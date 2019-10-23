 Один загиблий унаслідок вибуху в Києві служив на Донбасі, інший - охоронець офісу, - поліція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.
"Близько 23 години до Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про те, що чоловік почув вибух на вулиці Пушкінській. На місце події прибули слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, вибухотехніки та лікарі. По прибуттю правоохоронці виявили двох чоловіків без ознак життя, а дівчину із тілесними ушкодженнями госпіталізовано.
Поліцейські встановлюють обставини інциденту. Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації цій події", - йдеться в повідомленні.
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За словами заступника начальника ГУМВС Києва Германа Приступи, один із загиблих унаслідок вибуху в центрі Києва, 1966 року народження, проходив службу на Донбасі (з 2014 року), другий - охоронець офісної будівлі, біля якої стався вибух, 1977 року народження.
Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Приступа також підтвердив, що вибухнула граната.
Постраждала дівчина, за словами поліцейського, має легкі тілесні ушкодження, вона була за 30 метрів від місця вибуху, і її життю зараз нічого не загрожує.
"Опитуємо свідків, конфлікту ніхто не бачив… Відкрили провадження за статтею "навмисне вбивство". Бачимо по відео, яке є в нас у розпорядженні, що вони розмовляли", – сказав Приступа.
Інших подробиць він не навів.
Нагадаємо, вибух у центрі Києва на вулиці Пушкінській стався близько 23:00. Унаслідок цього дві людини загинули, одна - поранена.
Только большая просьба- без нового вранья.
Одним из погибших при взрыве в Киеве 22 октября стал участник боевых действий на Донбассе Виктор Дегтярев (позывной "Сенсей"), который был командиром группы "Купол".
"По предварительной информации, между охранником и мужчиной, который проходил службу на востоке Украины, произошел конфликт. Затем мужчина достал гранату, и она сдетонировала у него в правой руке", - сказано в сообщении.
На своей странице в Facebook Сергей Тищенко подтвердил, что в результате взрыва погиб военный."Сенсей" подразделение "Купол" - ушел в небо. Страна потеряла живую легенду", - написал он.
В 2013 году Дегтярев основал Союз Морских Пехотинцев Украины. В 2013-2014 годах был активным участником Революции Достоинства. С начала боевых действий на востоке Украины - майор Национальной Гвардии.
В составе добровольческого батальона "Донбасс" Дегтярев создал и возглавил отдельную группу специального назначения "Купол", с которой с июня 2014 года принимал участие в АТО на востоке Украины.Защищая Украину, 10 августа 2014 года под Иловайском получил серьезное ранение руки, стал инвалидом 2-й группы. У него остались жена и трое детей.
https://www.obozrevatel.com/kiyany/crime/vzryiv-v-kieve-pogib-uchastnik-ato-sensej-foto-novosti-kiev.htm
А ещё он там получил серьёзное ранение башки- но это прошло незамеченным.
Решать уличные конфликты с помощью гранат?
Это даже не легендарный, это сказочный д..б...((
Но в результате- правильно нет ли- но российское наступление было остановлено. Это главное.
А сейчас вы уже нормальная страна- и нужно ориентироваться не на то как было- а на то- как ДОЛЖНО быть.
цікаво, який в них рівень IQ на двох?
в офис к охраннику он подошёл,-
-дёрни колечко охранник сказал-
мозги разлетелись на целый квартал.
Если не разрешают иметь Глок, то граната - хороший вариант.
Кто-то может забыл, скольких АТОвцев уже нашли зарезанными, сброшенными с поезда, забитыми. Пусть хоть лопнет Фарионша от злости, но с 2014 года граждане Украины убивают других граждан Украины с помощью, или без помощи братских народов! И метастазы Донбасса по всей стране в разных просто концентрациях. Плюс отсутствие государственной идеологии, никчемность государственных институтов и раковая опухоль иждивенчества и крохоборства... Содои и Гоморра побеждают!