проверки. И первыми из желающих получить оружие ясное дело оказались бандиты.

Но в результате- правильно нет ли- но российское наступление было остановлено. Это главное.

А сейчас вы уже нормальная страна- и нужно ориентироваться не на то как было- а на то- как ДОЛЖНО быть.
 показати весь коментар
 
номінанти на премію Дарвіна?
цікаво, який в них рівень IQ на двох?
 показати весь коментар
 
 
От нафіга брехати про "кофлікт", якщо загиблі були друзями, і взагалі на час загибели дружньо спілкувались? Усяке буває, і гранати тягають з війни, і купують для власної безпеки, нехтуючи безпекою оточуючих. Ці люди з війни, і на це треба звертати увагу, бо не кожен може легко повернутись до звичного довоєнного ладу. От тут і потрібна підтримка психологів, яку при тварині Порошенку так і не забезпечили, покинувши ветеранів напризволяще.
 показати весь коментар
 
 
старый дыбил гранату нашёл,
в офис к охраннику он подошёл,-
-дёрни колечко охранник сказал-
мозги разлетелись на целый квартал.
 показати весь коментар
 
 
Т.е. по Киеву мжно ходить со взрывчаткой,? Шашечки динамитными , взрыватели, с баночкой нитроглицирина, ну так на всякий случай😂
 показати весь коментар
 
Каждый нуждается в безопасности, и даже от правоохренителей - такова се ля ви в Украине!
Если не разрешают иметь Глок, то граната - хороший вариант.
Кто-то может забыл, скольких АТОвцев уже нашли зарезанными, сброшенными с поезда, забитыми. Пусть хоть лопнет Фарионша от злости, но с 2014 года граждане Украины убивают других граждан Украины с помощью, или без помощи братских народов! И метастазы Донбасса по всей стране в разных просто концентрациях. Плюс отсутствие государственной идеологии, никчемность государственных институтов и раковая опухоль иждивенчества и крохоборства... Содои и Гоморра побеждают!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору