EN|RU|UK
Теми дня: Номер 95 Кварталу про Гонтареву Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Фоторепортаж, Технології
  1633  13
Матеріали за темою:
Все про:авіація (451) Міноборони (2869) модернізація (41) техніка (251)

 Радіолокаційна система посадки, призначена для регулювання руху літаків і вертольотів, пройшла глибоку модернізацію, - Міноборони. ФОТО

Глибоку модернізацію та вдосконалення радянської радіолокаційної системи посадки РСП-6М2 провели фахівці вітчизняної оборонки. Наразі вони вже готові продемонструвати перший відпрацьований дослідний зразок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Як повідомили у відомстві, у листопаді розпочнуться визначальні відомчі випробування техніки. Вимоги до модернізованого обладнання у Командуванні виду висувають серйозні. Насамперед — це повна незалежність від російських комплектуючих, побудова за новітніми технологіями, максимальна адаптація до вимог українського війська та в подальшому до стандартів Альянсу.

Радіолокаційна система посадки, призначена для регулювання руху літаків і вертольотів, пройшла глибоку модернізацію, - Міноборони 01
Фото: пресслужба Міноборони

"Радіолокаційні системи посадки були прийняті на озброєння ще на початку 2000-х, — повідомив представник штабу Командування Повітряних сил ЗС України полковник Петро Кадура. — Значна частина апаратури та обладнання РСП-6М2, яка перебуває на озброєнні Повітряних Сил, вичерпала свої ресурси і є досить застарілою. Та і час диктує нові вимоги. Ми знайшли компанію, яка готова зробити прототип, відповідно до нашого технічного завдання. Наші головні вимоги — це якість та надійність. Крім того, модернізована РСП повинна мати достатній ресурс до ремонту та технічного обслуговування".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тепловізори і супутникова навігація: "Львівський бронетанковий завод" налагодив серійну модернізацію танків Т-64 зразка 2017 року. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зазначається, що система посадки призначена для регулювання руху літаків та вертольотів на дальніх та ближніх підходах до аеродрому посадки, а також для послідовного виведення літаків на злітно-посадкову смугу і контролю за їхнім зниженням до висоти прийняття рішення в складних метеоумовах. Тобто від радіолокаційної системи посадки безпосередньо залежить безпека польотів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3155126
 
   
 Топ коментарі
 
А до КрАЗ-256 модернизация не докатилась?
 показати весь коментар
 
За 5,5 лет войны сколько на счет МО Украины личных денег перевел?
 показати весь коментар
 
Для тих, хто не в темі. весь "совок" порізали, там повністю на базі PC. В одному КрАЗ те, що раніше тягали 2 УРАЛ з причепами. Покращена обробка інфи і відповідно якість і швидкість донесення до "користувача". Конструктор всього цього висококваліфікований спец, який дуже давно займається подібними системами. Якось так ... Радіолокаційна система посадки, призначена для регулювання руху літаків і вертольотів, пройшла глибоку модернізацію, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2721 Думаю цього досить. Хай московити в своїх мультиках попи рвуть.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А до КрАЗ-256 модернизация не докатилась?
 показати весь коментар
 
 
Нет, конечно. Просто я перфекционист и видя старый автомобиль в составе модернизированного комплекса у меня закрадывается сомнение - а не ламповая ли там начинка? Ведь то, что внутри "ящиков" мы не видим, а вот старый КрАЗ видим. Приходится верить на слово.
 показати весь коментар
 
 
Не думаю , что начинка старая , новую поставить проще . Ну а у старого лаптежника проходимость отличная , да и заменить его дело пяти минут .
 показати весь коментар
 
Проще вообще никакой не ставить, а просто перекрасить. О чем я и намекаю.
 показати весь коментар
 
Не ставить не получится , оно ж не заработает .
 показати весь коментар
 
Нормальный комплекс. Хоть и устаревший. Неплохо смотрится туалет для персонала на два очка на переднем плане и КрАЗ выпуска шестидесятых годов.
 показати весь коментар
 
 
За 5,5 лет войны сколько на счет МО Украины личных денег перевел?
 показати весь коментар
 
 
Це десь в учебкі, а не бойовий комплекс. Хто ж тобі справжнє буде виставляти? Радіолокаційна система посадки, призначена для регулювання руху літаків і вертольотів, пройшла глибоку модернізацію, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8432
 показати весь коментар
 
Для тих, хто не в темі. весь "совок" порізали, там повністю на базі PC. В одному КрАЗ те, що раніше тягали 2 УРАЛ з причепами. Покращена обробка інфи і відповідно якість і швидкість донесення до "користувача". Конструктор всього цього висококваліфікований спец, який дуже давно займається подібними системами. Якось так ... Думаю цього досить. Хай московити в своїх мультиках попи рвуть.
 показати весь коментар
 
 
да ты шо...не может быть....с 1987 года работаю с рсп разных типов..такого бреда ещё не слышал...ты случайно не засланный казачок с "аэротехники" ???? Радіолокаційна система посадки, призначена для регулювання руху літаків і вертольотів, пройшла глибоку модернізацію, - Міноборони - Цензор.НЕТ 402
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вгору