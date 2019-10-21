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 Політика України, Суспільство
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 Катери класу Island зі США посилять ВМС України і дадуть змогу ефективніше проводити протидиверсійну оборону, - Загороднюк. ФОТО

Розпочато розвантаження двох патрульних катерів класу Island, які прибули зі США в Україну. Далі відбудеться підготовка до експлуатації після транспортування і зарахування до бойового складу ВМС ЗС України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк.

"Два патрульні катери типу Island - "Слов’янськ" та "Старобільськ" - прибули зі США в Україну для служби у Військово-Морських Силах ЗСУ. Вже розпочато їхнє розвантаження, далі відбудеться підготовка до експлуатації після транспортування та зарахування до бойового складу ВМС ЗС України", - йдеться в повідомленні.

Міністр упевнений, що ці кораблі разом з підготовленими українськими екіпажами посилять спроможності наших Військово-Морських Сил. Наявність таких катерів у флоті дасть змогу ефективніше вести патрулювання акваторії, проводити протидиверсійну оборону, а також брати участь у пошуково-рятувальних операціях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два патрульні катери класу Island для українських ВМС транспортують зі США до Одеси на борту балкера

"Нагадаю, що згідно з домовленостями, катери було передано ВМС на безоплатній основі, українська сторона забезпечувала лише оплату супутніх послуг. Їхня передача є черговим свіченням розвитку стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами Америки. Тож планове посилення нашого війська іноземними зразками техніки триває і дає результат. Впевнений, ця практика матиме продовження", - зазначив Загороднюк.

Нагадаємо, у вересні 2018 року відбулася церемонія передачі катерів нашій країні, на них було піднято українські прапори. Катери передаються на безоплатній основі.

У березні 2019 року головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі американський генерал Кертіс Скапаротті на слуханнях у Палаті представників Конгресу США заявив про намір передати Україні ще два катери класу Island.

Сьогодні два патрульні катери класу Island для українських ВМС прибули з США до Одеси.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Збори з бойовими стрільбами для резервістів тероборони відбулися на Харківщині. ФОТОрепортаж

Катери класу Island зі США посилять ВМС України і дадуть змогу ефективніше проводити протидиверсійну оборону, - Загороднюк 01
Катери класу Island зі США посилять ВМС України і дадуть змогу ефективніше проводити протидиверсійну оборону, - Загороднюк 02
Катери класу Island зі США посилять ВМС України і дадуть змогу ефективніше проводити протидиверсійну оборону, - Загороднюк 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3154920
 
   
 Топ коментарі
 
Ця карта для тих, хто сміється з «Путин нападёт»
Там де починаються стрілочки ,там базуються десятки тисяч озброєних роССіянськи військових ,які чекають тільки наказу.Катера класса Island из США усилят ВМС Украины и позволят эффективнее проводить противодиверсионную оборону, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8858
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Пшла вон кацарылая ,водки нет.
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Он подарены. А за бабки полностью обслужены и готовы к работе.
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Распирают двоякие чувства......Это может и хорошо, но за бабки....они то старые, но лучше шлюпок типа бронрованных от ЛенКузни Порошенко................
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Он подарены. А за бабки полностью обслужены и готовы к работе.
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утилизировать дороже. А так с пафосом и пиаром!
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Зачем утилизировать рабочие катера ?
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Ну да...ну да...У моего деда тоже есть авто Победа...ездит...а что? Рабочие...конечно...Но нужны СОВРЕМЕННЫЕ и боевые!
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Заче боевые - чтобы турчинов отдал приказ затопить или сдаться московитам ?
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Это боевая кремлёвская торпеда, имеющая многочисленные аналоги по всей Европе.
Кадры решают всё - вот управляемый из кремля турчинов - один них.
Наши вленные бухтели по воиским частям, а он так и не отдал приказ открыть огонь.
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это тоже версия, ка и тягнибок агент кгб ещё в армии вербанутый.
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Тягнибок (Фротман), как и турчинов, как и корчинский и десятки и сотни других - шиддовские кадры - их не надо особенно вербовать - их уже бабушка воспитала как надо. Кремль строит их новый савецкий саюз, и они помогают кремлю во всех точках земного шара - организация у них поставлена хорошо - чужих там нет.
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не теперь их максимум апаршин спишет на надлішкове майно
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Калашников , катера "Айленд" сегодня служат в США , в береговой охране .
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Обидно что мощностей вполне хватает не только подобные катера запилить, крейсера строить можем.
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головний інженер - клоун, а як не клоун - то якийсь олігарх-шахрай. Хіба біля рояля пострибати, який катер?
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Крейсера построить для Украины не вопрос.
Вопрос чтобы ими управляли защитники Украины, а не предатели.
В Крыму ни одно судно не стрельнуло по оккупантам - поззорище.
Ни один военный по ним не пальнул даже из-за угла - боялся, что свои заложат.
Наххера бюджет содержал всё это крымское шобло дармоедов ?
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А вы видели где написано какое там вооружение......?
Или так...просто....мишени для рашки!
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Ты тоже не видел какое там вооружение.
А уже писсдишь.
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Ой ржу не могу с клоуна.....
Оно них-я не знает а уже что то пиз-т!

Если ты тупэ и не знаешь ответ на заданный вопрос - не пиши мне!
Я с ид-ми троллями не общаюсь!
Говна от вас много, а информации - 0!
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О тебя информации вообще минус ноль.
ПНХ
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Ты бы порадовался, что катера доставили, что ты начинаешь писсдеть под руку с утра ?
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Я задал вопрос....
Ты вместо ответа начало вонять......
Нет ответа - не лезь .........
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Ты сразу начал вонять про мишени для рашки.
Займись своей менструацией.
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Я задал вопрос....
Ты вместо ответа начало вонять......
Нет ответа - не лезь .........
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Заело пластинку ?
Не возникай, убогий.
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Повторялка-попугай, летать не умеет, а выйогивается
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И шо?
Не вижу кроме тупого ватного "сам дурак" никакого конструктива и фактажа!
Ты из Ольгино? Судя по тупизне высеров явно оттуда!
Наши тролли из Украины как то интеллигентнее что ли.
Да и не такие тупые валенки!
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В Україну доставили 2 катери - ти би пораділо, вбоге, так ні, у тебе інтелекту є лиш на те, щоб видати перл: "мишени для рашки".
Не ганьбись, іди вчи уроки, тобі завтра в ПТУ.
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Хорошо, что уже доставлены - красавцы !
Отталикаваясь от них, можно проектировать свои.
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Було б непогано з США спільне підпреємство у Миколаєві заснувати по виготовленню таких суден! ІМХО: для протидії московитам у азово-чорноморському басейні нам (а також нашим союзникам Грузії) потрібен ******** "москітний флот" з такого класу суден!
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Москитный флот на таких катерах сможет только браконьеров ловить, нужны ракетные катера с Нептунами.
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у Військово-Морських Силах планують сформувати дивізіон з шести «Island», який не тільки зможе контролювати ближню морську зону, але і буде виходити в Середземне море для підтримки кораблів НАТО.
Повідомляється, що катери повинні отримати різноманітне озброєння - від мінно-тральних модулів, що зараз критично важливо для України, до американських протикорабельних ракет «Гарпун» (є варіант установки українських ПКР «Нептун»).
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та надо их послать в крымскую кругосветку, а в керчи найдут, чем занять эти лоханки Катера класса Island из США усилят ВМС Украины и позволят эффективнее проводить противодиверсионную оборону, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 7176
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Небилиця буде керувати одним з них, як планувалось до його захоплення фєдєрастами , біля Керченскої протоки???
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Помощь хорошая. Но не решающая. Все таки мы кровоточим.Защищая Запад.
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Ну так сделайте чтобы похожи были на Зелины катера, пиз....ть- не мешки таскать.
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Да неужели, Порох много помогал ВСУ ,а зеля только звиздит ,вместе с лохторатом и показываете фиги из за угла. Бесполезные болтуны и фигляры.Вредитель и его помощники.
Катера класса Island из США усилят ВМС Украины и позволят эффективнее проводить противодиверсионную оборону, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 7912
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Слушай меня на картинке твоем только остались вся нефтегазовая отрасль. Катери класу Island зі США посилять ВМС України і дадуть змогу ефективніше проводити протидиверсійну оборону, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 9223 . Но я задам тебе вопрос на сколько при Порошенко подняли тарифы на газ


Ты что мне тут фигню загоняешь ?????? Втирай своим порохоботам
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Во первых не фигню ,а факты имеющие подтверждение .Все перечисленные предприятия или закрылись или на гране, ыкономысты вы херовы. Во вторых- Порошенко уже не президент ,давай про Зелю,вы же его выбрали за обещание низких тарифов , не пости мне фигню про Пороха ,я дам тебе новости посвежее с того же Обозревателя

На українців чекає різке підвищення ціни на газ: озвучені нові тарифи

https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/economy/tsini-za-gaz-virostut-yaki-novi-tarifi-novini-ukraini.htm

Українців зобов'язали платити за лічильники: експерти пояснили, що робити споживачам

https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/ukraintsiv-zobovyazali-platiti-za-lichilniki-eksperti-poyasnili-scho-robiti-spozhivacham.htm
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фигню гониш ты - при янике я платил 2.60 при курсе 8 тоисть 32 цента при порохе 8.60 при курсе 27 тоисть теже 32 цента причем 8.60 только в 19 году а до 19 было 6.80 при курсе 29 тоисть при порохе было 23 цента -- так где где там удорожание в 7 раз? економисты сра..ые
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Через гори через гай
ходить пєтя-памагай
памагає петя
цупить гроші із бюджета
Катери класу Island зі США посилять ВМС України і дадуть змогу ефективніше проводити протидиверсійну оборону, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8349
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"Трали - вали ,зели срали",все что можно сказать по поводу твоего комента.
Порошенко за 5 лет пожертвовал свыше 1,2 млрд грн, включая 550 млн на армию

https://censor.net.ua/news/3114862/poroshenko_za_5_let_pojertvoval_svyshe_12_mlrd_grn_vklyuchaya_550_mln_na_armiyu_spiker_shtaba_medvedev

Среди получателей благотворительных средств - детская больница "Охматдет", Институт сердца, Центр детской кардиологии и хирургии, Национальный институт рака, Театр на Подоле в Киеве и многие другие проекты. Всю свою президентскую зарплату Петр Порошенко отдавал на благотворительность.

Порошенко купил 430 снайперских винтовок для десантников https://lb.ua/news/2018/09/10/407162_poroshenko_kupil_430_snayperskih.html

Порошенко передал в состав ВМС два бронированных артиллерийских катера https://censor.net.ua/news/395815/poroshenko_peredal_v_sostav_vms_dva_bronirovannyh_artilleriyiskih_katera

Порошенко купил две квартиры семьям пленных украинских военных https://lb.ua/news/2018/12/28/416012_poroshenko_kupil_dve_kvartiri_semyam.html

Есть что сказать подобное про клоуна ? кроме того что спрятал итальянскую виллу от налогов,выведенные деньги Приват банка на счета 95 квартала и кацапские гонорары в кипских офшорах.
Расквакались жабы зеленые.
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Ця карта для тих, хто сміється з «Путин нападёт»
Там де починаються стрілочки ,там базуються десятки тисяч озброєних роССіянськи військових ,які чекають тільки наказу.Катера класса Island из США усилят ВМС Украины и позволят эффективнее проводить противодиверсионную оборону, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8858
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Классная карта!.... Сразу видно - опытный штабист рисовал.... из шестого или седьмого класса....
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Чтобы Варшава не слишком доверяла кацапам , имея границу с людедами ,люди не имеют право расслабляться
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Варшава уже разместила на своей территории кучу американских дивайсов.
Московия только клацает вставными зубами.
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Яке відношення цей клоун має до цих катерів...?
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Было бы у нас более надёжное руководство -
Америка подарила бы нам не катера, а крейсера.
А у Америки есть ещё и подводные лодки между прочим,
которые легко поставят раком все московитсикие "паршивянки".
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А если подлодки запустить в Азовское море, где глубина не больше 15м то кацапы от смеха сдохнут.
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Для зебілів - ці катери стали можливими завдяки дипломатії минулої Влади! (п.с. для зебілів: чому передали сьогодні - перегляньте новини 2014-2019 р.р. по цьому питанню, а не 95-лайно по Г+Г).
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Поставки зброї в Україну вигідні для США
Military aid for Ukraine is good for the US

Військова допомога Україні вигідна для США (militarytimes)

Для українських військових і, зрештою, для США та інших союзників, що мають справу з російською агресією будь яка затримка поставок зброї згубно впливає на боротьбу України з Росією.
Це буде недобре і для американських сил, які теж можуть зіткнутися з російською агресією і недостатньо врахують уроки України.
Джордж П. Кент, заступник помічника секретаря Європейського та Євразійського бюро Державного департаменту США, заявив , що американські військові приділяють пильну увагу тому, як Україна бореться з росіянами.

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В прошлой новости писали, что катера перевозили на балкере (сразу было понятно, что бредятина). Ну и где тот балкер на фотографии?
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