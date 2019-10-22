 Зеленський зустрівся з Назарбаєвим у Японії: обговорили питання окупації Криму та війну на Донбасі. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зазначається, що під час зустрічі порушувалося питання війни на Донбасі та окупації Криму. Нурсултан Назарбаєв заявив, що Казахстан завжди підтримував територіальну цілісність і суверенітет України.

"Сторони обговорили позитивні зміни у просуванні до миру, зокрема повернення полонених та перезапуск дипломатичних перемовин, а також наголосили на потребі проведення якнайшвидших переговорів у нормандському форматі", - повідомляє пресслужба глави держави.

"Усім нам потрібен діалог. Наші території важливі. Це землі наших пращурів і, я переконаний, наших дітей", – зазначив Володимир Зеленський.

Також Зеленський і Назарбаєв обговорили можливості збільшення товарообігу між Україною та Казахстаном.

Володимир Зеленський запросив першого Президента Казахстану в Україну.

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Як відомо, 21-24 жовтня Президент України Володимир Зеленський перебуватиме в Японії з робочим візитом.

Програмою робочого візиту Президента України до Японії передбачені його зустрічі з керівництвом палат японського парламенту, представниками бізнесу, а також низка двосторонніх переговорів з лідерами іноземних країн.