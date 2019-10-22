 Делегація ЗС Литви прибула в Україну з офіційним візитом. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Розпочався візит із церемонії офіційної зустрічі, після чого генерал-лейтенант Руслан Хомчак разом зі своїм литовським колегою відвідали Залу Пам’яті, де вшанували загиблих українських військовослужбовців.
Далі у ході офіційних переговорів було обговорено актуальні питання продовження військового діалогу, обміну досвідом щодо реформування й розвитку збройних сил та визначено перспективні напрями військового співробітництва двох країн.
"Ми цінуємо ту допомогу, яку ви надаєте нашій країні: тренувальні місії та інструктори, допомога в лікуванні наших поранених", - зазначив генерал-лейтенант Руслан Хомчак.
На завершення зустрічі генерал-майор Вальдемарас Рупшис зробив запис у книзі почесних гостей.
Планується, що в ході візиту до України литовські колеги відвідають видові навчальні центри, де ознайомляться з навчально-матеріальною базою та процесом підготовки українських військовослужбовців, у тому числі й за участю іноземних інструкторів.
https://twitter.com/golub/status/1186501975531282432
Зі його слів, Гончарук домагався хлопця і він це готовий довести в суді!
Тут вже не суд, тут вже піпєц на всей світ!
І два варіанти : - або Гончарук веде Мосійчука до прокуратури - або Мосійчук веде Гончарука до прокуратури
В. Дорошенко
Пора ЗЕбобикам міняти колір з зеленого на блакитний.
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