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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Литва (460) Міноборони (2869) Хомчак (73) Рупшис (1)

 Делегація ЗС Литви прибула в Україну з офіційним візитом. ФОТОрепортаж

21 жовтня в Києві начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак зустрівся з Головнокомандувачем Збройних Сил Литовської Республіки генерал-майором Вальдемарасом Рупшисом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Розпочався візит із церемонії офіційної зустрічі, після чого генерал-лейтенант Руслан Хомчак разом зі своїм литовським колегою відвідали Залу Пам’яті, де вшанували загиблих українських військовослужбовців.

Делегація ЗС Литви прибула в Україну з офіційним візитом 01

Далі у ході офіційних переговорів було обговорено актуальні питання продовження військового діалогу, обміну досвідом щодо реформування й розвитку збройних сил та визначено перспективні напрями військового співробітництва двох країн.

Делегація ЗС Литви прибула в Україну з офіційним візитом 02

"Ми цінуємо ту допомогу, яку ви надаєте нашій країні: тренувальні місії та інструктори, допомога в лікуванні наших поранених", - зазначив генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

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Делегація ЗС Литви прибула в Україну з офіційним візитом 03

На завершення зустрічі генерал-майор Вальдемарас Рупшис зробив запис у книзі почесних гостей.

Делегація ЗС Литви прибула в Україну з офіційним візитом 04

Планується, що в ході візиту до України литовські колеги відвідають видові навчальні центри, де ознайомляться з навчально-матеріальною базою та процесом підготовки українських військовослужбовців, у тому числі й за участю іноземних інструкторів.

Делегація ЗС Литви прибула в Україну з офіційним візитом 05
Делегація ЗС Литви прибула в Україну з офіційним візитом 06
Делегація ЗС Литви прибула в Україну з офіційним візитом 07
Фото: пресслужба Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3155118
 
   
 Топ коментарі
 
Головне щоб Хомчак поклав квіти не так як клали кацапи.
Делегация ВС Литвы прибыла в Украину с официальным визитом - Цензор.НЕТ 9855
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Это надо уточнить в Офисе Перзидента у Богдана. Делегация ВС Литвы прибыла в Украину с официальным визитом - Цензор.НЕТ 2023
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Это надо уточнить в Офисе Перзидента у Богдана. Делегация ВС Литвы прибыла в Украину с официальным визитом - Цензор.НЕТ 2023
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Она сейчас занята. Японцев кошмарит и заодно на экспресс курсах гейш и карате. Делегация ВС Литвы прибыла в Украину с официальным визитом - Цензор.НЕТ 5240
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Ясно. Значит снова в подьезде бухая спит и думает, что любимый стянул с неё одеяло Делегація ЗС Литви прибула в Україну з офіційним візитом - Цензор.НЕТ 8056
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Конечно есть - ЗЕленая Сопля, 4-ды уклонист. Всё как она любит.
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И как это они без Зели мероприятия проводят? пыль с рояля некому будет струхнуть Делегация ВС Литвы прибыла в Украину с официальным визитом - Цензор.НЕТ 8426
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Мосійчук кинув інформаційну бомбу!
Зі його слів, Гончарук домагався хлопця і він це готовий довести в суді!
Тут вже не суд, тут вже піпєц на всей світ!
І два варіанти : - або Гончарук веде Мосійчука до прокуратури - або Мосійчук веде Гончарука до прокуратури
В. Дорошенко
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У нас толірантне суспілство, тим більше - ДЕМОКРАТІЯ. Хто хоче з тим і спить, не чіпайте Гончарука. Делегация ВС Литвы прибыла в Украину с официальным визитом - Цензор.НЕТ 2805 Такий молодий, продвинутий премьер-міністр, європейці ставлять лайк.
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А як це вплине на інвестиційну привабливість України? В "+" чи "-"?
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однозначно +, і якщо він, припустимо, домагався до темношкірого хлопця, то це взагалі джек-пот!!!
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Гончарук каже, що у нас демократія і все можна. Це він про що?

Пора ЗЕбобикам міняти колір з зеленого на блакитний.
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ХЗ, що каже Гончарук, про демократію, то я написав. Я взагалі-то за традиційні статеві відносини, але інших людей за їхні вподобання ніколи не звинувачую. На це впливає освіта, виховання батьками, квартал 95 та інші фактори!!!
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А Гончарук в нас оказывается гомиопат! И пидеатр! Зараз усех вылечит, от лишних бабок в кармане, гомодрил бибизяна (помесь горила, мандрила и мудила)

Делегація ЗС Литви прибула в Україну з офіційним візитом - Цензор.НЕТ 1287
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А может, всё ж таки, пусть лучше они поженятся, а? Делегація ЗС Литви прибула в Україну з офіційним візитом - Цензор.НЕТ 4827
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настоящие "мужики" не женятся, они выходят замуж Делегація ЗС Литви прибула в Україну з офіційним візитом - Цензор.НЕТ 3502
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Хай вже Гончарук веде Мосійчука до шлюбу, або навпаки
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Головне щоб Хомчак поклав квіти не так як клали кацапи.
Делегация ВС Литвы прибыла в Украину с официальным визитом - Цензор.НЕТ 9855
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ВС Литвы - это сила! На первой фотке умиляет девушка-генерал, славненький газончик на столе заседаний, и, конечно же, тарелочка возле каждого делегата с печенюшкой и двумя дешевыми конфетками фирмы "Рошен" (война, на всём приходится экономить). И еще бутылочки, мытые стаканЫ и карандаши цвета национального флага в хрустальных вазочках. Встречали делегацию хорошо, даже коврик цвета хаки где-то раздобыли. Скромненько, но со вкусом.
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Vsio tut xoroso.General prijexal svojix vojenix instruktorov navedat Berdicank i Jevovir,tam 30 ix na dani momentNedavno on stal glavnim tak dolzen znat vsio
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Так я не против. Гости есть гости. То нам показали две конфетки на тарелочке, а так, может, они и шашлычки кушали с винцом. И в баньке со связистками парились.
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Konecno pojedut na obed v lucy restoran,eto nepokazet.No tak etot general jest strogi svojim podcinionim.Amerike zakoncil vojeni koledz
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УКРАИНА СО СТРАНАМИ БАЛТИИ МОЖЕТ КОНЧИТЬ РОССИЮ !!!
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"Лесные братья - miško broliai" могут многому нас научить. Нехрен хихикать, если понятия не имеете, и истории не знаете, кто такие литовцы. Они, в отличии от нас, смогли со своими чинушами и ворами разобраться. И они давно там, куда попасть мы только мечтаем - и в Европе, и в НАТО, и с евро. И с населением в 3 млн человек не прогнулась ни под кем. И президент у них - экономист.
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