EN|RU|UK
Теми дня: Номер 95 Кварталу про Гонтареву Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Події, Київські новини
  6683  40
Все про:мистецтво (71) Київ (6635) реклама (87) Лерос Гео (2)

 Столичний мурал "Красуня і птах" знищили через простір для реклами під виглядом утеплення фасаду, - нардеп Лерос. ФОТО

Київська влада дозволила компанії "Світ Аутдор Медіа" зафарбувати відомий столичний мурал "Красуня і птах" авторства художника з Маямі Ернесто Маранжа, щоб повісити на його місце рекламну конструкцію.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, схема з обходу правила заборони на установку рекламних площин поверх муралів була реалізована за бюджетні гроші.

"Начальник Управління з питань реклами КМДА Олександр Смирнов і компанія "Світ Аутдор Медіа" - це одне ціле, кліщ, який впився в рекламні потоки Києва. Ці братки винайшли цинічний спосіб обходити правило заборони на установку своїх рекламних площин поверх муралів. Для початку, вони зафарбували мурал на Харківському шосе, 2а, ніби його там ніколи й не було, і це раз. Два, вони підкупили мешканців, утепливши фасад за бюджетні гроші за програмою 70 на 30. За бюджет, Карл. Так можна робити, коли влада і бізнес - одна особа", - повідомив Лерос.

Дивіться також: У Києві з'явилася незаконна прихована реклама сигарет. ФОТО

При цьому нардеп зазначив, що за бюджетні кошти утеплили не холодну стіну з боку Дніпра, а сторону, необхідну під рекламу.

"Після цього начальник управління Смирнов віддає наказ про встановлення пріоритету на рекламу для "Світ Аутдор Медіа". Знову збіг? Який вже тут збіг, якщо твій подільник зі "Світ Аутдор Медіа" з тобою святкує день народження", - пише депутат, опублікувавши фотографію зі святкування, де за загальним столом сидять чиновник КМДА Смирнов і представник рекламної компанії.

"Це лише один епізод з великого сплетіння корупційних схем на ринку реклами столиці. Справа взагалі не в муралі, це історія про союз чиновника і рекламної мафії, які в гонитві за наживою перетворюють місто на рекламний спам. Це історія про брехунів і аферистів, які дружно пробивають дно", - резюмує Лерос.

Столичний мурал Красуня і птах знищили через простір для реклами під виглядом утеплення фасаду, - нардеп Лерос 01

Столичний мурал Красуня і птах знищили через простір для реклами під виглядом утеплення фасаду, - нардеп Лерос 02
Столичний мурал Красуня і птах знищили через простір для реклами під виглядом утеплення фасаду, - нардеп Лерос 03
Столичний мурал Красуня і птах знищили через простір для реклами під виглядом утеплення фасаду, - нардеп Лерос 04

Столичний мурал Красуня і птах знищили через простір для реклами під виглядом утеплення фасаду, - нардеп Лерос 05

Столичний мурал Красуня і птах знищили через простір для реклами під виглядом утеплення фасаду, - нардеп Лерос 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3155252
 
   
 Топ коментарі
 
Додам. 100% що це депутат віід "Слуги народу". Робить єдине на що слуги здатні, маніпуляції, підтасовки, брехня.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ну я понимаю . что этот депутат и не слышал о программе когда 30 % платят собственники . а 70% бюджет . которой уже несколько лет .
 показати весь коментар
 
 
и без согласия жильцов всего дома \ а там ОСМД если программу применили\ они бы ни чего сделать не смогли . таки быдло кто там ещё подумать нужно
 показати весь коментар
 
 
Хуцпа.
Так, був мурал. Так, жителі будинку хотіли будинок утеплити (ви ж теж не хочете мерзнути, правда ж). Так, після утеплення мурал виявився під утепленням.
Що з цим робити?
Відновити мурал і надавити по сраці тому, хто замовив мурал на неутепленій стіні.
А тут срач розвели про "злочинну владу".
Висновок: Хуцпа, заказуха.
 показати весь коментар
 
 
Відновити??? Особисто художника з МАЙАМІ привезеш? Столичный мурал "Красавица и птица" уничтожили из-за пространства для рекламы под предлогом утепления фасада, - нардеп Лерос - Цензор.НЕТ 5646
 показати весь коментар
 
 
Можливо замовити інший, але ж людям не хочеться жити у будинку з холодними сирими стінами. Якось треба вирішувати питання.
 показати весь коментар
 
у нас в городе 9 ти этажку ещё советского построя из плит с не доложенным в них керамзитом точно так утеплил \ торец \ мясокомбинат бесплатно но повесил за это свою рекламу и все счастливы
 показати весь коментар
 
Додам. 100% що це депутат віід "Слуги народу". Робить єдине на що слуги здатні, маніпуляції, підтасовки, брехня.
 показати весь коментар
 
 
ну надо же на мэра хоть . что нибудь придумать даже если он к этому и отношения не имеет .
 показати весь коментар
 
 
и да деньги за рекламу должны идти совладельцам дома то есть на счёт ОСМД
 показати весь коментар
 
 
"уничтожили из-за пространства для рекламы "
 показати весь коментар
 
 
Назва є маніпулятивною. Так журнашлюшки маніпулюють нашою свідомістю. 95% прочитають лише назву!
 показати весь коментар
 
Є факт, мурал довелося закрити через утеплення будинку.
Мешканці мають право утеплити будинок? Мають.
Все інше - домисли.
 показати весь коментар
 
 
Утеплии лише ОЖНУ стіну! Підрекламу.- Тоне утеплення, а окозамилювання.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
По поводу этих чертей кто-то будет звонить Баканову или отписались в ФБ и типа норм? А, Зедепутатики?
 показати весь коментар
 
 
"Столичный мурал "Красавица и птица" уничтожили из-за пространства для рекламы под предлогом утепления фасада, - нардеп Лерос" - и правильно сделали, что Виталик имел от этого мурала - ноль, а с рекламы каждый месяц, регулярно, идёт бабло.
 показати весь коментар
 
 
А те що саме завдяки Кличку ті мурали появилися, це нічого? Саме він ставши мером запросив різних художників прикрасити місто.
 показати весь коментар
 
 
Що тут сказати? Цілком у дусі часу. Дуся у лаптях та кокошнику йшла собі, йшла, а десь кульдигав час. І поки йшли по одному, лихо десь сиділо немов сич. Але як зустрілися Дуся і Час - от в цих координатах воно й настовбурчилось. І почалося дикобраззя...
 показати весь коментар
 
 
Я просто офигел когда проезжал и видел на этажерках на высоте работничков замазывающих сей мурал
 показати весь коментар
 
 
І що ти зробив? Далі поїхав? "Офигиватель" хренов...
 показати весь коментар
 
заглохни, чучело, сомневаюсь что мои возмущения их остановили бы
 показати весь коментар
 
теоретик, ты когда в потоке за рулем спешишь по делам и видишь по сторонам не порядок, ты всегда останавливаешься и бежишь наводить порядок?
 показати весь коментар
 
Нє, дістав РПК і всіх звідтам "зняв". Зараз переховується в Гваделупі Столичний мурал "Красуня і птах" знищили через простір для реклами під виглядом утеплення фасаду, - нардеп Лерос - Цензор.НЕТ 801
 показати весь коментар
 
У нас культ денег!
У такого культа нет места прекрасному. Столичний мурал "Красуня і птах" знищили через простір для реклами під виглядом утеплення фасаду, - нардеп Лерос - Цензор.НЕТ 4736
 показати весь коментар
 
Лерос нагрів руки на цих муралах. У той час, коли Гео Лерос був куратором проекту "More than us", отримавши з бюджету кошти, не сплатив художникам за роботу. Коли почалося розслідування, від відповідальності втік в нардепи від СН.
Джерело: https://znaj.ua/ru/dossier/276-geo-bagratovich-leros-dosye-kompromat-biografiya-foto
 показати весь коментар
 
От що би не говорили про Львів але в нас вперше підприємця,який зніс магазин "Океан" з цінною мозаїкою заставили відновити і магазин,і мозаїку...У нас вперше знесли дев"яти поверховий будинок,збудований з порушеннями...І все коштом цього бидла,яке ще й оштрафоване...Беріть приклад...
 показати весь коментар
 
зеленая тварина все рушит..и не прошло пол года..армию все реформы ..выплаты.. суки
 показати весь коментар
 
Рисунок красивый, но от слова "мурал" выворачичивает наизнанку.
Скажите панно, композиия, рисунок, картина, но от слова "мурал" хочется вырвать.
Откуда оно пришло ?
Если художник посмотрит на бетонные стены корпусов института онколоии
на Ломоносова, то может найти большое поле для улучшения жизни тех,
кому невесело.
 показати весь коментар
 
Средства от рекламы в городе должен и получать город, а не чье-то рыло!
Пора почистить наглецов жирующих на халяву!
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору