 Катери класу Island зі США посилять ВМС України і дадуть змогу ефективніше проводити протидиверсійну оборону, - Загороднюк. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк.

"Два патрульні катери типу Island - "Слов’янськ" та "Старобільськ" - прибули зі США в Україну для служби у Військово-Морських Силах ЗСУ. Вже розпочато їхнє розвантаження, далі відбудеться підготовка до експлуатації після транспортування та зарахування до бойового складу ВМС ЗС України", - йдеться в повідомленні.

Міністр упевнений, що ці кораблі разом з підготовленими українськими екіпажами посилять спроможності наших Військово-Морських Сил. Наявність таких катерів у флоті дасть змогу ефективніше вести патрулювання акваторії, проводити протидиверсійну оборону, а також брати участь у пошуково-рятувальних операціях.

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"Нагадаю, що згідно з домовленостями, катери було передано ВМС на безоплатній основі, українська сторона забезпечувала лише оплату супутніх послуг. Їхня передача є черговим свіченням розвитку стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами Америки. Тож планове посилення нашого війська іноземними зразками техніки триває і дає результат. Впевнений, ця практика матиме продовження", - зазначив Загороднюк.

Нагадаємо, у вересні 2018 року відбулася церемонія передачі катерів нашій країні, на них було піднято українські прапори. Катери передаються на безоплатній основі.

У березні 2019 року головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі американський генерал Кертіс Скапаротті на слуханнях у Палаті представників Конгресу США заявив про намір передати Україні ще два катери класу Island.

Сьогодні два патрульні катери класу Island для українських ВМС прибули з США до Одеси.

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