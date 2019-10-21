 Катери класу Island зі США посилять ВМС України і дадуть змогу ефективніше проводити протидиверсійну оборону, - Загороднюк. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк.
"Два патрульні катери типу Island - "Слов’янськ" та "Старобільськ" - прибули зі США в Україну для служби у Військово-Морських Силах ЗСУ. Вже розпочато їхнє розвантаження, далі відбудеться підготовка до експлуатації після транспортування та зарахування до бойового складу ВМС ЗС України", - йдеться в повідомленні.
Міністр упевнений, що ці кораблі разом з підготовленими українськими екіпажами посилять спроможності наших Військово-Морських Сил. Наявність таких катерів у флоті дасть змогу ефективніше вести патрулювання акваторії, проводити протидиверсійну оборону, а також брати участь у пошуково-рятувальних операціях.
"Нагадаю, що згідно з домовленостями, катери було передано ВМС на безоплатній основі, українська сторона забезпечувала лише оплату супутніх послуг. Їхня передача є черговим свіченням розвитку стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами Америки. Тож планове посилення нашого війська іноземними зразками техніки триває і дає результат. Впевнений, ця практика матиме продовження", - зазначив Загороднюк.
Нагадаємо, у вересні 2018 року відбулася церемонія передачі катерів нашій країні, на них було піднято українські прапори. Катери передаються на безоплатній основі.
У березні 2019 року головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі американський генерал Кертіс Скапаротті на слуханнях у Палаті представників Конгресу США заявив про намір передати Україні ще два катери класу Island.
Сьогодні два патрульні катери класу Island для українських ВМС прибули з США до Одеси.
Кадры решают всё - вот управляемый из кремля турчинов - один них.
Наши вленные бухтели по воиским частям, а он так и не отдал приказ открыть огонь.
Вопрос чтобы ими управляли защитники Украины, а не предатели.
В Крыму ни одно судно не стрельнуло по оккупантам - поззорище.
Ни один военный по ним не пальнул даже из-за угла - боялся, что свои заложат.
Наххера бюджет содержал всё это крымское шобло дармоедов ?
Или так...просто....мишени для рашки!
А уже писсдишь.
Оно них-я не знает а уже что то пиз-т!
Если ты тупэ и не знаешь ответ на заданный вопрос - не пиши мне!
Я с ид-ми троллями не общаюсь!
Говна от вас много, а информации - 0!
ПНХ
Ты вместо ответа начало вонять......
Нет ответа - не лезь .........
Займись своей менструацией.
Ты вместо ответа начало вонять......
Нет ответа - не лезь .........
Не возникай, убогий.
Шо заело?
Не вижу кроме тупого ватного "сам дурак" никакого конструктива и фактажа!
Ты из Ольгино? Судя по тупизне высеров явно оттуда!
Наши тролли из Украины как то интеллигентнее что ли.
Да и не такие тупые валенки!
Не ганьбись, іди вчи уроки, тобі завтра в ПТУ.
Отталикаваясь от них, можно проектировать свои.
Повідомляється, що катери повинні отримати різноманітне озброєння - від мінно-тральних модулів, що зараз критично важливо для України, до американських протикорабельних ракет «Гарпун» (є варіант установки українських ПКР «Нептун»).
Ты что мне тут фигню загоняешь ?????? Втирай своим порохоботам
На українців чекає різке підвищення ціни на газ: озвучені нові тарифи
https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/economy/tsini-za-gaz-virostut-yaki-novi-tarifi-novini-ukraini.htm
Українців зобов'язали платити за лічильники: експерти пояснили, що робити споживачам
https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/ukraintsiv-zobovyazali-platiti-za-lichilniki-eksperti-poyasnili-scho-robiti-spozhivacham.htm
ходить пєтя-памагай
памагає петя
цупить гроші із бюджета
Порошенко за 5 лет пожертвовал свыше 1,2 млрд грн, включая 550 млн на армию
https://censor.net.ua/news/3114862/poroshenko_za_5_let_pojertvoval_svyshe_12_mlrd_grn_vklyuchaya_550_mln_na_armiyu_spiker_shtaba_medvedev
Среди получателей благотворительных средств - детская больница "Охматдет", Институт сердца, Центр детской кардиологии и хирургии, Национальный институт рака, Театр на Подоле в Киеве и многие другие проекты. Всю свою президентскую зарплату Петр Порошенко отдавал на благотворительность.
Порошенко купил 430 снайперских винтовок для десантников https://lb.ua/news/2018/09/10/407162_poroshenko_kupil_430_snayperskih.html
Порошенко передал в состав ВМС два бронированных артиллерийских катера https://censor.net.ua/news/395815/poroshenko_peredal_v_sostav_vms_dva_bronirovannyh_artilleriyiskih_katera
Порошенко купил две квартиры семьям пленных украинских военных https://lb.ua/news/2018/12/28/416012_poroshenko_kupil_dve_kvartiri_semyam.html
Есть что сказать подобное про клоуна ? кроме того что спрятал итальянскую виллу от налогов,выведенные деньги Приват банка на счета 95 квартала и кацапские гонорары в кипских офшорах.
Расквакались жабы зеленые.
Там де починаються стрілочки ,там базуються десятки тисяч озброєних роССіянськи військових ,які чекають тільки наказу.
Московия только клацает вставными зубами.
Америка подарила бы нам не катера, а крейсера.
А у Америки есть ещё и подводные лодки между прочим,
которые легко поставят раком все московитсикие "паршивянки".
Military aid for Ukraine is good for the US
Військова допомога Україні вигідна для США (militarytimes)
Для українських військових і, зрештою, для США та інших союзників, що мають справу з російською агресією будь яка затримка поставок зброї згубно впливає на боротьбу України з Росією.
Це буде недобре і для американських сил, які теж можуть зіткнутися з російською агресією і недостатньо врахують уроки України.
Джордж П. Кент, заступник помічника секретаря Європейського та Євразійського бюро Державного департаменту США, заявив , що американські військові приділяють пильну увагу тому, як Україна бореться з росіянами.