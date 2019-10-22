EN|RU|UK
Теми дня: Номер 95 Кварталу про Гонтареву Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Суспільство, Фоторепортаж
  5404  0
Все про:ветерани (405) смерть (3587)

 Помер ветеран АТО, снайпер батальйону "Донбас" Дмитро Фесенко. ФОТОрепортаж

21 жовтня помер ветеран антитерористичної операції, воїн Національної гвардії, снайпер батальйону "Донбас" Дмитро Фесенко.

"Сьогодні помер Дмитро Фесенко ... Раптово. Тромб. Це сталося на тренуванні. У неділю, 27-го, він мав брати участь у Марафоні морської піхоти США. Дмитро - справжній герой російсько-української війни, доброволець батальйону "Донбас" Національної гвардії Україна (в НГУ служить і його дружина), після поранення він став одним з "локомотивів" розвитку українського "спорту ветеранів". До того ж йому довелося боротися і з важким онкологічним захворюванням ... Вічна Пам'ять!" - повідомив Сергій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

Дмитро Фесенко пішов добровольцем на війну і протягом 3 років брав участь у бойових діях по всій лінії фронту. У 2015 році був поранений унаслідок підриву на розтяжці. Пізніше у нього діагностували мієлому (рак кісткового мозку).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пільги учасникам бойових дій не скасовуватимуть, - глава комітету ВР з питань ветеранів Третьякова

Помер ветеран АТО, снайпер батальйону Донбас Дмитро Фесенко 01
Помер ветеран АТО, снайпер батальйону Донбас Дмитро Фесенко 02
Помер ветеран АТО, снайпер батальйону Донбас Дмитро Фесенко 03
Помер ветеран АТО, снайпер батальйону Донбас Дмитро Фесенко 04

Друзі та побратими Дмитра Фесенка оплакують смерть свого друга. На його сторінці у фейсбуці безліч повідомлень, у яких люди згадують, яким був Дмитро, і сумують через його раптову смерть.

"Вчора звістка про Діму просто збила мене з ніг, бо такі прекрасні люди мають довго жити,а не вмирати в 36. Вночі він прийшов до мене уві сні. Мабуть попрощатися... чи то сказати "до побачення"... Він завжди з усіма вітався і всіх був радий бачити, попри всі труднощі його життя,про які я, наприклад,навіть не здогадувалася... А потім , там, в моєму сні, легко так побіг гірською стежиною кудись високо в гори... Яскравих марафонських стежин тобі, Дмитре Фесенко, ТАМ! Тобі вже не болить... і хоча б ця думка трішки тішить всіх, в чиїй душі тут,на землі,ти залишив світлу про себе пам'ять! І так, ти таки переміг той клятий рак,бо йому не вдалося зламати тебе!" - пише Віта Ченкова.

"Х...вий день. дуже. Дмитро Фесенко, пройшов вогонь і воду і все, що можна. Такими людьми має пишається країна ... Не вкладається в голові. Шок. R.I.P.", - пише Тимофій Голбан.

"Сьогодні не стало Дмитра Фесенка. Ми познайомилися з Дімою наприкінці осені 2016 року у зйомках нашого благодійного проєкту #Янголи_серед_нас. Тут він такий красивий. Дімка - веселий, ніколи не сумував і іншим не дозволяв. Ось і другий ангел з проєкту відправився на небо. Першою пішла Аміна Окуєва. Спіть спокійно. Завжди живі в наших серцях", - написала Олена Очеретяна.

Помер ветеран АТО, снайпер батальйону Донбас Дмитро Фесенко 05

"Сьогодні не стало Діми Фесенко. Він був в нашій першій команді поранених на марафоні Морської піхоти США у 2016 році, а також в першій команді на марш-кидку Cateran Yomp у Шотландії у 2018 році. Через три дні Діма мав вилетіти з нами до Вашингтону і бігти поряд із ампутованим ветераном АТО 10 км на черговому марафоні Морської піхоти США. Пройшовши через війну, маючи чисельні поранення і хворобу Діма жив на повну, кожен день, кожну хвилину. Він постійно весело посміхався в обличчя смерті і заохочував інших до активного життя. Слава ГЕРОЮ!" - написав Володимир Гаврилов.

Помер ветеран АТО, снайпер батальйону Донбас Дмитро Фесенко 06
Помер ветеран АТО, снайпер батальйону Донбас Дмитро Фесенко 07
Помер ветеран АТО, снайпер батальйону Донбас Дмитро Фесенко 08
Помер ветеран АТО, снайпер батальйону Донбас Дмитро Фесенко 09
Помер ветеран АТО, снайпер батальйону Донбас Дмитро Фесенко 10
Помер ветеран АТО, снайпер батальйону Донбас Дмитро Фесенко 11
Помер ветеран АТО, снайпер батальйону Донбас Дмитро Фесенко 12
Помер ветеран АТО, снайпер батальйону Донбас Дмитро Фесенко 13
Помер ветеран АТО, снайпер батальйону Донбас Дмитро Фесенко 14

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3155136
 
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору