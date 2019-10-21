 Турецькі безпілотники Bayraktar TB2 проходять фінальні приймально-здавальні випробування, - Командування Повітряних сил ЗСУ. ФОТОрепортаж

Про це йдеться в повідомленні Командування Повітряних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 21 жовтня, безпілотний авіаційний комплекс Bayraktar TB2 проходить фінальні приймально-здавальні випробування на аеродромі Старокостянтинів. Турецькі представники разом військовослужбовцями Повітряних сил ЗС України перевіряють техніку на землі і в повітрі, випробовують усі системи комплексу, підвіси камер, озброєння, тренажер, наземну станцію керування та інше обладнання. У результаті буде складено відповідні акти і турецькі Bayraktar TB2 стануть на озброєння Повітряних сил. Їх експлуатуватимуть військовослужбовці, які кілька тижнів тому успішно завершили навчання в Туреччині і отримали право на керування цим комплексом", - йдеться в повідомленні.

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