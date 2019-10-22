EN|RU|UK
Теми дня: Номер 95 Кварталу про Гонтареву Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  5063  52
Все про:Миколаїв (373) Нацполіція (8377)

 Чоловік розносив людські черепи зі старовинних склепів по Миколаєву, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Миколаївські поліцейські розшукали чоловіка, який розносив по місту людські черепи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Миколаївської області.

21 жовтня в урні для сміття поблизу зупинки громадського транспорту на перехресті вул. Садової та пр. Центрального  в Миколаєві перехожі знайшли череп.

За попередніми висновками експерта - це людський череп і він є давнім. Його правоохоронці вилучили та направили на експертизу.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, як того вимагає процедура у подібних випадках – за ч. 1 ст. 115 КК України "Умисне вбивство".

"Вночі до поліції Заводського району звернулась жінка, яка повідомила, що на порозі біля дверей своєї квартири вона знайшла людський череп із запискою особистого характеру. Судячи з її змісту, заявниця зрозуміла, що такий подарунок їй залишив знайомий, з яким у неї раніше були стосунки", - сказано в повідомленні.

27-річного чоловіка розшукали оперативники Заводського відділу поліції неподалік церкви. Він зізнався, що приніс череп коханій, а той, що знайшли в урні, також справа його рук.

Потім він показав де взяв черепи. Виявилось, що чоловік дістав їх зі старовинного склепу на кладовищі по вул. Степовій. Там він і облаштував собі місце для ночівлі та тимчасово жив прямо у склепі. Коли прибули співробітники поліції, то побачили ще шість черепів, які громадянин розклав біля місця поховання.

Дії чоловіка кваліфікуються за ознаками ч. 1 ст. 297 ККУ "Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого". Санкція статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років.

Читайте також: Поліція розслідує трудову експлуатацію пацієнтів психоневрологічного інтернату на Хмельниччині. ФОТО

Чоловік розносив людські черепи зі старовинних склепів по Миколаєву, - Нацполіція 01
Чоловік розносив людські черепи зі старовинних склепів по Миколаєву, - Нацполіція 02
Чоловік розносив людські черепи зі старовинних склепів по Миколаєву, - Нацполіція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3155259
 
 
 Топ коментарі
 
Чувак выселил всех соседей и захватил жилплощадь.
 показати весь коментар
 
Хеллоуїн в нього щось ранувато почався... 🎃🎃🎃
 показати весь коментар
 
В дурку його. Явно якісь відхилення має.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Чувак выселил всех соседей и захватил жилплощадь.
 показати весь коментар
 
 
Хеллоуїн в нього щось ранувато почався... 🎃🎃🎃
 показати весь коментар
 
 
до сих пор помню с детства как строили дома на районе на месте немецкого кладбища черепами все дворы были забиты . дети игрались. уже и не помнит ни кто . что дома на кладбище построены.
 показати весь коментар
 
 
Пля... Я глядя на эти фотки, тоже самое вспомнил в начеле 90-х на Николаевщине....
 показати весь коментар
 
 
Там могло быть не кладбище,а захоронения
1. Некрещеных, иноверцев
2. Самоубийц, бандитов-душегубов
3. Умерших от смертельно заразных болезней.
 показати весь коментар
 
если ты из Николаева,то наверно ты имел ввиду еврейское кладбище,где щас стоит Зоопарк.
то таки да,помню когда строили етот Зоопарк,то много черепов пацаны таскали в школу
 показати весь коментар
 
черный археолог..находят они черепа..у этого то кукуха уехала. надо было сказать что это череп *****, или череп Шоколада, или Вазелина..продал бы подороже...
 показати весь коментар
 
Некрофил пришел на кладбище ипать-копать
 показати весь коментар
 
 
В п. Седово(Новоазовск),есть коса Кривая. Так там хоронили колдунов и ведьм. По слухам их нужно погребать и не на суше и не на обычных кладбищах. Иначе они могут воскреснуть и забрать твою душу. Так туда на Троицу постоянно съезжаются все оккультисты и современные ведьмаки. Рыбаки рассказывают,что в этот момент обязательно кто-то утонет из отдыхающих. Хотя и не пъяный и неглубоко...А вообще самое ведьмакское место не Донбассе - Снежное. Там их пруд пруди.Это у Саур Могилы. Может они и кацапам помогли тогда. Ценности у них близкие.
 показати весь коментар
 
 
В дурку його. Явно якісь відхилення має.
 показати весь коментар
 
 
собеседника увидела?)))
а как к тебе дурыка чувака подселят???
 показати весь коментар
 
 
провела паралелі між ним і тобою.
твій контингент.
 показати весь коментар
 
 
Стовідсотково. Та воно і не дивно - зєбіли вони всі такі
 показати весь коментар
 
 
Его психиатру нужно показать а не срок ему давать. В стране куча людей психическими проблемами. Виновата в этом власть потому что нет нормальной медицины, и людьми с психическими проблемами никто не занимаются. Занимаются полицейские только когда они что-то совершают уже.
 показати весь коментар
 
 
Как РОМАНТИЧНО то пля!))))
Принес черепа...любимой девушке....
 показати весь коментар
 
 
А совокупляются они скорее всего в ГРОБУ))))...
Миль пардон за мой французкий)))
 показати весь коментар
 
 
Какие милые соседи по жилью - сгворчивые, не шумят, никому не мешают.
 показати весь коментар
 
 
Памещик местного розлива..Господа, хто забыл именной череп 1812 года на вчерашнем балу?
 показати весь коментар
 
Очередной спятивший верун...

Задержанный: Белый череп, да, я принес ей. Чтобы донести свои мысли, поиска правды. Я тоже хочу узнать правду.
Представительница полиции: Вы ей принесли череп вместе с запиской. Почему череп, а не цветы, шоколадку?
З: Наверное, кому что нравится.
П: Вам нравятся черепа?
З: Мне нет. Ей, наверное, да.
П: Она вам об этом говорила?
З: Нет… Почувствовал сердцем… Я верующий человек.
П: Разворошить могилу - это правильно?
З: Смотря с какой целью… С целью освобождения человеческих душ. Просто судьба меня привела.
 показати весь коментар
 
Раньше бомжей и всякий мусор вывозили в казахские степи работать на целине, а теперь вот надо возиться с ними по гуманным международным правилам суда по правам человека, его чести,достоинства и пр. трали вали, который еще и обяжет извиниться перед поехавшим.
 показати весь коментар
 
В те дни, когда я
В настроении бываю
Сидя у огня
Черепа перебираю ("КиШ")
 показати весь коментар
 
в квартал его там такие шутки приветствуются
 показати весь коментар
 
 
Стратег.От подарка черепом ему девки будут три года бесплатно давать.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору