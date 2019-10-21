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Все про:Угорщина (504) турнір (12) фігурне катання (19) Голубцова (1) Бєлобров (1)

 Українські фігуристи Марія Голубцова та Кіріл Бєлобров взяли "золото" на міжнародному турнірі в Будапешті. ФОТО

Українські фігуристи Марія Голубцова та Кіріл Бєлобров стали переможцями міжнародного турніру Halloween Cup у спортивних танцях на льоду серед юніорів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Української Федерації фігурного катання на ковзанах.

На змаганнях, що традиційно відбуваються в Будапешті, учні Марії Тумановської-Чайки набрали за підсумками двох програм 150.31 бала.

Українські фігуристи Марія Голубцова та Кіріл Бєлобров взяли золото на міжнародному турнірі в Будапешті 01
Фото: Української Федерації фігурного катання на ковзанах

Вони впевнено лідирували після виконання ритмічного танцю, випередивши найближчих суперників – росіян Софію Качушкіну та Єгора Гончарова майже на шість балів.

У довільній програмі турнірна ситуація дещо змінилася – наш дует поступився першим місцем чеським спортсменам Наталі Ташлеровій та Філіпу Ташлеру, отримавши суддівський "мінус" за помилку партнера під час виконання твіззлів.

З рештою ж елементів Марія та Кіріл впоралися успішно, крім того, судді довлі високо оцінили компоненти танцю, за який наші спортсмени отримали загалом другу суму - 88.85 бала. Це дозволило їм зберегти лідируючі позиції у загальному заліку.

Друге місце посіли Наталі Ташлерова / Філіп Ташлер – 146.78, третє - Софія Качушкіна/Єгор Гончаров – 141.83.

Ще одна українська танцювальна пара – Софія Лизогуб / Данило Єфременко завершила змагання на 15-му місці – 103.33.

Нагадаємо, срібну нагороду турніру Halloween Cup в одиночному катанні сеньйорів здобув український фігурист Іван Шмуратко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3154902
 
   
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Украинские фигуристы Мария Голубцова и Кирилл Белобров взяли "золото" на международном турнире в Будапеште - Цензор.НЕТ 7356
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Просто дивує як наші спорсмени, при такому фінансуванні, взагалі спромогаються існувати, а вони ще й золоті медалі добувають - це просто героізм.
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Еще одна наша героиня Ярослава завоевала золото на чемпионате мира по тайскому боксу
Мои поздравления Ясе!
И это все благодаря большим усилиям тренера и самой девочки
Государство даже билеты не профинансировало
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Information and images about figure skating you share are very beautiful. I really like the information you share.

vex 3
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