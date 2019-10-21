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 За три тижні українці здали майже 4,5 тис. одиниць зброї, найбільше - жителі Харківської, Одеської та Полтавської областей, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Упродовж трьох тижнів місячника добровільної здачі зброї українці здали в органи поліції 4431 одиницю зброї.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, найбільше серед зданого - мисливської гладкоствольної зброї (2787 одиниць) і нарізної зброї армійських зразків (656), а також холодної зброї (460 одиниць).

Найбільше вогнепальних "одиниць" здали жителі Харківської (153), Одеської (120) та Полтавської (80) областей.

Крім того, в поліцію здано 214,2 тисячі боєприпасів. З них майже 171 тисяча - це патрони до нарізної мисливської зброї, ще 33,9 тисячі патронів - до нарізної зброї армійських зразків.

Також громадяни здали в поліцейські підрозділи 288 гранат, 432 снаряди, 85 мін та 12 вибухових пристроїв.

У результаті проведення місячника від кримінальної відповідальності звільнено 515 громадян.

Національна поліція нагадує: громадяни, які добровільно здали в органи поліції мисливську зброю, яке перебувала в незаконному обороті, за наявності відповідних підстав мають право зареєструвати її на своє ім'я.

Читайте також: За два тижні громадяни здали в поліцію 3,2 тис. одиниць зброї і більш ніж 204 тис. боєприпасів. ФОТО

За три тижні українці здали майже 4,5 тис. одиниць зброї, найбільше - жителі Харківської, Одеської та Полтавської областей, - Нацполіція 01
За три тижні українці здали майже 4,5 тис. одиниць зброї, найбільше - жителі Харківської, Одеської та Полтавської областей, - Нацполіція 02
За три тижні українці здали майже 4,5 тис. одиниць зброї, найбільше - жителі Харківської, Одеської та Полтавської областей, - Нацполіція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3155021
 
 
 Топ коментарі
 
Ну и напрасно....Лучше его иметь и в нем не нуждаться, чем нуждаться и его не иметь. А жрать оно не просит.
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Народ наконец-то почувствовал себя в безопасности и оружие ему больше не нужно!

Слава Народному Президенту!
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то не з мастєрскої, а з пункту прийому металобрухту - дерев'яні приклади спеціально відбивали шоп важити жилізо
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Народ наконец-то почувствовал себя в безопасности и оружие ему больше не нужно!

Слава Народному Президенту!
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полагаю, шо цифри нєвєроятно завишени (як ото в прєдвиборних рєйтінгах) - сімуліруют шоп стімуліровать)))
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Не, этой новостью власть старается обезоружить население. Где это вы видели у обычных горожан гранаты? И что, принесли , им сказали спасибки за непонятно откуда взятое оружие? Или своё кровное сдали? Я вас прошу, это полный бред. Я бы своё хрен сдала. Короче, новость кидалово.
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какой-то долболоб глок с длинным стволом сдал...
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де? бачу ТТ-ешки, нагани та один парабелум
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то я помилково форт без рами не розгледів - праворуч позаду
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а, побачив! Ото в чемуданчику з-під дрелі?
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это не со сменным стволом под разный патрон ?
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Менше, ніж хотілося б. Ну, це я про свої руки...
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Бедные люди..Чем их жизнь только заставляла обороняться...Там реально такое все,шо можно и без пальцев остаться. Я бы не рискнул из такого даже ради любопытства шмалять.
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гранаты сдают - правильно..мало сдают-разползлось гранат по Украине очень дофига..автоматы не сдают- и я понимаю почему цена другая, да и автомат то пригодится в мутные времена..сучки ценятся..
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Та не, нащёт гранат все проще - сколько надо было сдать, столько менты и перекрасили!
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Пионерская Правда
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За три недели пионеры сдали почти 4,5 тыс. тонн металлолома, больше всего - пионерские отряды Харьковской, Одесской и Полтавской областей.
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На втором фото какая-то странная инсталляция. Стволы со сломанными прикладами. Как из ремонтной мастерской.
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то не з мастєрскої, а з пункту прийому металобрухту - дерев'яні приклади спеціально відбивали шоп важити жилізо
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а я тут стягую шо можу - в прєдвєрії БП (большого П1343Ц4)
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всьо долгосрочноє надьожноє і нєобходімоє - от солі і крєсала до солнєчних батарєй.
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и когда попрёт те "райисия введи" стройными рядами, чем защищаться от их или прогонять ту нечисть будите? да, на фото много металом, но и старый мушкет есть больше чем руки и палка в руках.
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Ну и напрасно....Лучше его иметь и в нем не нуждаться, чем нуждаться и его не иметь. А жрать оно не просит.
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