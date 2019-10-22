 Чоловік розносив людські черепи зі старовинних склепів по Миколаєву, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Миколаївської області.
21 жовтня в урні для сміття поблизу зупинки громадського транспорту на перехресті вул. Садової та пр. Центрального в Миколаєві перехожі знайшли череп.
За попередніми висновками експерта - це людський череп і він є давнім. Його правоохоронці вилучили та направили на експертизу.
За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, як того вимагає процедура у подібних випадках – за ч. 1 ст. 115 КК України "Умисне вбивство".
"Вночі до поліції Заводського району звернулась жінка, яка повідомила, що на порозі біля дверей своєї квартири вона знайшла людський череп із запискою особистого характеру. Судячи з її змісту, заявниця зрозуміла, що такий подарунок їй залишив знайомий, з яким у неї раніше були стосунки", - сказано в повідомленні.
27-річного чоловіка розшукали оперативники Заводського відділу поліції неподалік церкви. Він зізнався, що приніс череп коханій, а той, що знайшли в урні, також справа його рук.
Потім він показав де взяв черепи. Виявилось, що чоловік дістав їх зі старовинного склепу на кладовищі по вул. Степовій. Там він і облаштував собі місце для ночівлі та тимчасово жив прямо у склепі. Коли прибули співробітники поліції, то побачили ще шість черепів, які громадянин розклав біля місця поховання.
Дії чоловіка кваліфікуються за ознаками ч. 1 ст. 297 ККУ "Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого". Санкція статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років.
1. Некрещеных, иноверцев
2. Самоубийц, бандитов-душегубов
3. Умерших от смертельно заразных болезней.
то таки да,помню когда строили етот Зоопарк,то много черепов пацаны таскали в школу
Nope. Not even enough. This way:
а как к тебе дурыка чувака подселят???
твій контингент.
Принес черепа...любимой девушке....
Миль пардон за мой французкий)))
Alien Vampires (dark electro, Італія) - Clubbers Die Younger
Задержанный: Белый череп, да, я принес ей. Чтобы донести свои мысли, поиска правды. Я тоже хочу узнать правду.
Представительница полиции: Вы ей принесли череп вместе с запиской. Почему череп, а не цветы, шоколадку?
З: Наверное, кому что нравится.
П: Вам нравятся черепа?
З: Мне нет. Ей, наверное, да.
П: Она вам об этом говорила?
З: Нет… Почувствовал сердцем… Я верующий человек.
П: Разворошить могилу - это правильно?
З: Смотря с какой целью… С целью освобождения человеческих душ. Просто судьба меня привела.
В настроении бываю
Сидя у огня
Черепа перебираю ("КиШ")