 У Німеччині почали розглядати питання про визнання Голодомору геноцидом. ФОТО

Про це повідомив у Twitter посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ.
"Історичний день: петиційний комітет Бундестагу почав розгляд питання про визнання Голодомору геноцидом українського народу", - зазначив посол.
Нагадаємо, 30 квітня на сайті парламенту Німеччини з'явилася петиція про визнання Голодомору в Україні геноцидом.
У травні ця петиція набрала потрібну кількість голосів.
Колишня перша віцеспікерка Верховної Ради України, народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко заявила, що виступає категорично проти того, щоб народний хор імені Верьовки закривав і відкривав, як це було досі, сесії Верховної Ради України. З такою ініціативою вона виступила після того, як стало відомо, що співачки хору виконали пісню з рядками «горіла хата, палала» на концерті заснованої нинішнім президентом України Володимиром Зеленським студії «Квартал 95».
«Я тепер категорично проти того, щоб хор Верьовки закривав нинішню сесію ВР і відкривав наступну. Цей колектив цієї каденції і за цього керівництва втратили на це моральне право», - зазначила Геращенко на сторінці у Facebook.
Праильное решееение!! А то панимашь, чуть что, так сразу фашистская Германия.. Что, других нацистов не было? Вона, нате пожалста - Расея-голодомор!