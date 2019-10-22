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 Події, Фоторепортаж
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 Контррозвідка СБУ блокувала контрабанду складових частин бойової автоматичної зброї. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки України блокувала незаконне переправлення стрілецької зброї та запасних частин до неї на територію нашої держави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Контррозвідка СБУ блокувала контрабанду складових частин бойової автоматичної зброї 01

Оперативники і слідчі СБУ встановили, що менеджмент одного з вітчизняних приватних підприємств, яке спеціалізується на розробці зброї, налагодив схему протиправного ввезення з-за кордону складових частин бойової автоматичної зброї. Для безперешкодного розмитнення товару ділки ввозили його під видом зброї несмертельної дії.

Потім на потужностях підприємства ділки збирали і постачали зброю на вітчизняні ринки і за кордон під виглядом спортивної.

Контррозвідка СБУ блокувала контрабанду складових частин бойової автоматичної зброї 02

Під час проведення спецоперації правоохоронці вилучили на одному з митних постів Київської області партію комплектуючих для виготовлення понад 150 одиниць озброєння.

Контррозвідка СБУ блокувала контрабанду складових частин бойової автоматичної зброї 03

Також читайте: У підрозділах окупаційних військ РФ на Донбасі торгівля зброєю і боєприпасами досягла значних масштабів, - розвідка

Контррозвідка СБУ блокувала контрабанду складових частин бойової автоматичної зброї 04

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів виробництва й офісу підприємства слідчі СБУ вилучили ще понад 30 пістолетів, пістолет-кулемет, гвинтівки, підствольні гранатомети і гранати. Також виявлено майже 3 тис. боєприпасів до стрілецької та іншої зброї військового призначення, а також фінансову документацію, що підтверджує підписання контрактів на постачання озброєння за кордон.

Контррозвідка СБУ блокувала контрабанду складових частин бойової автоматичної зброї 05

Контррозвідка СБУ блокувала контрабанду складових частин бойової автоматичної зброї 06

В рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу тривають слідчі дії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3155294
 
 
 Топ коментарі
 
СБУ как всегда работают на Россию. Это оружие в обход санкций поставляется на передовую.
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смешно. В Украине оружия хоть жопой жри. Любого. Включая ПТРК и ПЗРК. Возможно и минометы есть. А тут такое шоу для зебобиков от 95 квартала.
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В США вполне легально можно смайстрячить хоть АК, хоть АР-15 из частично незаконченных деталей(80%), купленных по интернету. Правда, полу-авто и будешь обязан нанести номера и сообщить властям. Я так две мелкашки Ruger 10/22 смайстрячил.Насколько я знаю, законченные на 80% receivers в свободной продаже есть для АР(все калибры), АК(все калибры), Глок(все модели/калибры), Ругер 10/22(оба калибра), Колт 1911(все калибры).
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СБУ как всегда работают на Россию. Это оружие в обход санкций поставляется на передовую.
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"Затем на мощностях предприятия дельцы собирали и поставляли оружие на отечественные рынки и за границу под видом спортивного" - А в друг в РФ через Беларусь уходило, а потом в ЛНР/ДНР???
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смешно. В Украине оружия хоть жопой жри. Любого. Включая ПТРК и ПЗРК. Возможно и минометы есть. А тут такое шоу для зебобиков от 95 квартала.
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шикарный пистолет кстати
словацкий Grandpower K100 с уникальным поворачивающимся стволом
я бы тоже такой взял но как де в Украине на мусоров не напороться
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о я смотрю там еще и Q100 лежат со страйкером тоже неплохо
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В США вполне легально можно смайстрячить хоть АК, хоть АР-15 из частично незаконченных деталей(80%), купленных по интернету. Правда, полу-авто и будешь обязан нанести номера и сообщить властям. Я так две мелкашки Ruger 10/22 смайстрячил.Насколько я знаю, законченные на 80% receivers в свободной продаже есть для АР(все калибры), АК(все калибры), Глок(все модели/калибры), Ругер 10/22(оба калибра), Колт 1911(все калибры).
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США свободная страна свободных Граждан. Вооруженный Народ не поставишь в стойло.
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А давайте вообще все заводы позакрываем.
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это было бы смешно если бы не было так грустно...
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завтра любого могут стрельнуть из левого ствола и концов не найдёшь. а легальное низзя.
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При всех существующих схематозах надо констатировать: - Ввезли комплектующие - заплатили таможенные платежи. Это РАЗ. Собрали, доукомплектовали, заплатили ЗРЯплату + налоги в местный бюджет. Это ДВАС. Экспортировали готовое изделие - заплатили таможенные платежи. Это ТРИС. По разнице "доходы - расходы" заплатили налог на прибыль. Это ЧЕТЫРЕС. Больше не будут. Сколько в "минус" и кто наварит? Это - ПЯТЬС.
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Наразі СБУ росіянина Баканова знищує і садить всіх, хто створював оборонний щит України . А лохам пишуть про шпигунів, контрабандистів і інший маразм .
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