 Групи сталкерів, серед яких білоруси, литовці та українці, затримано в зоні відчуження, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

Під час патрулювання зони відчуження Чорнобильської АЕС, спільно з прикордонниками поблизу села Терехи були виявлені два сталкери-іноземці 27 років, громадяни Республіки Білорусь, які незаконно проникли на територію зони відчуження з метою екстремального туризму.

"Інших любителів радіаційного відпочинку правоохоронці затримали біля відселеного міста Прип'ять, двох жителів Київської області 23 років і двох громадян Литви 24 років", - повідомляють у Нацполіції.

Проти даних громадян було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали направлено в Іванівський районний суд Київської області, для прийняття рішення.

Також у рамках операції "Мігрант" відділ поліції зони ЧАЕС ГУНП в Київській області направив подання в Державну міграційну службу щодо скорочення терміну перебування іноземців в Україні.

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