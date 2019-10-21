 Культуру на хліб не намажеш! ФОТОжабери про виступ хору імені Верьовки та "Кварталу 95"

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Кстати, в связи с этими "новыми" веяниями возникло ощущение дежавю, как-будто мы вернулись на 100 лет назад - в эпоху пролеткульта. Прошло столетие, а быдло по-прежнему рулит.
А если бы в Украине появилось свое "Шарли Эбдо" - что тогда?
При наличии доказательств бриты ее выдадут запросто.
А вот кариткатура на вас:
- Когда я слешу слово "культура", я хватаюсь за пистолет.
Заказуха чистой води.
Беня краще ехай в Лондон захіщай в суді чесно нарабованне!
Беня, о це джокер!
А это точно сделано не для того шоп создать "хайп"? Ну, вот как фокусник - одной рукой показывает палец зрителям, а второй - что-то там подменяет, пока те таращатся на палец.
та повыздыхайте уже в страданиях за сараем Гонтаревой...
Ребята вы реально инфантилы и не понимаете сути происходящего если сводите этот скандал к тому что, "смеяться можно над всем" и "зачем ты защищаешь Гонтареву она - ***, ***** и тд.".