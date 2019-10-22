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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Бразилія (60) Зеленський (3306) космос (153) товарообіг (25) Болсонару (1)

 Зеленський обговорив із президентом Бразилії товарообіг між країнами і запропонував перезапустити спільний космічний проєкт. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Японії обговорив низку економічних питань та ініціатив із бразильським колегою Жаїром Болсонару.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Сторони наголосили, що прагнуть розширення товарообігу між країнами.

"Бразилія – наш головний торговельний партнер у Латинській Америці. Вітаю розширення присутності бразильських компаній в Україні та українських – у Бразилії", – зазначив Володимир Зеленський.

Зеленський обговорив із президентом Бразилії товарообіг між країнами і запропонував перезапустити спільний космічний проєкт 01
Фото: Офіс Президента

Президент України запропонував відновити урядову комісію, щоб узгодити всі позиції в цьому напрямі.

"У нас відбудеться велика приватизація, ми зараз презентуємо чимало проєктів, які показують, що в Україну вкладати вигідно. Я вірю, що ми справді маємо побудувати потужні відносини між Україною та Бразилією", – наголосив Глава Української держави.

Під час зустрічі також обговорили перспективи співпраці у космічній галузі. Українська сторона запропонувала перезапустити спільний космічний проєкт з використанням космодрому "Алкантара".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українсько-американська ракета Alpha успішно пройшла випробування в США. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Крім того, Володимир Зеленський подякував за підтримку Бразилією територіальної цілісності та суверенітету України.

Жаїр Болсонару запросив Володимира Зеленського до Бразилії та погодився на його запрошення завітати до України вже наступного року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3155215
 
   
 Топ коментарі
 
Прилуцьку табачку ви вже перезапустили....
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Космос - это хорошо, но где зп 4к? Зеленский обсудил с президентом Бразилии товарооборот между странами и предложил перезапустить совместный космический проект - Цензор.НЕТ 8409
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Вот когда ехал Порох раньше куда-нибудь - было интересно.Либо денег привозил, либо санкции в задницу лаптеногим .А Зеля куда бы не поехал стыд-позор.По плечу похлопали,за щечку подергали и домой с Богом.
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Зе может стать пилотом,
Чтобы управлять зесамолетом,
Он согласен прямо завтра,
Превратиться в космонавта,
Он не видел жизнь на Марсе,
Поскорей давай - одевайся,
Набери с собой побольше меди,
Полетай сним на ракете.
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Продажа Земли в Украине? В
Аргентине и Бразилии уже был опыт продажи земли - результат 18 латифундистов на
44 миллиона населения в Аргентине и 30
латифундистов на 209 млн. населения в Бразилии. Украинцы! Вы хотите оказаться
там, где Аргентина и Бразилия?
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Многие захотят, в Бразилии Там хотя бы тепло, а тут скоро свидетели секты святого Клоуна получат бумажки со счетами ))))))) надеюсь обхохочутся . Хотя СН никому ничего не обещали, так что ....... все хорошо
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Решил менять остатки космической отрасли на бусы?))))
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Якби заголовок був : "Зеленський після вчорашнього зняття мораторію на приватизацію,запропонував Бразилії придбати кілька наших підприємств"-було б і правдивіше,і цікавіше,нє ?
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Дело в том, что Бразилия входит в БРИКС, а вот это уже не шутки блазня!
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Що б полетіти в космос,Владіміру не потрібен космічний корабель,а достаточно одной таблєткі
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Зешмаркля - реальный клоун
С 2005 года, был совместный проект по запуску ракет "Циклон -4" ураинского пр - ва (оборудование стартовых площадок на космодроме "Алкантара", так же Украина. Запуски должны были быть коммерчески выгодными из за близости к экватору. Но.... 2015 г. за пару недель до подписания договора, Бразилия дала "заднюю", под вымышленными предлогами.
Там комплекс проблем, а главное конкуренция по пускам и их стоимости. На Бразилию давили все США, Франция, Китай, ну и куда без *********. У ррыфляндии вообще наметились уже тогда траблы с надежностью ракет носителей (от легкого класса до тяжелых "Протонов"). Вот и вы@зддили Украину с одной из технологичных возможностей и денежных потоков.
На преза Бразилии, начхать, он там практически ничего не решает. Пусть хоть с фавелами разберется.
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перед зебилами надо ведь чем то прикрывать - самый обыкновенный туризм ,по интересам
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Нє. ЗЕ так не танцуют и так не выглядят. Это таки БраЗИлия!!!
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Ну, прадон -- не про Бразилию, но про Японию. Точнее -- наши там:
Э - элегантность.

Зеленський обговорив із президентом Бразилії товарообіг між країнами і запропонував перезапустити спільний космічний проєкт - Цензор.НЕТ 3584

Виктория Устименко:
Дык жена Лысого (Кошевого) - её дизайнер. А откуда у той гопоты вкус?

Тетяна Іваневич:
Та шо - нормальна простинка після сауни)) Ще чалми з рушника на голові бракує))

Елена Лагур:
Хто б мені що не казав, а той, хто її вдягає , постійно тримає дулю в кишені ))

Евгения Хлюпина:
на хеллоуин готовятся

Olena Gorobets:
Порохоботам треба скинутись на премію дизайнеру) Він так класно це робить!)

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2748210.html
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Чепушилу "горіла хата палала" вьіломили с порядочной хатьі
(каламбур вийшов...)
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"антонова" ужо с американцами перезапустил...?перезапусти "антонова" ,гляди и в космос с мыса Канаверал смог бы монеты зарабатывать ,ну а пока "сунь куй в чай"
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Помню времена Овоща и его перл "Балкантавра"))
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тут следует помнить и понимать шо бразилия-одна из стран-******* рашкованского проекта брикс.
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