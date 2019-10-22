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 Події, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (2566) Київська область (1030) стрілянина (1058)

 Невідомі після ДТП у Княжичах відкрили стрілянину по легковику, пораненого водія госпіталізовано, - поліція. ФОТО

У селі Княжичі Броварського району невідомі особи здійснили постріли у водія легковика, після чого "стрільці" зникли в невідомому напрямку на іншому транспортному засобі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

За даними поліції, передувала цьому інциденту дорожньо-транспортна пригода.

"Автомобіль, що рухався назустріч, скоїв зіткнення з легковиком потерпілого і невідомі відкрили вогонь. Наразі поранений водій перебуває в лікарні", - йдеться в повідомленні.

Невідомі після ДТП у Княжичах відкрили стрілянину по легковику, пораненого водія госпіталізовано, - поліція 01

З метою затримання озброєних зловмисників на території Київщини введено поліцейську спецоперацію "Сирена".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстріл автомобіля в Дніпрі: затримано підозрюваного в убивстві 27-річного водія. ФОТО

Правоохоронці звертаються до громадян з розумінням поставитися до зупинки та перевірки транспортних засобів.

Невідомі після ДТП у Княжичах відкрили стрілянину по легковику, пораненого водія госпіталізовано, - поліція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3155102
 
 
 Топ коментарі
 
Пашинского под залог не выпускали, никто не слышал? Неизвестные после ДТП в Княжичах открыли стрельбу по легковушке, раненый водитель госпитализирован, - полиция - Цензор.НЕТ 9442
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Не удивлюсь если снова не резиденты окажутся среди преступников.
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Не удивлюсь если снова не резиденты окажутся среди преступников.
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Пашинского под залог не выпускали, никто не слышал?
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Может поспорили о творчестве Народного колектива и любимцев всех адекватных украинцев- Квартала-95?
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Опять в княжичах? Что-то это слово на слуху.
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величезна концентрація людського непотребу в цьому місці.
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Ставьте рубль, ставлю стольник,
Здесь - Бермудский треугольник..
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