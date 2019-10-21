 У Німеччині почали розглядати питання про визнання Голодомору геноцидом. ФОТО

Про це повідомив у Twitter посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ.

"Історичний день: петиційний комітет Бундестагу почав розгляд питання про визнання Голодомору геноцидом українського народу", - зазначив посол.

Нагадаємо, 30 квітня на сайті парламенту Німеччини з'явилася петиція про визнання Голодомору в Україні геноцидом.

У травні ця петиція набрала потрібну кількість голосів.

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