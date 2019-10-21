EN|RU|UK
Теми дня: Номер 95 Кварталу про Гонтареву Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Суспільство, Фоторепортаж
  5387  61
Матеріали за темою:
Все про:безпілотник (419) озброєння (1148) тестування (53)

 Турецькі безпілотники Bayraktar TB2 проходять фінальні приймально-здавальні випробування, - Командування Повітряних сил ЗСУ. ФОТОрепортаж

За результатами випробувань буде складено відповідні акти і турецькі Bayraktar TB2 стануть на озброєння Повітряних сил.

Про це йдеться в повідомленні Командування Повітряних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 21 жовтня, безпілотний авіаційний комплекс Bayraktar TB2 проходить фінальні приймально-здавальні випробування на аеродромі Старокостянтинів. Турецькі представники разом військовослужбовцями Повітряних сил ЗС України перевіряють техніку на землі і в повітрі, випробовують усі системи комплексу, підвіси камер, озброєння, тренажер, наземну станцію керування та інше обладнання. У результаті буде складено відповідні акти і турецькі Bayraktar TB2 стануть на озброєння Повітряних сил. Їх експлуатуватимуть військовослужбовці, які кілька тижнів тому успішно завершили навчання в Туреччині і отримали право на керування цим комплексом", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Катери класу Island зі США посилять ВМС України і дадуть змогу ефективніше проводити протидиверсійну оборону, - Загороднюк. ФОТО

Турецькі безпілотники Bayraktar TB2 проходять фінальні приймально-здавальні випробування, - Командування Повітряних сил ЗСУ 01
Турецькі безпілотники Bayraktar TB2 проходять фінальні приймально-здавальні випробування, - Командування Повітряних сил ЗСУ 02
Турецькі безпілотники Bayraktar TB2 проходять фінальні приймально-здавальні випробування, - Командування Повітряних сил ЗСУ 03
Турецькі безпілотники Bayraktar TB2 проходять фінальні приймально-здавальні випробування, - Командування Повітряних сил ЗСУ 04
Турецькі безпілотники Bayraktar TB2 проходять фінальні приймально-здавальні випробування, - Командування Повітряних сил ЗСУ 05
Турецькі безпілотники Bayraktar TB2 проходять фінальні приймально-здавальні випробування, - Командування Повітряних сил ЗСУ 06
Турецькі безпілотники Bayraktar TB2 проходять фінальні приймально-здавальні випробування, - Командування Повітряних сил ЗСУ 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3154939
 
   
 Топ коментарі
 
а как быстро "цензор" переобулся - сюжет с "зверствами турецкой военщины" мгновенно испарился в утреннем рассвете...))))))))))))))))))
 показати весь коментар
 
Ага..... Национальные особенности ведения "войны" - одной рукой воюем, другой торгуем! Турецкие беспилотники Bayraktar TB2 проходят финальные приемо-сдаточные испытания, - Командование Воздушных Сил ВСУ - Цензор.НЕТ 2991
 показати весь коментар
 
Та ты шо? Прямо деньги выброшенные на ветер? А ну ка "ыксперд" диванных войск расскажи нам всем почему тогда эти "уязвимые и никчемные" беспилотники стоят на вооружении в турецкой армии и даже более она продолжает наращивать их количество в своем составе?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Если каждый из этих беспилотников, зашкварит хотя бы что кацапов, тогда это хорошая покупка.
 показати весь коментар
 
 
Дело даже не в конкретных моделях, смысл в обмене технологиями.
 показати весь коментар
 
Я не сомневаюсь, что ты ,,спец", но в таких случаях я больше доверяю ВСУ.
 показати весь коментар
 
ВСУ - это Вооруженные Силы Украины, во главе которых стоит Верховный главнокомандующий (он же Президент, он же Зеленский) и назначенный им Начальник Генерального штаба ... ,
в результате чего военная стратегия уступила место "прагматизму" и "политической и экономической целесообразности"!
и тому я им НЕ ДОВЕРЯЮ!
 показати весь коментар
 
эти беспилотники могут пугать только курдов, которым америкосы не дали средства ПВО,
над территорией Лугандона и Даунбабве им жить отсилы 10 мин ...,
так как там создана плотная система войсковой ПВО ВС РФ ...,
а с учетом стоимости одного комплекса около 34-35 млн долларов, то после первого же сбитого РФ Bayraktarа, с учетом принятого Радой закон о материальной ответственности военнослужащих, их никто уже не будет да же пытаться запускать.
Наши деньги на ветер!
 показати весь коментар
 
 
Есть такое мнение, но нужно подождать боевого применения. Наши уже не новички, может для них придумают тактику применения. Конечно не хочется, чтобы наши деньги выкинули на ветер.
 показати весь коментар
 
угу, ... долго ждать придется их "боевого применения". А пока ждем:
Турецькі безпілотники Bayraktar TB2 проходять фінальні приймально-здавальні випробування, - Командування Повітряних сил ЗСУ - Цензор.НЕТ 4270

Турецькі безпілотники Bayraktar TB2 проходять фінальні приймально-здавальні випробування, - Командування Повітряних сил ЗСУ - Цензор.НЕТ 7680
 показати весь коментар
 
а если к этому добавить, что у нас президент - он же верхглавком "мира" (а не войны),
а его команда уже давно просчитала, что капитуляция обойдется дешевле и потому войну можно закончить, если просто не стрелять ... то сам понимаешь, какое будет боевое применение у этих "турков".
 показати весь коментар
 
Шо касается преза, то это да. Но аппараты пусть будут, джавелины тоже лежат далеко от фронта, но они есть. Украине досталось от совка три мощных округа, куча оружия. Всё просрали, никто не думал, что будем воевать, а напали коцапы так грузовики листами железа обшивали и в кедах воевали. Никто не знает как будет.
 показати весь коментар
 
 
за джавелины мы денег не платили, пусть лежат, как и контрбатарейные радары амеровские.
А за эту хню, платили аж 69 млн долларов за два комплекса. Может эти бабки лучше было бы пустить на развитие отечественных ракетных комплексов "Нептун" ..., на развитие ПВО, ибо оно оставляет желать лучшего ...
Сегодня Турция на пороге выхода из НАТО, а это вторая в НАТО армия после США на секундочку, контролировавшая акваторию Черное море, ... и если так произойдет с кем будет в союзе Эрдоган и под чьим контролем будет Черное море? вот то тоже ...
 показати весь коментар
 
курва москальская, что-то шибко бьет в нос шойгушной рекламой: "плотная система войсковой ПВО ВС РФ", подробней про "плотную" можно? или лучше спросить у израильтян про москальскую ПиВиООО)))))))))))))))
 показати весь коментар
 
 
пригласи с собой snoopy1 и vad, я с удовольствием покажу направление - куда тебе с коллегами пойти
 показати весь коментар
 
 
ясно, дебил это не твой диагноз, с тобой все гораздо хуже, тяжолая форма ... Турецькі безпілотники Bayraktar TB2 проходять фінальні приймально-здавальні випробування, - Командування Повітряних сил ЗСУ - Цензор.НЕТ 2133
 показати весь коментар
 
тебя знаешь, что выдает? только вы, курвы москальские, плохо свой родной язык знаете: "тяжЕлая", запомни, урод, знаток парашинских "плотных")))))))))))))) пво, пишется через "Е"...
 показати весь коментар
 
так может это ты "курва москальская", пришло сюда грамматикой торговать? Турецькі безпілотники Bayraktar TB2 проходять фінальні приймально-здавальні випробування, - Командування Повітряних сил ЗСУ - Цензор.НЕТ 8338
 показати весь коментар
 
а что по сути сказать то можешь?
всё, пузыри в лужу? ... недоделок, перешел на орфографию?
 показати весь коментар
 
я понял, можешь не отвечать

тогда на тебе еще чутка "шойгушной рекламы" : https://censor.net.ua/photo_news/442040/**********************************************************************************************************
Международное разведывательное сообщество InformNapalm нашло новые доказательства поставок современных типов вооружения «Барнаул-Т» и «Тор-М1» террористическим формированиям «ДНР», управление которыми осуществляют кадровые российские военнослужащие. Поставки российского современного оружия террористам, включая системы ПВО.

и еще чутка от "шойгу":

Российские средства противовоздушной обороны в аннексированном Крыму способны достичь Киева. Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий.
По его словам, в Крыму создана мощная группировка, которая позволяет Российской Федерации проводить операции во всем регионе Черного моря.
"Это и воздушный компонент, который перекрывает всю акваторию Черного моря, это и надводный и подводный флот, сухопутный компонент, который сегодня усилился средствами ПВО, достигающие нашей территории почти до Киева", - заявил Скибицкий.
Реклама
Он также отметил, что в Крыму наращиваются береговые ракетные комплексы, которые позволяют уничтожать надводные цели почти на всей акватории Черного моря.
 показати весь коментар
 
а что у израильтян можно спросить то?
... они в Сирии действуют исключительно по согласованию с ГШ ВС РФ, а когда произошли некие недоразумения, то Нетаньяху уже на следующий день был в Москве оправдываясь.
Что ты хотел у них спросить, полоумный?

В руководстве израильских ВВС считают, что причиной катастрофы российского военного самолета ИЛ-20 над Средиземным морем был беспорядочный огонь сирийских ПВО.
Об этом израильская делегация рассказала на брифинге после поездки в Россию
Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/svit/izrail-nazval-prichinu-sbitiya-rossiyskogo-il-20-v-sirii-1221144.html

Премьер-министр Израиля встречался с Путиным после того, как РФ объявила о начале операции в Сирии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласовал с президентом России Владимиром Путиным ряд мер, чтобы избежать столкновения в Сирии между двумя странами. Об этом израильский премьер рассказал в интервью CBS.
"Наши военные скоординировали между собой действия, поскольку никто не хочет непредвиденного столкновения Израиля с Россией", - сообщил Нетаньяху.
Он рассказал, что встретился с Путиным после того, как РФ объявила о начале операции в Сирии.
Нетаньяху пообещал президенту России, что Израиль не будет вмешиваться в сирийский конфликт, если Иран не воспользуется территориями Сирии, чтобы атаковать Израиль.
https://www.rbc.ua/rus/news/izrail-rossiya-skoordinirovali-svoi-deystviya-1481513414.html
 показати весь коментар
 
ты гляди, опять ТОкующий попался))))))))))))..."сказать то", "спросить то"...а может послать ТО, тебя еще раз на вЯликАм изике, курва москальская, иди учись, рана исчо пра певео гутарить ТО....
 показати весь коментар
 
ну если просишь послать, не вопрос: идинакуй кацапа гэбнявая
 показати весь коментар
 
... что еще лучше спросить у израильтян про москальску "ПиВиООО"?
кто сбил согласно официально подтверждённым украинской стороной данным, на 4 февраля 2015 г. в результате вооружённого конфликта на востоке страны украинские воздушные силы и сухопутные войска потеряли от огня противника 11 самолётов (1 Ан-30, 1 Ан-26, 1 Ил-76, 2 Су-24, 2 МиГ-29, 4 Су-25), 7 вертолётов (3 Ми-8 и 4 Ми-24) и два реактивных беспилотных летательных аппаратов Ту-143?
может, кацапа, скажешь, что это все шахтеры из ПТРК образца 1941 г на сбивали?
 показати весь коментар
 
Кацапи, розкажіть що у вас там йо*нулося у присутності ху*ла?
 показати весь коментар
 
а как быстро "цензор" переобулся - сюжет с "зверствами турецкой военщины" мгновенно испарился в утреннем рассвете...))))))))))))))))))
 показати весь коментар
 
 
в то время, как Эрдоган стирает с лица земли целый народ в Сирии - курдам грозит полное уничтожение, Украина покупает у диктатора беспилотники.Т. е. Путин продал C-400 Эрдогану чтобы стереть курдов с лица земли, а Украина покупает беспилотники, чтобы защититься от Путина. Круговорот оружия в мире... бизнес и ничего личного.

Лично я бы с Эрдоганом прекратил любые взаимоотношения.
Если кто-то за беспилотники и за бизнес на крови, почему удивляемся, если продаем до сих порь кремень в Россию, с которой воюем, покупаем и продаем в Россию на миллионы... Война-войной, а обед по расписанию???
 показати весь коментар
 
 
Ага..... Национальные особенности ведения "войны" - одной рукой воюем, другой торгуем! Турецкие беспилотники Bayraktar TB2 проходят финальные приемо-сдаточные испытания, - Командование Воздушных Сил ВСУ - Цензор.НЕТ 2991
 показати весь коментар
 
 
О, тогда я думаю имеем то, что имеем.
Только возмущаться наверное не стоит.
Зеркало не виновато, что отражение превзошло все ожидания...
 показати весь коментар
 
 
"своя рубашка ближе к телу" - принцип мировой "дипломатии"! нам(украинцам) проблемы курдов глубоко пофиг, что б из за них лишать себя отдыха в Анталии, турецких помидор и их же шмоток. опять же 2.000.000 живущих в Турции татар, весьма располагают нас к "стратегической" дружбе с Турцией.
 показати весь коментар
 
я тебя сейчас сильно разочарую:
Лично мне и другим украинцам далеко не пофиг, когда другой народ стирают с лица земли. Рекомендую на будущее не расписываться за других.
 показати весь коментар
 
 
За кого больше переживаете- за хуту или тутси???
 показати весь коментар
 
 
В Африке при апартеиде, тем черным, которые пытались бунтовать, отрубали руку. Их спрашивали перед этим, правую или левую. И человек сам выбирал. Типа демократия: сам выбрал.

Вы какую выбрали бы отрубить: левую или правую?
 показати весь коментар
 
При чем тут апартеид? Я вас спрашиваю, за кого больше переживаете - за хуту или тутси в их междуусобной войне???
 показати весь коментар
 
ну тогда и я спрошу, причем тут хуту или тутси к войне в сирии и геноциду курдов?
 показати весь коментар
 
да ладно "стирают с лица земли"! кто мешает этому народу жить мирно в Турции или Сирии или в Ираке???
 показати весь коментар
 
Кацапы когда захватят Украину, так тоже не будут мешать нам мирно жить. Главное молчать, добросовестно работать на русский рейх и никто тебя не тронет.
 показати весь коментар
 
кто б сомневался. для курдов засравших пол Германии - во всем "виноваты" турки.
 показати весь коментар
 
Ты недалекий человек, озлобленный непонятно кем и чем.

Судя по твоим комментариям ты одобряешь массовые убийства курдов тем, что они "засрали Германию".

Мне с тобой не о чем говорить.

Если ты сидишь тут под польским флагом, молись, чтобы тебя не изувечили поляки со словами : засрал тут всю Польшу.
 показати весь коментар
 
Лично мне и другим украинцам далеко не пофиг, когда другой народ стирают с лица земли. Рекомендую на будущее не расписываться за других.

Золотые слова!
Это шакалам СМИ типа шария все пофиг-лишь бы были темы для обсуждения.
 показати весь коментар
 
 
Все войны в мире из-за денег, ресурсов и финансовых потоков. Нет в мире никаких террористов. Есть только группы людей которые управляются большими дядями для лоббирования своих интересов. Террористы ето те кто захватывает автобус или самолет чтобы убежать из страны или получить миллион долларов, а не те кто типо кричит что ему нужны скрэпы или рузький языг.
 показати весь коментар
 
 
То есть по твоему моторыла это не террорист? Палишься и очень жестко.
 показати весь коментар
 
а не те кто типо кричит что ему нужны скрэпы или рузький языг.

Смотри,что чел.делает,а не что говорит...
 показати весь коментар
 
а как с техподдержкой, ведь там уже санкции пошли против турции!!!
 показати весь коментар
 
А друг Эрдоган не сдаст частоты и прочие коды другу Владимиру?
Даже по частотам мона настроить ракету ЗРК и она 100% не промахнется.

Один он такой стоит наверное 40млн.(писало шо за 6 + всякое-разное, выложили 390 млн., и не гривен( кому они нужны то?))
 показати весь коментар
 
Деньги выброшенные на ветер. Не ефективные и очень уязвимые беспилотники. А бомбонагрузку которую они несут и которая может поразить цель не стоит стоимости самого БПЛА.
 показати весь коментар
 
 
А які невразливі? Таких не існує, все можна знищити.
 показати весь коментар
 
Та ты шо? Прямо деньги выброшенные на ветер? А ну ка "ыксперд" диванных войск расскажи нам всем почему тогда эти "уязвимые и никчемные" беспилотники стоят на вооружении в турецкой армии и даже более она продолжает наращивать их количество в своем составе?
 показати весь коментар
 
 
Еще и не такие беспилотники сбивают на фронте. А ети только в одну сторону вылетят и больше не вернутся и рашисты будут хвастаться ими завтра. Турки ими бабуинов на верблюдах розганяют а не против современной армии воюют у которой ПВО способно сбивать все беспилотники имеющие ДВЗ еще на подлете к линии фронта. Самый ефективный беспилотник ето тот которого не видно на електромоторе и который ведет наблюдение и наводит на цель ракеты земля-земля. Лучше бы закупили в Израиле управляемые ракеты SPIKE, которые способны поражать цель в зоне не прямой видимости.Турецькі безпілотники Bayraktar TB2 проходять фінальні приймально-здавальні випробування, - Командування Повітряних сил ЗСУ - Цензор.НЕТ 7674
 показати весь коментар
 
 
Турецкие беспилотники Bayraktar TB2 проходят финальные приемо-сдаточные испытания, - Командование Воздушных Сил ВСУ. ФОТОрепортаж



друг путена ердоган нажмет 1 кнопку и енти самалеты полетят кидать бонбы в киевы.

дебилы конченные
сначала купили турецкое радио для укрармии у эрдагана,
счас самалеты

конченные дебилы

ахаха
 показати весь коментар
 
Это была взятка за признание Турцией нашей религиозной возни.
 показати весь коментар
 
там турецкие солдаты девочек растреливают а вы у них беспилотники покупаете ...больше негде
 показати весь коментар
 
Договора о закупке были подписаны ещё до зрады Трампа.
 показати весь коментар
 
За одни беспилотники Пете и К надо срок давать- никому не нужные изделия -типичная отмывка денег.Так же как и французские вертолеты.
 показати весь коментар
 
 
Американские беспилотники оказались бесполезны для АТО в Донбассе (вскоре это же выяснится и о "турках" с их балансовой стоимостью и ТТХ)

... на примере американских беспилотных летательных аппаратов Raven:
они не рассчитаны на войну с высокотехнологичным противником, имеющим современные средства радиоэлектронной борьбы на территории с большим количеством линий электропередачи и в условиях суровой украинской зимы.
"Такой комплекс способен летать на расстояния до 10 километров. Фактически же военные смогли подтвердить пуски на максимальную дальность в 6 км, после чего самолет начинал терять управляемость или качество картинки падало до неприемлемого. Линия электропередач или любой другой источник электромагнитного излучения на маршруте следования может стать причиной еще большего сокращения расстояния"
"Рада приняла закон о материальной ответственности военнослужащих и полицейских"

... Так ще одним серьезным недостатком комплекса оказалась его балансовая стоимость: бойцы часто просто боятся запускать его, ведь после потери есть риск понести за это материальную ответственность, хотя и существует процедура списания.
Дейнега напомнил, что цена предоставленных Украине комплексов составила 12 млн. долларов. И очевидно, что эта недешевая помощь не имела существенного влияния на ход боевых действий.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору