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Все про:лист (111) політв'язні (1064) Дудка Володимир (16)

 "Знаю, що Україна гідна кращого, і до цього треба прагнути", - політв'язень Дудка написав лист. ДОКУМЕНТ

Фігурант так званої "справи українських диверсантів" Володимир Дудка, засуджений російським судом на 14 років в'язниці, написав лист.

Його опублікувала журналістка Катерина Петренко, передає Цензор.НЕТ.

"Дякую всім за мою підтримку, за боротьбу за моє звільнення. Я сподівався на справедливе рішення, доводячи абсурдність обвинувачення, але... Вийшло, як вийшло, іншого не можна було й очікувати. Бог їм усім суддя", - написав заручник Кремля.

Він повідомив, що стан його здоров'я задовільний. "Я один раз спілкувався з терапевтом, і в мене взяли аналізи. Ось і все. Так, приймаю таблетки, які привіз із собою. Деякі закінчилися, вони дали свій аналог. Хочу ще раз зустрітися з терапевтом. Написав заяву, сподіваюся, що скоро зустрінуся з лікарем. А так все, як завжди", - йдеться в листі бранця.

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Він також висловив сподівання, що скоро побачить і особисто подякує українцям, які його підтримали і підтримують досі.

"Ви знаєте, я вірю в Україну. Я знаю, що Україна гідна кращого, і до цього треба прагнути. Я вірю в народ України. Дасть Бог, все буде добре", - написав політв'язень.

Знаю, що Україна гідна кращого, і до цього треба прагнути, - політвязень Дудка написав лист 01

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Знаю, що Україна гідна кращого, і до цього треба прагнути, - політвязень Дудка написав лист 02

Нагадаємо, жителі Севастополя Володимир Дудка та Олексій Бессарабов були затримані ФСБ в окупованому Криму в листопаді 2016 року.

4 квітня 2019 року підконтрольний Росії "Севастопольський міський суд" засудив їх до 14 років ув'язнення кожного.

За версією слідства, Дудка і Бессарабов були учасниками диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Українська сторона заперечує приналежність засуджених до силових структур країни. Самі обвинувачені свою вину не визнають і вважають кримінальну справу сфабрикованою. Зокрема, захист так званих "диверсантів" стверджує, що сім-карти, які вилучили у них в під час обшуку, виходячи з білінгу, раніше використовувалися біля будівель, що належать ФСБ Росії.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3155336
 
 
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Щось по кацапському намальовано - треба перекладача. Покличте якогось клоуна щоб переклав.
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