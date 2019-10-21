 Турецькі безпілотники Bayraktar TB2 проходять фінальні приймально-здавальні випробування, - Командування Повітряних сил ЗСУ. ФОТОрепортаж

Про це йдеться в повідомленні Командування Повітряних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 21 жовтня, безпілотний авіаційний комплекс Bayraktar TB2 проходить фінальні приймально-здавальні випробування на аеродромі Старокостянтинів. Турецькі представники разом військовослужбовцями Повітряних сил ЗС України перевіряють техніку на землі і в повітрі, випробовують усі системи комплексу, підвіси камер, озброєння, тренажер, наземну станцію керування та інше обладнання. У результаті буде складено відповідні акти і турецькі Bayraktar TB2 стануть на озброєння Повітряних сил. Їх експлуатуватимуть військовослужбовці, які кілька тижнів тому успішно завершили навчання в Туреччині і отримали право на керування цим комплексом", - йдеться в повідомленні.
в результате чего военная стратегия уступила место "прагматизму" и "политической и экономической целесообразности"!
и тому я им НЕ ДОВЕРЯЮ!
над территорией Лугандона и Даунбабве им жить отсилы 10 мин ...,
так как там создана плотная система войсковой ПВО ВС РФ ...,
а с учетом стоимости одного комплекса около 34-35 млн долларов, то после первого же сбитого РФ Bayraktarа, с учетом принятого Радой закон о материальной ответственности военнослужащих, их никто уже не будет да же пытаться запускать.
Наши деньги на ветер!
а его команда уже давно просчитала, что капитуляция обойдется дешевле и потому войну можно закончить, если просто не стрелять ... то сам понимаешь, какое будет боевое применение у этих "турков".
А за эту хню, платили аж 69 млн долларов за два комплекса. Может эти бабки лучше было бы пустить на развитие отечественных ракетных комплексов "Нептун" ..., на развитие ПВО, ибо оно оставляет желать лучшего ...
Сегодня Турция на пороге выхода из НАТО, а это вторая в НАТО армия после США на секундочку, контролировавшая акваторию Черное море, ... и если так произойдет с кем будет в союзе Эрдоган и под чьим контролем будет Черное море? вот то тоже ...
всё, пузыри в лужу? ... недоделок, перешел на орфографию?
тогда на тебе еще чутка "шойгушной рекламы" : https://censor.net.ua/photo_news/442040/**********************************************************************************************************
Международное разведывательное сообщество InformNapalm нашло новые доказательства поставок современных типов вооружения «Барнаул-Т» и «Тор-М1» террористическим формированиям «ДНР», управление которыми осуществляют кадровые российские военнослужащие. Поставки российского современного оружия террористам, включая системы ПВО.
и еще чутка от "шойгу":
Российские средства противовоздушной обороны в аннексированном Крыму способны достичь Киева. Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий.
По его словам, в Крыму создана мощная группировка, которая позволяет Российской Федерации проводить операции во всем регионе Черного моря.
"Это и воздушный компонент, который перекрывает всю акваторию Черного моря, это и надводный и подводный флот, сухопутный компонент, который сегодня усилился средствами ПВО, достигающие нашей территории почти до Киева", - заявил Скибицкий.
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Он также отметил, что в Крыму наращиваются береговые ракетные комплексы, которые позволяют уничтожать надводные цели почти на всей акватории Черного моря.
... они в Сирии действуют исключительно по согласованию с ГШ ВС РФ, а когда произошли некие недоразумения, то Нетаньяху уже на следующий день был в Москве оправдываясь.
Что ты хотел у них спросить, полоумный?
В руководстве израильских ВВС считают, что причиной катастрофы российского военного самолета ИЛ-20 над Средиземным морем был беспорядочный огонь сирийских ПВО.
Об этом израильская делегация рассказала на брифинге после поездки в Россию
Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/svit/izrail-nazval-prichinu-sbitiya-rossiyskogo-il-20-v-sirii-1221144.html
Премьер-министр Израиля встречался с Путиным после того, как РФ объявила о начале операции в Сирии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласовал с президентом России Владимиром Путиным ряд мер, чтобы избежать столкновения в Сирии между двумя странами. Об этом израильский премьер рассказал в интервью CBS.
"Наши военные скоординировали между собой действия, поскольку никто не хочет непредвиденного столкновения Израиля с Россией", - сообщил Нетаньяху.
Он рассказал, что встретился с Путиным после того, как РФ объявила о начале операции в Сирии.
Нетаньяху пообещал президенту России, что Израиль не будет вмешиваться в сирийский конфликт, если Иран не воспользуется территориями Сирии, чтобы атаковать Израиль.
https://www.rbc.ua/rus/news/izrail-rossiya-skoordinirovali-svoi-deystviya-1481513414.html
кто сбил согласно официально подтверждённым украинской стороной данным, на 4 февраля 2015 г. в результате вооружённого конфликта на востоке страны украинские воздушные силы и сухопутные войска потеряли от огня противника 11 самолётов (1 Ан-30, 1 Ан-26, 1 Ил-76, 2 Су-24, 2 МиГ-29, 4 Су-25), 7 вертолётов (3 Ми-8 и 4 Ми-24) и два реактивных беспилотных летательных аппаратов Ту-143?
может, кацапа, скажешь, что это все шахтеры из ПТРК образца 1941 г на сбивали?
Лично я бы с Эрдоганом прекратил любые взаимоотношения.
Если кто-то за беспилотники и за бизнес на крови, почему удивляемся, если продаем до сих порь кремень в Россию, с которой воюем, покупаем и продаем в Россию на миллионы... Война-войной, а обед по расписанию???
Только возмущаться наверное не стоит.
Зеркало не виновато, что отражение превзошло все ожидания...
Лично мне и другим украинцам далеко не пофиг, когда другой народ стирают с лица земли. Рекомендую на будущее не расписываться за других.
Вы какую выбрали бы отрубить: левую или правую?
Судя по твоим комментариям ты одобряешь массовые убийства курдов тем, что они "засрали Германию".
Мне с тобой не о чем говорить.
Если ты сидишь тут под польским флагом, молись, чтобы тебя не изувечили поляки со словами : засрал тут всю Польшу.
Золотые слова!
Это шакалам СМИ типа шария все пофиг-лишь бы были темы для обсуждения.
Смотри,что чел.делает,а не что говорит...
Даже по частотам мона настроить ракету ЗРК и она 100% не промахнется.
Один он такой стоит наверное 40млн.(писало шо за 6 + всякое-разное, выложили 390 млн., и не гривен( кому они нужны то?))
друг путена ердоган нажмет 1 кнопку и енти самалеты полетят кидать бонбы в киевы.
дебилы конченные
сначала купили турецкое радио для укрармии у эрдагана,
счас самалеты
конченные дебилы
ахаха
... на примере американских беспилотных летательных аппаратов Raven:
они не рассчитаны на войну с высокотехнологичным противником, имеющим современные средства радиоэлектронной борьбы на территории с большим количеством линий электропередачи и в условиях суровой украинской зимы.
"Такой комплекс способен летать на расстояния до 10 километров. Фактически же военные смогли подтвердить пуски на максимальную дальность в 6 км, после чего самолет начинал терять управляемость или качество картинки падало до неприемлемого. Линия электропередач или любой другой источник электромагнитного излучения на маршруте следования может стать причиной еще большего сокращения расстояния"
"Рада приняла закон о материальной ответственности военнослужащих и полицейских"
... Так ще одним серьезным недостатком комплекса оказалась его балансовая стоимость: бойцы часто просто боятся запускать его, ведь после потери есть риск понести за это материальную ответственность, хотя и существует процедура списания.
Дейнега напомнил, что цена предоставленных Украине комплексов составила 12 млн. долларов. И очевидно, что эта недешевая помощь не имела существенного влияния на ход боевых действий.