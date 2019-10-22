EN|RU|UK
Теми дня: Номер 95 Кварталу про Гонтареву Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Суспільство
  1005  7
Все про:Нацполіція (8377) Хмельниччина (281)

 Поліція розслідує трудову експлуатацію пацієнтів психоневрологічного інтернату на Хмельниччині. ФОТО

Правоохоронці підозрюють завідуючу господарством одного з психоневрологічних інтернатів Хмельницької області в трудовій експлуатації пацієнтів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Нацполіції Хмельницької області.

Поліція розслідує трудову експлуатацію пацієнтів психоневрологічного інтернату на Хмельниччині 01

"Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що впродовж 2019 року завідуюча господарством одного з психоневрологічних інтернатів області регулярно надавала місцевому підприємцю, який є її сином, пацієнтів установи в кількості 5-10 осіб для примусового безоплатного виконання господарських робіт", - повідомляє поліція Хмельницької області.

Поліція розслідує трудову експлуатацію пацієнтів психоневрологічного інтернату на Хмельниччині 02

Під час одного з обшуків на території підприємства працівники поліції зафіксували факт перебування там 5 пацієнтів інтернату, які займалися пересівом зерна.

Поліція розслідує трудову експлуатацію пацієнтів психоневрологічного інтернату на Хмельниччині 03

Читайте також: Мешканці Хмельниччини контрабандою ввозили великі партії психотропів зі Східної Азії, - СБУ. ФОТОрепортаж

Поліція під процесуальним керівництвом прокуратури проводить розслідування в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст.149 (торгівля людьми) і ч.2 ст.364 (зловживання владою і службовим становищем) Кримінального кодексу України.

"Наразі досудове розслідування триває. Завідувачці і її синові поліцейські вже оголосили підозру. Також слідчі перевіряють інших посадових осіб інтернату щодо причетності до злочину", - сказано в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3155280
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Странно.
Вполне себе по европейски.
Даже Северный поток так строят.
 показати весь коментар
 
 
Так то не по Європейські, то по паРашному!
 показати весь коментар
 
так хоч трудяться зерно перекидують ситі під дахом а інакше би по мусорних бачках шастали і в підїзди срати - сцяти бігали
 показати весь коментар
 
 
На Раске Федераске користуют зеков...
У нас психов...

Это кинець эпохи бидности уже?
Чи ще нуна порертить? А 73% дурников...
 показати весь коментар
 
Трудотерапия всегда была нужна! Пока не развалили страну , при каждой психбольнице было подсобное хозяйство! Много умалишенных с деревень? В основном с городов!
 показати весь коментар
 
 
Ну за те що працювали, так це прекрасно!
Тільки за всяку працю треба платити, хоч по маленькому минімуму, а за так, то тоді то рабство!
От роботодавцям і впаяють років по три-п'ять!
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору