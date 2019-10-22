 Поліція розслідує трудову експлуатацію пацієнтів психоневрологічного інтернату на Хмельниччині. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Нацполіції Хмельницької області.
"Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що впродовж 2019 року завідуюча господарством одного з психоневрологічних інтернатів області регулярно надавала місцевому підприємцю, який є її сином, пацієнтів установи в кількості 5-10 осіб для примусового безоплатного виконання господарських робіт", - повідомляє поліція Хмельницької області.
Під час одного з обшуків на території підприємства працівники поліції зафіксували факт перебування там 5 пацієнтів інтернату, які займалися пересівом зерна.
Поліція під процесуальним керівництвом прокуратури проводить розслідування в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст.149 (торгівля людьми) і ч.2 ст.364 (зловживання владою і службовим становищем) Кримінального кодексу України.
"Наразі досудове розслідування триває. Завідувачці і її синові поліцейські вже оголосили підозру. Також слідчі перевіряють інших посадових осіб інтернату щодо причетності до злочину", - сказано в повідомленні.
Вполне себе по европейски.
Даже Северный поток так строят.
У нас психов...
Это кинець эпохи бидности уже?
Чи ще нуна порертить? А 73% дурников...
Тільки за всяку працю треба платити, хоч по маленькому минімуму, а за так, то тоді то рабство!
От роботодавцям і впаяють років по три-п'ять!