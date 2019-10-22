 Радіолокаційна система посадки, призначена для регулювання руху літаків і вертольотів, пройшла глибоку модернізацію, - Міноборони. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Як повідомили у відомстві, у листопаді розпочнуться визначальні відомчі випробування техніки. Вимоги до модернізованого обладнання у Командуванні виду висувають серйозні. Насамперед — це повна незалежність від російських комплектуючих, побудова за новітніми технологіями, максимальна адаптація до вимог українського війська та в подальшому до стандартів Альянсу.
"Радіолокаційні системи посадки були прийняті на озброєння ще на початку 2000-х, — повідомив представник штабу Командування Повітряних сил ЗС України полковник Петро Кадура. — Значна частина апаратури та обладнання РСП-6М2, яка перебуває на озброєнні Повітряних Сил, вичерпала свої ресурси і є досить застарілою. Та і час диктує нові вимоги. Ми знайшли компанію, яка готова зробити прототип, відповідно до нашого технічного завдання. Наші головні вимоги — це якість та надійність. Крім того, модернізована РСП повинна мати достатній ресурс до ремонту та технічного обслуговування".
Зазначається, що система посадки призначена для регулювання руху літаків та вертольотів на дальніх та ближніх підходах до аеродрому посадки, а також для послідовного виведення літаків на злітно-посадкову смугу і контролю за їхнім зниженням до висоти прийняття рішення в складних метеоумовах. Тобто від радіолокаційної системи посадки безпосередньо залежить безпека польотів.