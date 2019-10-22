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Все про:Дніпропетровщина (608) Нацполіція (8373) рекет (44)

 "На коліна, руки в замок!" - поліція знешкодила банду, яка тероризувала фермерів на Дніпропетровщині. ВІДЕО+ФОТО

У місті Кам'янське Дніпропетровської області сьогодні під час спецоперації поліції із залученням співробітників "КОРД" затримано трьох учасників злочинної групи, які скоювали розбійні напади та вимагали гроші в аграріїв і підприємців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Зазначається, що до складу злочинної групи входили раніше судимі чоловіки віком 25, 26 і 28 років.

"Документування групи почалося з вчинення ними у вересні 2019 року хуліганства із застосуванням зброї. Під час нападу вони завдали місцевому жителю вогнепальне поранення. Під час розслідування було встановлено, що чоловіки об'єдналися для вимагання коштів у фермерів і можуть бути причетні до низки резонансних злочинів" , - йдеться в повідомленні.

На коліна, руки в замок! - поліція знешкодила банду, яка тероризувала фермерів на Дніпропетровщині 01

На коліна, руки в замок! - поліція знешкодила банду, яка тероризувала фермерів на Дніпропетровщині 02

Сьогодні, 22 жовтня, за місцем їхнього проживання і в автомобілях були проведені обшуки, під час яких вилучено балаклави, рукавички і зброю, які використовувалися під час скоєння злочинів.

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Слідчі дії проводилися в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Ведеться слідство для встановлення всіх обставин причетності підозрюваних до інших злочинів на території Дніпропетровської області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3155281
 
 
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А что будет после принятия закона о продаже земли? Вестерн по украински?
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90 отдыхают . К Авакову нет вопросов ?
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суперраскрытие века ...черная шапка ,перчатки и палка ...Шерлок снимает шляпу
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ограничение свободы действий на территории своей собственности защищающегося провоцирует бандитов на беспредел..
и все годы существования независимой Украины ни одна власть ничего не сделала, чтобы Гражданин мог с легальным, доступным оружием в руках защитит свой дом, семью, бизнес..
походу, власть с бандюками в теме, на одной волне..
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Показали кино для лохтората и завтра отпустят на свободу. И волки сыты и лохи довольны.
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