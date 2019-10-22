 Сивохо і комітет Ради проводять 5-денне виїзне засідання в "сірій зоні" на Донбасі. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Парламентського Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.
Голова Комітету народний депутат України Дмитро Лубінець заявив: "Уперше в історії українського парламенту виїзне засідання триватиме аж 5 днів. Весь цей час Комітет працюватиме в Донецькій та Луганській областях. Ми відійдемо від традиційного офіціозу, коли виїзне засідання обмежувалось візитом до військово-цивільних адміністрацій. Натомість побуваємо в пунктах пропуску, оглянемо зруйновані внаслідок війни міста та села, об’єкти соціальної інфраструктури та підприємства, поспілкуємось з людьми, які живуть у "сірій" зоні".
За його словами, такий формат засідання дозволить членам Комітету на власні очі побачити усі аспекти життя людей.
"Усі члени Комітету на власні очі побачать умови життя наших громадян, почують про їхні проблеми з перших вуст. Сподіваюсь, це допоможе нам ухвалювати правильні та ефективні рішення, а головне – допоможе сформувати системну та дієву державну політику щодо цього регіону", - зазначив Лубінець.
Також на виїзному засіданні присутній і новопризначений радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу Сергій Сивохо.
Про це він повідомляє на своїй сторінці в мережі Facebook.
"Перший день виїзного Комітету ВР України з питань реінтеграції та відновлення Донбасу. Багато зустрічей і важливих питань на сьогодні! Весь день у дорозі. Спілкування - слово дня! З військовими, з депутатами, з місцевою владою. А головне - з людьми, які їдуть туди і звідти. Усі чекають повернення нормального життя і розвитку регіону. Далі огляд зруйнованих і реконструйованих будівель у Красногорівці, Мар'їнського району!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 21 жовтня Сивохо повідомив, що його призначили радником секретаря СНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.
Під час передвиборчої кампанії київська PR-компанія Pragmatico, пов'язана з Медведчуком, отримувала замовлення писати від імені ботів коментарі у Facebook на підтримку артиста
Супер.
В Донецке у него осталась мать.
Выступал против политизации украинского шоу-бизнеса. "Искусство и политику нельзя смешивать ни в коем случае!"
И
- Я считаю, что все это ерунда и белиберда. Санкциями может стать то, что артист приедет, а на него просто билеты не возьмут.
Это реально для двух - трех украинских коллективов, все. Ребят, забудьте. У меня все-таки есть надежда, что у нас с Россией будут добрососедские отношения несмотря ни на что. Потому что мы ментально близки. Мы никому не нужны там
Я надеюсь, что все это будет меняться, но для этого надо выгнать этих людей.
- Советник - это очень удобно. Это человек практически без ответственности, это не сравнить с депутатом. Посмотрим, как судьба обернется. Пока я там, где горячо.
а оце некомпетентне лайно, яке ходить, із кимось там спілкується та строчить у фейсбуці російською мовою нібито звітуючі про виконану "роботу", то це не про Україну, це про поновлення та посилення російського впливу.
Я ненавижу людей, которые создали такой образ Донбасса, и намерен бороться за то, чтобы Донбассу вернулось его доброе имя.
. Сегодня у нас с президентом совпадают точки зрения по вопросу Донбасса, ведь мы из ментально близких регионов: Донбасс и Кривбасс - это большие интернациональные рабочие регионы. Для решения некоторых важных вопросов, в которых я не дока, естественно, понадобится точка зрения экспертов, комиссий. Я доверяю президенту в выборе стратегии по Донбассу
Расскажи ***** мне оперативнику про обалденных ушлепков, по гражданских, которые сливают информацию и люто ненавидят всех (между собой аналогично, лынерия и дынерия не сестры, никак бабло не поделят).
Очень много необдуманных или основанных на частных мнениях решений.
И его дальнейшее существование под большим вопросом, но это будет решаться коллегиально. Надеюсь, что в каждом вопросе победит здравый смысл.
Прошлая власть навешала ярлыки на жителей Донецкой области, где каждого второго считали сепаратистом, врагом Украины, "рукой Москвы". А сколько "подстав" делают, находят любые "хвосты", чтобы человека очернить или даже посадить.
Я надеюсь, что все это будет меняться, но для этого надо выгнать этих людей.
Мне не нравится, что делает Институт нацпамяти во главе с Вятровичем.
Очень много необдуманных или основанных на частных мнениях решений.
И его дальнейшее существование под большим вопросом, но это будет решаться коллегиально. Надеюсь, что в каждом вопросе победит здравый смысл.