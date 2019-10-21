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Все про:геноцид (89) Німеччина (1297) голодомор (191)

 У Німеччині почали розглядати питання про визнання Голодомору геноцидом. ФОТО

Комітет з петицій Бундестагу сьогодні, 21 жовтня, розпочав розгляд питання про визнання Голодомору геноцидом українського народу.

Про це повідомив у Twitter посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ.

"Історичний день: петиційний комітет Бундестагу почав розгляд питання про визнання Голодомору геноцидом українського народу", - зазначив посол.

У Німеччині почали розглядати питання про визнання Голодомору геноцидом 01

Нагадаємо, 30 квітня на сайті парламенту Німеччини з'явилася петиція про визнання Голодомору в Україні геноцидом.

У травні ця петиція набрала потрібну кількість голосів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українці до 27 травня можуть проголосувати за зареєстровану на сайті Бундестагу петицію про визнання Голодомору геноцидом, - Ар'єв

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3155006
 
   
 Топ коментарі
 
Когда в очередной раз ивреи начнут поднимать вой об антисемитизме в Украине, они будут немедленно отосланы к песне об сожжении дома гонтаревой в исполнении лысого и хора веревки))) За это лысому - спасибо, чувак, ты лучший
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Зеленский опять пошутит про "Синьор Голодомор"... У Німеччині почали розглядати питання про визнання Голодомору геноцидом - Цензор.НЕТ 4734
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вовремя немцы начали, когда увидели до чего допелся национальный хор страны с бизнесстадом президента - уничтоженная голодомором нация налицо!
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Когда в очередной раз ивреи начнут поднимать вой об антисемитизме в Украине, они будут немедленно отосланы к песне об сожжении дома гонтаревой в исполнении лысого и хора веревки))) За это лысому - спасибо, чувак, ты лучший
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Зеленский опять пошутит про "Синьор Голодомор"... У Німеччині почали розглядати питання про визнання Голодомору геноцидом - Цензор.НЕТ 4734
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Хоч Григорійя Верьовка до такого не дожив. Повна деградація хору в одній пісні.

Колишня перша віцеспікерка Верховної Ради України, народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко заявила, що виступає категорично проти того, щоб народний хор імені Верьовки закривав і відкривав, як це було досі, сесії Верховної Ради України. З такою ініціативою вона виступила після того, як стало відомо, що співачки хору виконали пісню з рядками «горіла хата, палала» на концерті заснованої нинішнім президентом України Володимиром Зеленським студії «Квартал 95».
«Я тепер категорично проти того, щоб хор Верьовки закривав нинішню сесію ВР і відкривав наступну. Цей колектив цієї каденції і за цього керівництва втратили на це моральне право», - зазначила Геращенко на сторінці у Facebook.
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(одобрительный гул в зале, пальба из револьверов в потолок)
Праильное решееение!! А то панимашь, чуть что, так сразу фашистская Германия.. Что, других нацистов не было? Вона, нате пожалста - Расея-голодомор!
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вовремя немцы начали, когда увидели до чего допелся национальный хор страны с бизнесстадом президента - уничтоженная голодомором нация налицо!
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В то время, как лучший геноцид страны свалил в Ростов...
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он порождение переселенцев из кацапии на место заморенных голодом украинцев
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95 Квартал = 95 регион россии сейчас забецает шуточки про Голодомор
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хочу заметить,при гитлеровцах в Украине голода не было, а при московитах аш три голодомора
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