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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:контррозвідка (131) Крим (7604) ФСБ (781) вербування (99)

 Ексспівробітник СБУ Карелін, який перейшов на бік РФ, допомагає ФСБ схиляти жителів Криму до збору інформації про проукраїнських активістів, - контррозвідка. ФОТО

Контррозвідники Служби безпеки України встановили, що співробітники ФСБ РФ примушують громадян, які проживають на тимчасово окупованій території АР Крим, давати згоду на конфіденційне співробітництво. Основне завдання – це збір інформації про проукраїнськи налаштованих мешканців півострова.

Пропозиції насамперед надходять працівникам сфери надання інтернет-послуг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

Від них вимагають на конфіденційній основі незаконно збирати персональні дані, повідомляти про зміст контенту в соціальних мережах та іншу приватну інформацію користувачів. Дані потім використовуються російськими спецслужбами для переслідування нелояльних до окупаційної влади та політики РФ місцевих жителів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка СБУ блокувала канал поставок товарів військового призначення з так званої "ЛНР" до країни-агресора та оголосила підозру організатору схеми

При цьому форми і методи діяльності ФСБ РФ стосовно мешканців півострова ідентичні тим, які застосовуються до наших співвітчизників під час відвідування ними тимчасово окупованих територій України та РФ. Це шантаж, погрози, залякування, фізичний і психологічний тиск, штучне створення компрометуючих ситуацій.

Контррозвідка також встановила, що у цій протиправній діяльності активно задіяний представник ФСБ РФ - колишній офіцер Головного Управління Служби безпеки України в АР Крим Карелін Дмитро Володимирович, який у 2014 році зрадив присязі та перейшов на бік ворога.

Ексспівробітник СБУ Карелін, який перейшов на бік РФ, допомагає ФСБ схиляти жителів Криму до збору інформації про проукраїнських активістів, - контррозвідка 01
Ексспівробітник СБУ Карелін, який перейшов на бік РФ, допомагає ФСБ схиляти жителів Криму до збору інформації про проукраїнських активістів, - контррозвідка 02

Служба безпеки України попереджає, що перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років. Від кримінальної відповідальності звільняється особа, яка була завербована ворожими спецслужбами, але, отримавши завдання, відмовилася від його виконання та повідомила про це в правоохоронні органи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3154929
 
 
 Топ коментарі
 
Ватостопольский уебок, а че инфы по нему так мало?
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Этот Карелин, находясь в СБУ до 2014 года и был сотрудником ФСБ т.к. при Яныке СБУ было филиалом ФСБ.
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А громадянин України Карєлін оголошений у міжнародний розшук???
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Ватостопольский *****, а че инфы по нему так мало?
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А громадянин України Карєлін оголошений у міжнародний розшук???
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там кстати пасека из луганды - тож с сбу - даже с висюльками
можно задуматся с чего состоит сбу!!!
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Сьодні у вас перший робочий день? Щось сьогодні багато новеньких ботів зявилося, що однакові малюночки постять.
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Кстати сейчас когда берут в СБУ родословную или хотя бы фамилию читают?Карелин-типичный потомок кацапов или Угро-Финнов Карелия как никак..
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только арийцев - но сиравно выскакивают пасеки - как в лугандоне ))
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Вроде мало предателей с чисто украинскими фамилиями или наоборот - защитников Украины с фамилиями московитского происхождения.
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Бэху купил )) Чтобы еще продать ? Я ж так молод и мне нужно столько всего успеть ! ))
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Этот Карелин, находясь в СБУ до 2014 года и был сотрудником ФСБ т.к. при Яныке СБУ было филиалом ФСБ.
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...кадровой политики в стране как не было так и нет...кумовство пожирает государство и недолго ему осталось еще трепыхаться при таких подходах....ватники, жулье-ворье кошерное и не очень, вчерашние разбойники, полуграмотные мутные личности повылазившие изо всех щелей проникли на все гос.должности и продолжают рваться туда ежедневно...записные городские сумашедшие круглосуточно вешают лапшу доверчивому народу со студий 112 -го, ньюс ерусалима и зика, который под аплодисменты своей проплаченной студийной клаки ревет аж -распни!....и 73% -за! Ексспівробітник СБУ Карелін, який перейшов на бік РФ, допомагає ФСБ схиляти жителів Криму до збору інформації про проукраїнських активістів, - контррозвідка - Цензор.НЕТ 3881 ...зазеркалье какое то...вот так и живем, кто помоложе или при бабках-сваливают по тихому..
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это хорошо шо выявили.
он в розыске?какя статья,кто пидозру обьявил,кто в розыск?
или только на Миротворце?
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Где приговор предателю??? Что нам от Вашего бла-бла-бла???
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отстрел таким - какой нах приговор - сотрудничество с окупантом
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