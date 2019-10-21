 Два патрульні катери класу Island для українських ВМС прибули зі США до Одеси, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив п'ятий президент України Петро Порошенко.
"Дуже радію, що нарешті до нашого флоту надійшло довгоочікуване та якісне поповнення. Два патрульні катери класу Island у рамках американської військової допомоги вже скоро стануть до лав українських військово-морських сил для охорони державних кордонів. Приємно бачити успішне завершення наших амбітних домовленостей з американськими союзниками", - йдеться в повідомленні.
Порошенко висловив сподівання, що нова влада розвиватиме значні успіхи у залученні іноземної військової підтримки для зміцнення обороноздатності України.
Нагадаємо, у вересні 2018 року відбулася церемонія передачі катерів нашій країні, на них було піднято українські прапори. Катери передаються на безоплатній основі.
У березні 2019 року головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі американський генерал Кертіс Скапаротті на слуханнях у Палаті представників Конгресу США заявив про намір передати Україні ще два катери класу Island.
Вони менші не лише за сагайачного, а й за десантник юрій Оліференко, катер Прилуки і навчальний катер Вінниця, вони менші за корабелі морської охорони Донбас і рій куропятников
Бандера бьі расстрелял "циничного"...
не все ж шостому лестощі отримувати, саме час згадати п'ятого, щоб підтримати зелених.
А тупой Зе продолжает жрать шаурму и сдавать Украину с помощью штангенциркуля.
цей мотлох не проти рф а проти контрабандистов чтобы все деньги шли алигархам
Умыкнет и пригонит свои консервные банки с Кузни
И катера вам, бл#дь, старые, и маленькие, и дорогие, и стояли долго, и вообще они нам нахрен не нужны, а все потому, что про Пороха вспомнили!