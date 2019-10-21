 Встановлено замовників рейдерського захоплення землі вартістю 86 млн грн на Рибальському острові, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Фігуранти справи, зокрема, заволоділи на Рибальському острові у Києві майже 2 гектарами земельних ділянок вартістю 86 млн гривень. Рейдери застосовували відпрацьований інструментарій протиправних дій. Зловмисники насамперед використовували підроблені документи для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірної інформації", - повідомили в СБУ.

За матеріалами СБУ землю на столичному острові повернуто до комунальної власності київської громади. Також ініційовано повернення законним власникам інших об’єктів захопленої нерухомості.

Під час обшуків за адресами проживання та конспіративних офісів зловмисників виявлено чорнові записи, флеш-накопичувачі, комп’ютерну техніку і документи щодо можливих інших фактів протиправних дій та планів наступних рейдерських атак.

Викриття незаконної діяльності проводилося спільно з Київською місцевою прокуратурою № 7.

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