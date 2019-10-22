 Радіолокаційна система посадки, призначена для регулювання руху літаків і вертольотів, пройшла глибоку модернізацію, - Міноборони. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Як повідомили у відомстві, у листопаді розпочнуться визначальні відомчі випробування техніки. Вимоги до модернізованого обладнання у Командуванні виду висувають серйозні. Насамперед — це повна незалежність від російських комплектуючих, побудова за новітніми технологіями, максимальна адаптація до вимог українського війська та в подальшому до стандартів Альянсу.



Фото: пресслужба Міноборони

"Радіолокаційні системи посадки були прийняті на озброєння ще на початку 2000-х, — повідомив представник штабу Командування Повітряних сил ЗС України полковник Петро Кадура. — Значна частина апаратури та обладнання РСП-6М2, яка перебуває на озброєнні Повітряних Сил, вичерпала свої ресурси і є досить застарілою. Та і час диктує нові вимоги. Ми знайшли компанію, яка готова зробити прототип, відповідно до нашого технічного завдання. Наші головні вимоги — це якість та надійність. Крім того, модернізована РСП повинна мати достатній ресурс до ремонту та технічного обслуговування".

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Зазначається, що система посадки призначена для регулювання руху літаків та вертольотів на дальніх та ближніх підходах до аеродрому посадки, а також для послідовного виведення літаків на злітно-посадкову смугу і контролю за їхнім зниженням до висоти прийняття рішення в складних метеоумовах. Тобто від радіолокаційної системи посадки безпосередньо залежить безпека польотів.