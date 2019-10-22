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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:РНБО (582) Донбас (13377) Сивохо (1)

 Сивохо і комітет Ради проводять 5-денне виїзне засідання в "сірій зоні" на Донбасі. ФОТОрепортаж

Парламентський комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій уперше проводить виїзне засідання в Луганській і Донецькій областях, яке триватиме 5 днів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Парламентського Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Голова Комітету народний депутат України Дмитро Лубінець заявив: "Уперше в історії українського парламенту виїзне засідання триватиме аж 5 днів. Весь цей час Комітет працюватиме в Донецькій та Луганській областях. Ми відійдемо від традиційного офіціозу, коли виїзне засідання обмежувалось візитом до військово-цивільних адміністрацій. Натомість побуваємо в пунктах пропуску, оглянемо зруйновані внаслідок війни міста та села, об’єкти соціальної інфраструктури та підприємства, поспілкуємось з людьми, які живуть у "сірій" зоні".

За його словами, такий формат засідання дозволить членам Комітету на власні очі побачити усі аспекти життя людей.

"Усі члени Комітету на власні очі побачать умови життя наших громадян, почують про їхні проблеми з перших вуст. Сподіваюсь, це допоможе нам ухвалювати правильні та ефективні рішення, а головне – допоможе сформувати системну та дієву державну політику щодо цього регіону", - зазначив Лубінець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Демедюка заступником секретаря РНБО

Також на виїзному засіданні присутній і новопризначений радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу Сергій Сивохо.

Про це він повідомляє на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Перший день виїзного Комітету ВР України з питань реінтеграції та відновлення Донбасу. Багато зустрічей і важливих питань на сьогодні! Весь день у дорозі. Спілкування - слово дня! З військовими, з депутатами, з місцевою владою. А головне - з людьми, які їдуть туди і звідти. Усі чекають повернення нормального життя і розвитку регіону. Далі огляд зруйнованих і реконструйованих будівель у Красногорівці, Мар'їнського району!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 жовтня Сивохо повідомив, що його призначили радником секретаря СНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Працювати будемо з людьми і смислами. З висновками прошу не поспішати, - Сивохо про своє призначення у РНБО

Сивохо і комітет Ради проводять 5-денне виїзне засідання в сірій зоні на Донбасі 01
Сивохо і комітет Ради проводять 5-денне виїзне засідання в сірій зоні на Донбасі 02
Сивохо і комітет Ради проводять 5-денне виїзне засідання в сірій зоні на Донбасі 03
Сивохо і комітет Ради проводять 5-денне виїзне засідання в сірій зоні на Донбасі 04
Сивохо і комітет Ради проводять 5-денне виїзне засідання в сірій зоні на Донбасі 05
Сивохо і комітет Ради проводять 5-денне виїзне засідання в сірій зоні на Донбасі 06
Сивохо і комітет Ради проводять 5-денне виїзне засідання в сірій зоні на Донбасі 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3155244
 
 
 Топ коментарі
 
Это ж Сивохо супермаркет Захарченка рекламировал?
И на Антимайдане стоял?
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Ватный Сивохо поедет к вате спрашивать о хотелках ваты.
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Сивохо і комітет Ради проводять КВН 95-го кварталу
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Должно получиться....Спляшет камаринскую ,расскажет пару бородатых анекдотов и ,глядишь, сепарасты прозреют, а ордынские инструкторы от стыда попросят ху ло об отставке!
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2014 року брав участь в акціях Антимайдану на боці Партії регіонів проти Революції гідності

Під час передвиборчої кампанії київська PR-компанія Pragmatico, пов'язана з Медведчуком, отримувала замовлення писати від імені ботів коментарі у Facebook на підтримку артиста
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В связи с конфликтом на востоке Украины занял сдержанную позицию.

В Донецке у него осталась мать.

Выступал против политизации украинского шоу-бизнеса. "Искусство и политику нельзя смешивать ни в коем случае!"
И
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Как вы относитесь к тому, что в Украине планируют ввести санкции против российских артистов, которые высказывались, скажем так, негативно в адрес нашей страны?

- Я считаю, что все это ерунда и белиберда. Санкциями может стать то, что артист приедет, а на него просто билеты не возьмут.
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Еще интересно ваше мнение, способны ли наши исполнители изменить свой вектор с России на Европу и дальше? Как вы думаете насколько это реально?

Это реально для двух - трех украинских коллективов, все. Ребят, забудьте. У меня все-таки есть надежда, что у нас с Россией будут добрососедские отношения несмотря ни на что. Потому что мы ментально близки. Мы никому не нужны там
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Прошлая власть навешала ярлыки на жителей Донецкой области, где каждого второго считали сепаратистом, врагом Украины, "рукой Москвы". А сколько "подстав" делают, находят любые "хвосты", чтобы человека очернить или даже посадить.
Я надеюсь, что все это будет меняться, но для этого надо выгнать этих людей.
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- Если вы уже так погрузились в проблемы Донбасса, то могли бы стать советником президента. Согласились бы на такую роль?


- Советник - это очень удобно. Это человек практически без ответственности, это не сравнить с депутатом. Посмотрим, как судьба обернется. Пока я там, где горячо.
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Предлагаю Роуэну Аткинсону предложить пост начальника нашей внешней разведки. Ведь он играл спецагента
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Это опасный ход, потому что в отличие от вовочки-шлимазла и его зекоманды, Аткинсон только притворяется идиотом! На самом деле он образованный интеллектуал и спортсмен. Почитайте подробнее о нем. Сивохо і комітет Ради проводять 5-денне виїзне засідання в "сірій зоні" на Донбасі - Цензор.НЕТ 9739
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все це така дурня та продовження телешоу, я срати хтів чого там бажає донбас, я не хочу його чути і я не хочу із ним спілкуватись. от є Україна, є її мова, є її історія, є її цінності, є єдиний вірний рух до ЄС та НАТО і от все це вони мають прийняти, усвідомити й розвивати, от і все.
а оце некомпетентне лайно, яке ходить, із кимось там спілкується та строчить у фейсбуці російською мовою нібито звітуючі про виконану "роботу", то це не про Україну, це про поновлення та посилення російського впливу.
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Меня волнует образ Донбасса, который сформировала предыдущая власть. Мол, донецкие - все сепаратисты, негодяи, все наживались на стране, а не кормили ее.
Я ненавижу людей, которые создали такой образ Донбасса, и намерен бороться за то, чтобы Донбассу вернулось его доброе имя.
. Сегодня у нас с президентом совпадают точки зрения по вопросу Донбасса, ведь мы из ментально близких регионов: Донбасс и Кривбасс - это большие интернациональные рабочие регионы. Для решения некоторых важных вопросов, в которых я не дока, естественно, понадобится точка зрения экспертов, комиссий. Я доверяю президенту в выборе стратегии по Донбассу
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Дедуль, зайди на кладбище в г. Луцке.... Расскажи, какие донецкие классные парни.
Расскажи ***** мне оперативнику про обалденных ушлепков, по гражданских, которые сливают информацию и люто ненавидят всех (между собой аналогично, лынерия и дынерия не сестры, никак бабло не поделят).
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phantom4, будь внимательней , это все цитата СИВОХО
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Мне не нравится, что делает Институт нацпамяти во главе с Вятровичем.
Очень много необдуманных или основанных на частных мнениях решений.
И его дальнейшее существование под большим вопросом, но это будет решаться коллегиально. Надеюсь, что в каждом вопросе победит здравый смысл.
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*****, ипацца-всрацца... Кондом сивохо, антимайданщик Донецка в 14-м - в РНБО. Блеать, разбудите меня кто-нибудь...
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на гастроли поехало шапито.и худышка постарел он...это тебе не скрытая камера и не 33 кв метра..шапито зеленое..
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Ці так звані "громадяни" України створили проблеми всій Державі, і собі також. Неможливо бути "трошкі вагітною". Ці падли смі покликали війну. Хай жеруть по всьому "новороському" "лугандонському" та іншим світам. Слимакі ганебні. Тьху.
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Давай, Сивохо, там все твои, не возвращайся.
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Эта жирная свинья и о костылях забыла...как только на хлебную должность устроили...
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СИВОХО:
Прошлая власть навешала ярлыки на жителей Донецкой области, где каждого второго считали сепаратистом, врагом Украины, "рукой Москвы". А сколько "подстав" делают, находят любые "хвосты", чтобы человека очернить или даже посадить.
Я надеюсь, что все это будет меняться, но для этого надо выгнать этих людей.
 показати весь коментар
 
СИВОХО:
Мне не нравится, что делает Институт нацпамяти во главе с Вятровичем.
Очень много необдуманных или основанных на частных мнениях решений.
И его дальнейшее существование под большим вопросом, но это будет решаться коллегиально. Надеюсь, что в каждом вопросе победит здравый смысл.
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