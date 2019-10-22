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Все про:Зеленський (3306) Казахстан (92) Назарбаєв (32) Японія (188)

 Зеленський зустрівся з Назарбаєвим у Японії: обговорили питання окупації Криму та війну на Донбасі. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з першим Президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим у рамках візиту до Японії. Нурсултан Назарбаєв привітав Главу Української держави з успіхом на виборах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зазначається, що під час зустрічі порушувалося питання війни на Донбасі та окупації Криму. Нурсултан Назарбаєв заявив, що Казахстан завжди підтримував територіальну цілісність і суверенітет України.

"Сторони обговорили позитивні зміни у просуванні до миру, зокрема повернення полонених та перезапуск дипломатичних перемовин, а також наголосили на потребі проведення якнайшвидших переговорів у нормандському форматі", - повідомляє пресслужба глави держави.

"Усім нам потрібен діалог. Наші території важливі. Це землі наших пращурів і, я переконаний, наших дітей", – зазначив Володимир Зеленський.

Також Зеленський і Назарбаєв обговорили можливості збільшення товарообігу між Україною та Казахстаном.

Володимир Зеленський запросив першого Президента Казахстану в Україну.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і його дружина взяли участь в інтронізації нового імператора Японії Нарухіто. ВIДЕО

Як відомо, 21-24 жовтня Президент України Володимир Зеленський перебуватиме в Японії з робочим візитом.

Програмою робочого візиту Президента України до Японії передбачені його зустрічі з керівництвом палат японського парламенту, представниками бізнесу, а також низка двосторонніх переговорів з лідерами іноземних країн.

Зеленський зустрівся з Назарбаєвим у Японії: обговорили питання окупації Криму та війну на Донбасі 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3155181
 
 
 Топ коментарі
 
"Нурсултан Назарбаев заявил, что Казахстан всегда поддерживал территориальную целостность и суверенитет Украины."
-------------
Назарбаев врёт.
При голосовании по важнейшей для территориальной целостности Украины резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 Казахстан воздержался от признания незаконной оккупации Крыма.
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Олександр Погребиський
4 ч. ·

https://www.facebook.com/100001830644448/posts/3147977955273195/

Ніколи такого не було....
Я не пам'ятаю щоб при моїй пам'яті у ЗСУ відправляли методички, які пояснювали як треба правильно брехати військовим.....
Брехати про те, що їм треба забиратися геть з української землі.
Брехати про те, що вихід у чисте поле це значить, що буде меньше втрат....
Брехати про те, що ОБСЄ є серьезним гарантом....., а їхні патрулі забезпечать тишу та спокій.....
Брехати про те, що відвід військ знизить напруженість військових, які знаходяться на першій лінії....
Поки 95 квартал переймає увагу на себе вони продовжують схиляти голову перед ворогом......
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дальше по плану :
- Шоонбай Шарипович Жээнбеков
- Эмомали Рахмон
- Гурбангулы Мяликгулиевич Бердымухамедов..
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логично переименование Кр Рога в Нурсултан..
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- Ты где?

- Я в Нурсултане.

- Больной ублюдок.

(с) знайдено в мережі
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"это земли наших предков и, я убежден, наших детей" Это фуфло чешет крендель, с двумя ксивами на кармане (не исключаю что три, и с засрашкинской тоже), который сам про себя объяснял-"русскоговорящий еврей проживающий на Украине"
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Нарешті кацапи заберуть я з України. Назарбаєв допоможе.
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крутой график встреч и с очень весомыми людьми - у туриста за гос счет - моники зеленски- стыдоба ))))
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Лариса Сарган‏ @SarganLarysa 3 ч.3 часа назад

Зеленский встретился с Назарбаевым в Японии: обсудили вопрос оккупации Крыма и войну на Донбассе - Цензор.НЕТ 7353

Спостерігаю, як проходять акції протесту проти «ущємлєнія» Горбатюка та «загрози справам Майдану».
А, здалося...
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Рада заблокировала подписание «судебной реформы Зеленского»
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Олександр Погребиський
4 ч. ·

https://www.facebook.com/100001830644448/posts/3147977955273195/

Ніколи такого не було....
Я не пам'ятаю щоб при моїй пам'яті у ЗСУ відправляли методички, які пояснювали як треба правильно брехати військовим.....
Брехати про те, що їм треба забиратися геть з української землі.
Брехати про те, що вихід у чисте поле це значить, що буде меньше втрат....
Брехати про те, що ОБСЄ є серьезним гарантом....., а їхні патрулі забезпечать тишу та спокій.....
Брехати про те, що відвід військ знизить напруженість військових, які знаходяться на першій лінії....
Поки 95 квартал переймає увагу на себе вони продовжують схиляти голову перед ворогом......
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О чем может ,,договариваться ,, муляж президента ? Даже представить себе не могу как он может связно разговаривать .
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а что плешивого ублюдка не приглашали в Японию... что то я пропустил ..
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Насмотрелся про Назарбаева и его семейку документалок.....
И на месте Зеленского я б этой встречей не хвалился!
Тем более всем известно что Кахахстан давно лежит под рашкой..... И если у картоплестана еще иногда "болит голова", то казахи даже для вида не сопротивляются.
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зебіл Serg Sergeev, я ніколи не повірю, що ти не доганяєш, чому вони перетерли проблему російсько-українськї війни! Ти, хоч і зебіл, брехливий зебіл, але розумний покидьок.
Для інших поясню: ***** через Нурсултана передав маленькому ***** умови про капітуляцію України. Бо очно до "нормандського" їм обом зустрічатись не можна: "не поймуть" Меркель з Макроном.
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БРЕХНЯ!
И ни одного слова из своего истеричного бла бла - ты доказать фактами не можешь!
А то что надо через путинскую лярву передавать послание - это вообще ИДИОТИЗМ!
Если лярвы и поближе ..... Медведка, бойко например......
Так что ты не только ватный тролль.
Ты еще и ТУПОЙ тролль.
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зебіл, факти будуть згодом. Ми вас попереджали, що і по умовах здачі сувереної території України по "формулі Штанмайєра" - факти будуть. І вони зявилися. Тепер будуть і по капітуляції. Згодом.
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Ой ржу не могу.....
Мы Николай 2 или Наполеон ?
Беееедненький! У тебя очередное сезонное обострение?
Какие еще сказки расскажешь? Главное не волнуйся, пока санитары тебя к Штанмаеру в палату не отвезут!!!!
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"Извините, а вы не окуели там у себя в прокуратуре?", - гневно заявил Портнов.
Его возмутило, что департамент займется преступлениями, связанными с Революцией Достоинства.
"Это кто такой термин придумал? Кто решил, что это должно иметь именно такое название? www.aportnov.com
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"Нурсултан Назарбаев заявил, что Казахстан всегда поддерживал территориальную целостность и суверенитет Украины."
-------------
Назарбаев врёт.
При голосовании по важнейшей для территориальной целостности Украины резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 Казахстан воздержался от признания незаконной оккупации Крыма.
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дальше по плану :
- Шоонбай Шарипович Жээнбеков
- Эмомали Рахмон
- Гурбангулы Мяликгулиевич Бердымухамедов..
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Назарбаев нам поможет. Не за так конечно, но поможет.
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Двоє совків. Єсть а чЬОм паґаваріць...
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Спочатку було бажання раздовбати редакторів "цензора", але подивився на джерело, а там:
"Під час зустрічі порушувалося питання війни на Донбасі та окупації Криму"
Який довбень так пише?! Лише за це можна звільнити всю пресслужбу!
З цієї фрази виходить, що ми готуємо війну на Донбасі та окупували Крим.
Потрібно було писати - "питання припинення війни" та "деокупації Криму"
Все ж таки звертаюсь до редакторів "цензора" - пам'ятайте, що зараз у ОПє президента вороги на чолі з фсбешницею Мендель. Не треба все підряд передруковувати!
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Интересно для психологов.. у кого как руки на фото. Далее не буду объяснять. Руки выдают, что в голове.
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зустрівся з президентом поки що не Нурсултану, а Казахстану
він нам не помічник, бо боїться путєна
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Треба було приїхати у Японію, щоб розмовляти з Назарбаєвим про Крим та Донбас Зеленський зустрівся з Назарбаєвим у Японії: обговорили питання окупації Криму та війну на Донбасі - Цензор.НЕТ 102
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щоб отримати від ***** (ч/з Нурсултана) пропозиції про умови капітуляції України
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...привітав з успіхом на виборах..а в Казахстані телеграф ,телефон є? бо таке враження що тількі вчора кур'єр на конях звістку про вибори привіз! чи може просто більше нема з чим вітати великого політика Моніку?
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Товарищи! Вместе приветствуем это историческое событие - встреча двух елбасы! Казахского - и нашего, ЗЕлёного, украинского елбасы! УРА!
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кал калай? оте жаксы
Ведь у нас есть Елбасы.
С Назарбаевым народ
Никогда не пропадет.
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В магазине колбасы
Не купить без елбасы -
Не работают весы
Без указа елбасы!
За семейные трусы
Благодарен елбасы!
И за шапку из лисы
Тоже слава елбасы!
На руке моей часы
Не идут без елбасы!
И на кухне примусы́
Не горят без елбасы!
В Казахстане и росы
Нет в степи без елбасы!
Были б голы и босы
Мы без хана-елбасы!
Бешбармака и самсы
Я б не ел без елбасы!
Выпью водки, съем хамсы
За здоровье елбасы!
В жизни чёрной полосы
Не познает елбасы!
Скорпиона и осы
Да избегнет елбасы!
Дочки три у елбасы
Неописанной красы,
С волосами в две косы -
Сразу видно: в елбасы!
Ну-ка выходи, не ссы,
Кто не любит елбасы!
Поломаем мы носы
Всем, кто против елбасы!
Ухмыльнусь в свои усы
И во славу елбасы
Расстреляю всех вас, псы,
Возле лесополосы!
Горн трубит, гремят басы
Гимн во славу елбасы!
Так вот и живём… Пы.Сы:
Обожаю елбасы!
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Китай, Канада и США! Вот с кем надо плотно сотрудничать и мощно торговать. Все остальные соседи и "друзья", готовые разорвать Украину при первой возможности. Россия им поможет и натравит.
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@tZEinform

Почему бы в посольстве в Токио не пожить ? Или все вовины самураи в посольство не влезут?









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@tZEinform

·Вова окончательно спутал понятие "государственный визит" и "отдых за чужой счет" Он там детьми оказывается. Снял два номера в WBF Kyoto Shijo Ninshikitei, заказал экскурсию на Фудзи (это ж часа три в одну сторону) и отдыхает....
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а хто їх - китайців - розбере? Шо нарохіто шо назарбаєв
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