EN|RU|UK
Теми дня: Номер 95 Кварталу про Гонтареву Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, Фоторепортаж
  9684  100
Матеріали за темою:
Все про:ВМС (439) корабель (582) Порошенко (9797) США (5682)

 Два патрульні катери класу Island для українських ВМС прибули зі США до Одеси, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Два патрульні катери класу Island у межах американської військової допомоги скоро стануть до лав українських військово-морських сил для охорони державних кордонів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Дуже радію, що нарешті до нашого флоту надійшло довгоочікуване та якісне поповнення. Два патрульні катери класу Island у рамках американської військової допомоги вже скоро стануть до лав українських військово-морських сил для охорони державних кордонів. Приємно бачити успішне завершення наших амбітних домовленостей з американськими союзниками", - йдеться в повідомленні.

Порошенко висловив сподівання, що нова влада розвиватиме значні успіхи у залученні іноземної військової підтримки для зміцнення обороноздатності України.

Нагадаємо, у вересні 2018 року відбулася церемонія передачі катерів нашій країні, на них було піднято українські прапори. Катери передаються на безоплатній основі.

У березні 2019 року головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі американський генерал Кертіс Скапаротті на слуханнях у Палаті представників Конгресу США заявив про намір передати Україні ще два катери класу Island.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два патрульні катери класу Island для українських ВМС транспортують зі США до Одеси на борту балкера

Два патрульні катери класу Island для українських ВМС прибули зі США до Одеси, - Порошенко 01
Два патрульні катери класу Island для українських ВМС прибули зі США до Одеси, - Порошенко 02
Два патрульні катери класу Island для українських ВМС прибули зі США до Одеси, - Порошенко 03
Два патрульні катери класу Island для українських ВМС прибули зі США до Одеси, - Порошенко 04
Два патрульні катери класу Island для українських ВМС прибули зі США до Одеси, - Порошенко 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3154892
 
   
 Топ коментарі
 
Привычка разреазть ленточки осталась.
 показати весь коментар
 
Тут питання не стільки в тому, чого тут Пєтя... Питання - де Зєля? Чому президент поперся в Японію замість того, щоб взяти участь у церемонії прийому суден у склад флоту? Японія ні разу не є нашим стратегічним партнером!
 показати весь коментар
 
Ах тыж мразь, 4 года оттягивал с договором о поставке этих катеров ради впаривания своих лоханок а теперь еще и пиарится.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Привычка разреазть ленточки осталась.
 показати весь коментар
 
 
Щас Петро Алексеевич как настоящий главнокоммандующий отправит их обратно в порт Мариуполя!!! Два патрульных катера класса Island для украинских ВМС прибыли из США в Одессу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8460
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
скоро он будет разреазать ленту с обратной стороны камеры в новой тюряге.
 показати весь коментар
 
 
Как же ты, Игорь, опустился за эти несколько лет.... Как ты мог позволить, что бы тебе так мозг засрали?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Скажи спасибо своему казноарду Пете, котому с дуру поверили украинцы.
 показати весь коментар
 
 
безкінечно можно дивитися на три речі- вогонь, воду та на БЕЗСИЛЬНІ верески ватних гіен на шановного Петра Олексійовича! ))) Порох і надалі мій Президент! крапка
 показати весь коментар
 
 
Никак на портретик вздрочнул и обкончался?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Яке озброєння в цих риболовних шхун? Трали і багри? То може нехай пливуть в Маріуполь на укріплення Азовського флоту .
 показати весь коментар
 
 
Пулемет 50-го калибра , или 12.7 мм. А добавить боевой модуль не проблема...
 показати весь коментар
 
 
Тут питання не стільки в тому, чого тут Пєтя... Питання - де Зєля? Чому президент поперся в Японію замість того, щоб взяти участь у церемонії прийому суден у склад флоту? Японія ні разу не є нашим стратегічним партнером!
 показати весь коментар
 
 
С каких пор президент должен принимать участие в приеме каждой боевой единицы, это же не Петя который на каждом модернизированном танке пиарился.
 показати весь коментар
 
 
Москалику, це не каждая баєвая єдініца, за розміром ці катери наразі поступаються лише флагманському "Гетьманові Сагайдачному"... Відсутність президента показує, що йому якийсь япошка важливіший за обороноздатність держави!
 показати весь коментар
 
 
Отсутствие где? Это старые фото а сейчас в Одессе эти катера еще находятся на транспортном судне.
 показати весь коментар
 
 
ти помиляєшся.
Вони менші не лише за сагайачного, а й за десантник юрій Оліференко, катер Прилуки і навчальний катер Вінниця, вони менші за корабелі морської охорони Донбас і рій куропятников
 показати весь коментар
 
Президент воюющей страны должен принимать каждую единицу военной техники, и находиться в штабе и на передовой, а не по банкетам разежать, может он с гастролями в Японию тогда все меняеет
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Та гаразд, яка там бойова техніка, не треба людей смішити.
 показати весь коментар
 
Петро Олексійович заслужив. Це він підняв голу босу, розграбовану армію і казну, після чотирьох попередніх президентів. І морський флот почав відбудовувати. Кому ж , як не йому, приймати ці подаровані катери від нашого союзника -- США.
 показати весь коментар
 
 
Це точно не справа президента, це може зробити рядовий офіцер флоту. Якщо Японія не стратегічний партнер то президент повинен це виправити, а не зустрічати ржаві корита. Хай краще порошенко розкаже де розвідувальний крейсер
 показати весь коментар
 
Тебя президент забыл спросить,куда ему ехать.
 показати весь коментар
 
 
Ще довго Україна буде пишатись цим Великим Пезидентом і політиком.
 показати весь коментар
 
 
Какая гнусность , затормозить на два года получение подаренньіх Украине катеров из меркантильньіх соображений , а теперь пиариться на єтих катерах!
Бандера бьі расстрелял "циничного"...
 показати весь коментар
 
 
Гнусавий ивашин, похмелися, нещасний. За півтора року вже чотири катери подарували від США, та ще чотири від Канади. Путлерсос ти цинічний, закусювати нічим?
 показати весь коментар
 
Ах тыж мразь, 4 года оттягивал с договором о поставке этих катеров ради впаривания своих лоханок а теперь еще и пиарится.
 показати весь коментар
 
 
А какие достижения новой ВЛАСТИ можно услышать ?
 показати весь коментар
 
 
а де Опарышин? чтой-то его не видно на приёмке избыточного имущества.
 показати весь коментар
 
 
ну а какого хрена туда парашенко поперся... хорошо еще, что форму не одел... а то что форма, что костюм сидят на нем, как на корове седло...
 показати весь коментар
 
 
Радуйся, що на клоуні-капітулянті костюмчик гарно лежить, хоч воно й недоросток та недоумок.
 показати весь коментар
 
Гоподи, ну слава тебе, что у нас есть Порошенко а у него Бутусов !
 показати весь коментар
 
 
А катера тоже на евробляхах будут ходить?
 показати весь коментар
 
 
я теж дивуюсь, як сталось, що цензор цей факт оприлюднив, попри всю свою зневагу до фігури п'ятого президента.
 показати весь коментар
 
 
певно з метою пожвавити форум.
не все ж шостому лестощі отримувати, саме час згадати п'ятого, щоб підтримати зелених.
 показати весь коментар
 
 
Молодец Порох!

А тупой Зе продолжает жрать шаурму и сдавать Украину с помощью штангенциркуля.
 показати весь коментар
 
 
Чи не радость, старье списанное получили, ура!!!! сша наши люби друзи
 показати весь коментар
 
 
Та лучше вообще ничего не получали, а не позорились)))
 показати весь коментар
 
 
Ну, це все ж краще аніж російські "Гради" під Зеленопіллям.
 показати весь коментар
 
 
Нічого, що "списані", в Германії і п'ятирічні машини списують, а ми на них ще двадцять років їздимо.
 показати весь коментар
 
а в якості кого цей шоколядний фюрер там присутній?
 показати весь коментар
 
 
...... в ряды украинских военно-морских сил для охраны государственных границ. Источник: https://censor.net.ua/p3154892 так в ряды ВМС или в ряды Аваковских пограничников
 показати весь коментар
 
"рад, что наконец"_________________И ОНО ЕЩЕ СМЕЕТ РОТ ОТКРЫВАТЬ?????????? 5(ПЯТЬ) ЛЕТ ПРИ ЭТОМ ЧМЕ КОРАБЛИ ГНИЛИ В АМЕРИКАНСКОМ ПОРТУ, А ТУТ ВЫПОЛЗ НА СВЕТ ЭТОТ ГОНДУРАС!
 показати весь коментар
 
 
Как Обамка с "Хэмви" - на тебе козаче - выброшу иначе.
 показати весь коментар
 
 
Вот вам и ответ, кто переживает и борется за Украину
 показати весь коментар
 
 
наверно не в курсе, что ПОДАРОК при пете ржавел в порту Балтимора 5(пять) лет??!!!!
 показати весь коментар
 
 
где ваши доказательства? 1+1 не источник если что..
 показати весь коментар
 
 
vad, не робіть із себе ля-ля-ляпавку. За цей час "ПОДАРОКу", в Балтіморі виконали капремонт, встановили ******* обладнання і начинили новітньою електронікою та навчили українські екіпажі всім цим користуватись. Ваш коханий "піаніст" теж мусів певний час дрочити болт на клаву щоб з цього вийшов світовий музично-політичний шедевр.
 показати весь коментар
 
 
не рассказывайте мне сказки - я в курсе вопроса!пять лет назад американцы ПОДАРИЛИ нам эти корабли и все это время "команда" порошенки под любым предлогом ОТТЯГИВАЛА прибытие ПРЯМЫХ КОНКУРЕНТОВ петиным "изделиям" с "ленкузни"! дело сдвинулось с якоря в окурат после продажи петей своего завода!
 показати весь коментар
 
 
Що ти мелеш вад з вадами в голові? Які "прямі конкуренти" -- безоплатним подарункам? Пишеш із дурдома чи Мухосранська, пуйловська ботоферма.
 показати весь коментар
 
А как же шлюпки железные от ЛенКузни от Педро Порошенко?!
 показати весь коментар
 
 
Не "Педро", а Петра , лаптєногий калашников.
 показати весь коментар
 
Скажіть чесно... Скільки років тим кораблям?
 показати весь коментар
 
 
А ти,касап, був на дні народження? Чи це тобі "31 год"
 показати весь коментар
 
Прислали 2 списанных катера, которые "союзники" обещали поставить еще в 2015 году.
 показати весь коментар
 
 
Конечно им выгодней впарить Украине за 10 млн зелени чем утилизировать на лом.))
 показати весь коментар
 
 
кацапсська ты провокаторська псина
цей мотлох не проти рф а проти контрабандистов чтобы все деньги шли алигархам
 показати весь коментар
 
Прочитай хоч заголовок, нещасний, а потім мєлі ємєля про "два катери з 2015 года".
 показати весь коментар
 
ленторез кузню рыгам продал, два корыта купил - бизнесмен лять!)))
 показати весь коментар
 
 
Кацапських вошей на цій гілці ще не видно, а українськи гниди вже повилазили, так, гниди ???
 показати весь коментар
 
 
Грицю, пару шукаєш? Виріщив "заміж вийти"?
 показати весь коментар
 
пополнение для ВМСУ . думаю моряки довольны . а на мнение дибилов и зебобиков ( что в принципе одно и тоже ) можно наплевать
 показати весь коментар
 
 
Ну и нахрена его туда пустили ?!
Умыкнет и пригонит свои консервные банки с Кузни
 показати весь коментар
 
 
Ну хорошо же, когда хорошо - будет на чём в следующем году торжественно отметить 35-летие проекта «катер класса Island».
 показати весь коментар
 
А ось вже і кацапські воші сюди понаповзали... Два патрульні катери класу Island для українських ВМС прибули зі США до Одеси, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9277
 показати весь коментар
 
 
и что характерно, зеленско-кацапские трубадуры запели не о том, что два боевых катера прибыли в Одессу и встанут на защиту рубежей Украины, а, как всегда, о "плохом" Порохе!
И катера вам, бл#дь, старые, и маленькие, и дорогие, и стояли долго, и вообще они нам нахрен не нужны, а все потому, что про Пороха вспомнили!
 показати весь коментар
 
О-о-о, приємно чути, як виють ватяні зедебіли! Вам, гниди, настільки далеко до тієї вершини, на якій знаходиться Порошенко! Шакали смердючі, вийте, поки є можливість! Дуже швидко ця можливість для вас закінчиться!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору