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 Культуру на хліб не намажеш! ФОТОжабери про виступ хору імені Верьовки та "Кварталу 95"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Культуру на хліб не намажеш! ФОТОжабери про виступ хору імені Верьовки та Кварталу 95 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нас запевнили, що це такий стьоб", - керівник хору ім. Верьовки Корінець про участь у номері "Кварталу 95" про Гонтареву (оновлено)

Культуру на хліб не намажеш! ФОТОжабери про виступ хору імені Верьовки та Кварталу 95 02

Дивіться на "Цензор.НЕТ": "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча", - "Квартал 95" у пісні про підпал будинку Гонтаревої. ВIДЕО

Культуру на хліб не намажеш! ФОТОжабери про виступ хору імені Верьовки та Кварталу 95 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Історія з Кварталом і хором - дно", - Вакарчук

Культуру на хліб не намажеш! ФОТОжабери про виступ хору імені Верьовки та Кварталу 95 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дуже сумно, що міністр економіки в Україні - дебіл, - Коломойський про реакцію Милованова на номер "Кварталу 95". АУДIО

Культуру на хліб не намажеш! ФОТОжабери про виступ хору імені Верьовки та Кварталу 95 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник міністра культури Подоляк поставила під сумнів доцільність держпідтримки хору Верьовки

Культуру на хліб не намажеш! ФОТОжабери про виступ хору імені Верьовки та Кварталу 95 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Браво!" - Коломойський оцінив номер "Кварталу-95" про підпал будинку Гонтаревої

Культуру на хліб не намажеш! ФОТОжабери про виступ хору імені Верьовки та Кварталу 95 07

Культуру на хліб не намажеш! ФОТОжабери про виступ хору імені Верьовки та Кварталу 95 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Квартал 95" щодо критики за номер про будинок Гонтаревої: "Ми будемо з гордістю займатися своєю справою"

Культуру на хліб не намажеш! ФОТОжабери про виступ хору імені Верьовки та Кварталу 95 09

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3155062
 
   
 Топ коментарі
 
Как же стебут это Шапито 95. И главное всё по теме. Представляют как у холопов ЗЕмалороссов пуканы горят..Царя абидели! парахаботы!!
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А быдлу в зале понравилось. Гыгыкало до усрачки.
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Как же стебут это Шапито 95. И главное всё по теме. Представляют как у холопов ЗЕмалороссов пуканы горят..Царя абидели! парахаботы!!
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А что вам не понравилось???? Юмор зачетный. Если у вас нет юмора то это ваши проблемы
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Быдло в Америке живет, как и ты...
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Сам придумал, или тебе Лысый из квартала подсказывал?
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Да и так понятно с тобой поэтому ты и поехало в США... Там любят таких обиженных как ты...
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Будешь смеяться,когда твою квартиру подпалят? До уср"чки ухохочешся. А соседи - споют :" горила хата.."
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Это не юмор, это грязь . Те, кто это исполнял, показали , кто они есть. Зря они это сделали, честно говоря.
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А быдлу в зале понравилось. Гыгыкало до усрачки.
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Ти б ще картинку з весілля Порошенка вставив. А то "сивочолий" в сьогодення не вписується.
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Это быдло до сих пор ржет над "эбонитовыми палочками" и "германской порноактрисой". Так шо ничего удивительного.
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На то оно и быдло.
Кстати, в связи с этими "новыми" веяниями возникло ощущение дежавю, как-будто мы вернулись на 100 лет назад - в эпоху пролеткульта. Прошло столетие, а быдло по-прежнему рулит.
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В воюющей стране, где почти каждый день гибнут или получают ранения солдаты, где один из самых высоких уровней смертности от ДТП, болезней и так далее - соевая братия бомбит и лютует от номера в развлекательном шоу, где обсмеяли самоподжог дома воровки ради политического убежища.
А если бы в Украине появилось свое "Шарли Эбдо" - что тогда?
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А что она у тебя украла и почему не сидит?
При наличии доказательств бриты ее выдадут запросто.
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В воюющей стране, где... Ты, идиот, выбрал ублюдочного клоуна, а теперь ноешь
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Таким як ти буде погано у будь-якій країні і за будь-якого режиму. Заслужив.
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Жалко, что он не украла у тебя компьютер.
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Браво, Цензор!
А вот кариткатура на вас:
Культуру на хлеб не намажешь! ФОТОжаберы о выступлении хора имени Веревки и "Квартала 95" - Цензор.НЕТ 3019
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Как говорил любимец Путина Гебельс:
- Когда я слешу слово "культура", я хватаюсь за пистолет.
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у святой лерочки сгорела хатка..я должен рыдать и начать собирать ей денюжку на карту привата..? пусть каждый сам решит весело это или грустно..
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Тем более кварталу.
Заказуха чистой води.
Беня краще ехай в Лондон захіщай в суді чесно нарабованне!
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до речі..беня відкрито говорив для чого міг бути потрібен цей підпал..
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Кого зараз цікавить Лера?
Беня, о це джокер!
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А расскажи дурень что же она такого плохого сделала???
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повысили популярность хора имени Веревки. спасибо.
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Зрители Квартала творчеством хора им. Веревки не интересуются. А для тех, кому их творчество было небезразлично, теперь этот быдло-хор умер в полном составе.
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ПЕСики скавунчать, це добре Культуру на хлеб не намажешь! ФОТОжаберы о выступлении хора имени Веревки и "Квартала 95" - Цензор.НЕТ 5013
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Вот почему Лерка на себя берет. Мол мало Лерок у которой хата згоріла Культуру на хлеб не намажешь! ФОТОжаберы о выступлении хора имени Веревки и "Квартала 95" - Цензор.НЕТ 7946 .... і солярою плескали Культуру на хлеб не намажешь! ФОТОжаберы о выступлении хора имени Веревки и "Квартала 95" - Цензор.НЕТ 8822
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95 квартал це набір покидьків... нічого дивного...
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Поверьте я сама певица, дочь певца - все не так однозначно


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А мне понравился репертуар. Культуру на хлеб не намажешь! ФОТОжаберы о выступлении хора имени Веревки и "Квартала 95" - Цензор.НЕТ 9236
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Свій до свого по своє. Это тебя прекрасно характеризует.
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Прикольно обосрали Лысого из Квартала)
А это точно сделано не для того шоп создать "хайп"? Ну, вот как фокусник - одной рукой показывает палец зрителям, а второй - что-то там подменяет, пока те таращатся на палец.
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Эту курву Гонтареву надо саму давно при людно сжечь, тварь 2 млрд украла, и прикрывается политическим преследованием.
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что ты чешешь - откуда у тебя 2 млрд., ты их в декларацию вносил или украл?
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Он с Леркой поминки 40 дней по сгоревшему дому справляют.
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Это что всего за 30000 (30 тысяч) целый коллектив приехал? Мда... недорого берут, ну надеюсь у них много таких подработок в месяц. И надеюсь, что репетиция им не понадобилась, сразу из автобуса отпелись и назад.
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Фотожабы на Цензоре в 1000 раз смешнее чем 95-й квартал!
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Да, ты и другие порохоботы еще те жабы с фото...
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Шо-та резко эти мынстецевские фотодрочеры перестали малевать малюнки, о том как посиневшая от бухла, Лерка Аблигация отдыхала на заокеянских курортах и когда обесценивала Украинскую гривну, играя во взрослые игры. Культуру на хліб не намажеш! ФОТОжабери про виступ хору імені Верьовки та "Кварталу 95" - Цензор.НЕТ 8387
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Браво!! Хочу чтоб это продолжалось пока ***** не сядет а там гляди и бабло у опарыша шыкаладного закончится...и пойдут петюшки побираться!
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Срочно нужно пєрєкрить аеропорти ! Он нє должен уйті !!!
Культуру на хліб не намажеш! ФОТОжабери про виступ хору імені Верьовки та "Кварталу 95" - Цензор.НЕТ 7600
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последний фотожоп с Браззерс ...типа лысого на хор ???
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дрысня на гавно исходит - аж сердце радуется... Культуру на хліб не намажеш! ФОТОжабери про виступ хору імені Верьовки та "Кварталу 95" - Цензор.НЕТ 7914
та повыздыхайте уже в страданиях за сараем Гонтаревой...
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Картинки конечно весёлые, но комментарии ЗЕлибобиков намного полезней.
Ребята вы реально инфантилы и не понимаете сути происходящего если сводите этот скандал к тому что, "смеяться можно над всем" и "зачем ты защищаешь Гонтареву она - ***, ***** и тд.".
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