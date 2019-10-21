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Все про:Київ (6629) рейдерство (189) СБУ (4813)

 Встановлено замовників рейдерського захоплення землі вартістю 86 млн грн на Рибальському острові, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила замовників незаконного відчуження земельних ділянок і нерухомості, яке здійснювалося рейдерськими угрупованнями в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Фігуранти справи, зокрема, заволоділи на Рибальському острові у Києві майже 2 гектарами земельних ділянок вартістю 86 млн гривень. Рейдери застосовували відпрацьований інструментарій протиправних дій. Зловмисники насамперед використовували підроблені документи для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірної інформації", - повідомили в СБУ.

За матеріалами СБУ землю на столичному острові повернуто до комунальної власності київської громади. Також ініційовано повернення законним власникам інших об’єктів захопленої нерухомості.

Під час обшуків за адресами проживання та конспіративних офісів зловмисників виявлено чорнові записи, флеш-накопичувачі, комп’ютерну техніку і документи щодо можливих інших фактів протиправних дій та планів наступних рейдерських атак.

Викриття незаконної діяльності проводилося спільно з Київською місцевою прокуратурою № 7.

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Встановлено замовників рейдерського захоплення землі вартістю 86 млн грн на Рибальському острові, - СБУ 01
Встановлено замовників рейдерського захоплення землі вартістю 86 млн грн на Рибальському острові, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3154941
 
 
 Топ коментарі
 
На фото зеленый велосипед. Что вам еще не ясно ? Встановлено замовників рейдерського захоплення землі вартістю 86 млн грн на Рибальському острові, - СБУ - Цензор.НЕТ 5652
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побоялись назвать. скажут, что это - политические преследования)).
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Они слишком известны, чтобы их называть)))
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На фото зеленый велосипед. Что вам еще не ясно ? Встановлено замовників рейдерського захоплення землі вартістю 86 млн грн на Рибальському острові, - СБУ - Цензор.НЕТ 5652
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Ясно, что к барыгиным рейднрам подкрался..... зелёный велосипед! И то только детский. ПОКА. Встановлено замовників рейдерського захоплення землі вартістю 86 млн грн на Рибальському острові, - СБУ - Цензор.НЕТ 7664
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Будуть видавати порційно. Залежно від вартості картоплі/цибулі
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бывший Паша Менстр Юстиции - там первая скрипка...
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На нижней фото, видимо. сами захватчики. Пятеро черных (не удивлен), один белый и один ...синий??? Встановлено замовників рейдерського захоплення землі вартістю 86 млн грн на Рибальському острові, - СБУ - Цензор.НЕТ 3397
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а могла бы стоять конд. фабрика. Или БУК (большой украинский крематорий).
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ни чё. сделают страну в смартфоне с только электронной записью без выдачи бумажной версии документов на право собственности тогда понесётся . изменят запись в реестре и всё твоё уже не твоё хрен. что докажешь.
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Если боятся назвать фамилии- значит свои.
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Контора какого нотариуса. Получал заказ, платили, а на выходе фальсифицированные документы и измененный реестр.
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Виявляється, земелбку українську крадуть зовсім і не громадяни Ізраїля, як хрюкають тролі.
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Установлены заказчики рейдерского захвата земли стоимостью 86 млн грн на Рыбальском острове, - СБУ. ФОТО
Встановлено замовників рейдерського захоплення землі вартістю 86 млн грн на Рибальському острові, - СБУ - Цензор.НЕТ 4504 .
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И кто же они? Семь старых телефонов, что на снимке?
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Так якщо рАзоблачілі, то чого не кажете ХТО ЦЕ ВОНИ? Чи все буде завісіть от колічЄства твЙОрдой валюти? Встановлено замовників рейдерського захоплення землі вартістю 86 млн грн на Рибальському острові, - СБУ - Цензор.НЕТ 1166
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