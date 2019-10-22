 Невідомі після ДТП у Княжичах відкрили стрілянину по легковику, пораненого водія госпіталізовано, - поліція. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.
За даними поліції, передувала цьому інциденту дорожньо-транспортна пригода.
"Автомобіль, що рухався назустріч, скоїв зіткнення з легковиком потерпілого і невідомі відкрили вогонь. Наразі поранений водій перебуває в лікарні", - йдеться в повідомленні.
З метою затримання озброєних зловмисників на території Київщини введено поліцейську спецоперацію "Сирена".
Правоохоронці звертаються до громадян з розумінням поставитися до зупинки та перевірки транспортних засобів.
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