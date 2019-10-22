 Зеленський обговорив із президентом Бразилії товарообіг між країнами і запропонував перезапустити спільний космічний проєкт. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Сторони наголосили, що прагнуть розширення товарообігу між країнами.
"Бразилія – наш головний торговельний партнер у Латинській Америці. Вітаю розширення присутності бразильських компаній в Україні та українських – у Бразилії", – зазначив Володимир Зеленський.
Президент України запропонував відновити урядову комісію, щоб узгодити всі позиції в цьому напрямі.
"У нас відбудеться велика приватизація, ми зараз презентуємо чимало проєктів, які показують, що в Україну вкладати вигідно. Я вірю, що ми справді маємо побудувати потужні відносини між Україною та Бразилією", – наголосив Глава Української держави.
Під час зустрічі також обговорили перспективи співпраці у космічній галузі. Українська сторона запропонувала перезапустити спільний космічний проєкт з використанням космодрому "Алкантара".
Крім того, Володимир Зеленський подякував за підтримку Бразилією територіальної цілісності та суверенітету України.
Жаїр Болсонару запросив Володимира Зеленського до Бразилії та погодився на його запрошення завітати до України вже наступного року.
Чтобы управлять зесамолетом,
Он согласен прямо завтра,
Превратиться в космонавта,
Он не видел жизнь на Марсе,
Поскорей давай - одевайся,
Набери с собой побольше меди,
Полетай сним на ракете.
Аргентине и Бразилии уже был опыт продажи земли - результат 18 латифундистов на
44 миллиона населения в Аргентине и 30
латифундистов на 209 млн. населения в Бразилии. Украинцы! Вы хотите оказаться
там, где Аргентина и Бразилия?
С 2005 года, был совместный проект по запуску ракет "Циклон -4" ураинского пр - ва (оборудование стартовых площадок на космодроме "Алкантара", так же Украина. Запуски должны были быть коммерчески выгодными из за близости к экватору. Но.... 2015 г. за пару недель до подписания договора, Бразилия дала "заднюю", под вымышленными предлогами.
Там комплекс проблем, а главное конкуренция по пускам и их стоимости. На Бразилию давили все США, Франция, Китай, ну и куда без *********. У ррыфляндии вообще наметились уже тогда траблы с надежностью ракет носителей (от легкого класса до тяжелых "Протонов"). Вот и вы@зддили Украину с одной из технологичных возможностей и денежных потоков.
На преза Бразилии, начхать, он там практически ничего не решает. Пусть хоть с фавелами разберется.
Э - элегантность.
Виктория Устименко:
Дык жена Лысого (Кошевого) - её дизайнер. А откуда у той гопоты вкус?
Тетяна Іваневич:
Та шо - нормальна простинка після сауни)) Ще чалми з рушника на голові бракує))
Елена Лагур:
Хто б мені що не казав, а той, хто її вдягає , постійно тримає дулю в кишені ))
Евгения Хлюпина:
на хеллоуин готовятся
Olena Gorobets:
Порохоботам треба скинутись на премію дизайнеру) Він так класно це робить!)
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2748210.html
(каламбур вийшов...)