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 Події, Фоторепортаж
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 Групи сталкерів, серед яких білоруси, литовці та українці, затримано в зоні відчуження, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Співробітники Нацполіції затримали дві групи людей, які незаконно проникли на територію зони відчуження. Серед сталкерів були білоруси, литовці та українці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

Під час патрулювання зони відчуження Чорнобильської АЕС, спільно з прикордонниками поблизу села Терехи були виявлені два сталкери-іноземці 27 років, громадяни Республіки Білорусь, які незаконно проникли на територію зони відчуження з метою екстремального туризму.

"Інших любителів радіаційного відпочинку правоохоронці затримали біля відселеного міста Прип'ять, двох жителів Київської області 23 років і двох громадян Литви 24 років", - повідомляють у Нацполіції.

Проти даних громадян було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали направлено в Іванівський районний суд Київської області, для прийняття рішення.

Також у рамках операції "Мігрант" відділ поліції зони ЧАЕС ГУНП в Київській області направив подання в Державну міграційну службу щодо скорочення терміну перебування іноземців в Україні.

Дивіться також: Потік туристів у Чорнобильську зону зріс удвічі, - Держагентство з управління зоною відчуження. ФОТОрепортаж

Групи сталкерів, серед яких білоруси, литовці та українці, затримано в зоні відчуження, - Нацполіція 01
Групи сталкерів, серед яких білоруси, литовці та українці, затримано в зоні відчуження, - Нацполіція 02
Групи сталкерів, серед яких білоруси, литовці та українці, затримано в зоні відчуження, - Нацполіція 03
Групи сталкерів, серед яких білоруси, литовці та українці, затримано в зоні відчуження, - Нацполіція 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3155269
 
 
 Топ коментарі
 
Ну штраф небольшой. Только повежливей с ними.Пусть едут еще.
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та навіть від тушканів, якщо більше двох, не відстрілятись..
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Зачем задерживать ? Нужно популяризировать. Это деньги. От туризма.
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вы что, с луны прилетели? Там всё давно туризмизировано. Официально зону в год посетило 70 тыс туристов. А эти халявщики не хотят платить деньги за экскурсию.
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Ну штраф небольшой. Только повежливей с ними.Пусть едут еще.
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Они приехали за артефактами Но их уже нет , все скомуниздилии и продали за бугор
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Сексі дівчуля, але з такою снарягою і стовбуром - проти кровосіся, снорка або бюрера шансів практично ніт.
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та навіть від тушканів, якщо більше двох, не відстрілятись..
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Та й масліну піймати можна у перестрілці з якоюсь шелупонню...
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Смотря какую тактику выбрать - пушка как раз против тушканов
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Ще набої на них витрачати... Є чудовий мод на "Сталкера", Call of Misery, там тушканів з пацюками можна копняками розкидати
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А контейнеры у Сидоровича или Круглова для артефактов взяли с собой? Группы сталкеров, среди которых белорусы, литовцы и украинцы, задержаны в зоне отчуждения, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8225
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Задержанные не бедные. В хорошей амуниции и понимают зачем приехали.
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Задержанные планомерно рассчитывали что их "задержат". Кул или вау, как там у этих *********.
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так вроде бы уже организованы там как бы... туристические маршруты...или только вякали?
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они там 10 лет..куча блогеров на ютубе так шарится
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украинцы литовцы и белорусы. норм такая компания, я бы отпустил.
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опять говновлогеры донатные в стиле креосан.или трейсера..шоб он откинулся за донат.. Группы сталкеров, среди которых белорусы, литовцы и украинцы, задержаны в зоне отчуждения, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6744
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в картофельный рейх отправить там батька штрафы сдереть з них..будут картошку палоть ..-у нас никто не будет плотить так как ванилька..может только наш..
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суд Іванківський ..від назви райцентру Іванків , а ні ІВАНОВСКИЙ))
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напоїти важкою водою з реактора і підкормити графітом
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Беларусы лохи, через Карпиловку заходили, там все давно спалено, не успеешь к селу подойти тебя уже засада ждет
Заплатили бы мне по 200 евро с носа, я бы их нормально провел.
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Нормальные пацаны,правильные,радует то,что кацапов с собой не взяли!
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Єдине корисне місце в зоні відчуження це столова атомної станції. Більше туди нідля чого їздити.
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