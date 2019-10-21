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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Одеса (2141) пожежа (1834) ДСНС (2105)

 На території чоловічого монастиря в Одесі сталася пожежа, - ДСНС. ФОТОрепортаж

20 жовтня о 18:53 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загорання будівлі на проспекті Небесної Сотні, 10/10 на території чоловічого монастиря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Після прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів о 19:00 було встановлено, що сталося загорання відкритим полум'ям одноповерхової дерев'яної будівлі барачного типу на площі орієнтовно 500 кв. м.

На території чоловічого монастиря в Одесі сталася пожежа, - ДСНС 01

Повідомляється, що на місці пожежі було створено штаб пожежогасіння, створено 2 оперативні дільниці та залучено 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 41 рятувальника особового складу.

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На території чоловічого монастиря в Одесі сталася пожежа, - ДСНС 02

"О 19:44 пожежу локалізованона площі 500 м2 та о 20:07 пожежу ліквідовано. Загиблих та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

На території чоловічого монастиря в Одесі сталася пожежа, - ДСНС 03
Фото: пресслужба ДСНС

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3154871
 
 
 Топ коментарі
 
а какого извиняюсь патриархата монастырь?
если московского то гори огнём
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Всё, к чему прикасается Коломойский(Зеленский), превращается в тлен. Вот и Национальный заслуженный академический народный хор Украины им.Верёвки имеющий 76-и летнюю историю превратился в попіл від палаючої хати. Все чем он запомнится это подпевкой в кукольном театре Коломойского
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Всё, к чему прикасается Коломойский(Зеленский), превращается в тлен. Вот и Национальный заслуженный академический народный хор Украины им.Верёвки имеющий 76-и летнюю историю превратился в попіл від палаючої хати. Все чем он запомнится это подпевкой в кукольном театре Коломойского
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хор мотузки чи дрота
немае ніякої різниці на чому їх повісити
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немає - в мене була російська розкладка вмикнена - це як доказ що не вживав гугл перекладач
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Цей Іверський нахалстрой-монастир побудований без жодних проектів та без жодних дозволів людьми абсолютно далекими від будівельних, протипожежних та санітарних норм та правил і є суцільним порушенням всіх існуючих в Україні нормативних документів! Губернатор має закрити це монастир до усунення всіх порушень і перебудови приміщень згідно діючих СНіП та ДБН!
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"95-й квартал" будет запрещен, когда Зеленского выгонят с Украины или повесят на столбе в Киеве.
А актеры Квартала в большинстве своем сбегут в РФ, если не будут посажены, за ведение пропаганды против Украины.
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Що саме сумне- Зе може й непоганий хлопчина, проте його зроблять цапом-відбувайлом (вірніше- вже зробили). Ф увесь народний гнів буде направлений проти нього, а не проти справжніх кукловодів.
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а какого извиняюсь патриархата монастырь?
если московского то гори огнём
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одесса отжигает...новый материал для 95 квартала
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Чекаємо ще однієї генітальної, вибачте, генітальної шютки Кварталу з хором Вірьовки на підспівках?
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Це #064Nu# стид.... Звичайно, що директор (чи хто там) не може відмовити людям, що телефонують з ОП із вказівками... Проте могли б хоча б на лікарняний піти... Мені цей фарс нагадує рашку, де хори виконують політичнозамовленні, неформатнозаспівані висери для створення "правильного" світосприйняття у головах споживачів...
Хор ім Верьовки... Це було ваше прощальне турне? Виглядає саме так.
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Зважаючи на останню фотку вся ця подія була лише черговим жартом від зєбільного Кварталу 😕
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У Кварталі знайшли виправдання за скоєне в Юрмалі.
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Возгорание от сил трения?! На території чоловічого монастиря в Одесі сталася пожежа, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9363 На території чоловічого монастиря в Одесі сталася пожежа, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9516
На смазку не хватило!
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Может бормотуны мантр просто "жарили" что-то? На території чоловічого монастиря в Одесі сталася пожежа, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3357
Рыбу там, например, может пост просто и рыбу, да-да, рыбу, нужно хорошенько прожарить))

\\\\\\Сообщается, что на месте пожара был создан штаб пожаротушения, созданы 2 оперативных участка и привлечено 11 единиц пожарно-спасательной техники и 41 человек личного состава. Источник: https://censor.net.ua/p3154871\\\\\\\\

Почему без голосования кто будет президентом штаба и кто его 5-ю заместителями, а также нач.участками, охраной штаба, гвардией, поварами, барменом и т.д.?
У нас же ведь демократия, а они тиранию устроили На території чоловічого монастиря в Одесі сталася пожежа, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2852
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Потушили хорошо,но пора знать смыслы и расшифровки слов.Церковь=АзЭрКапы-Младшего Мужа Дверь:Монастырь=МэнАзАтаЭр-Я Младший Муж Отец: Храм=Ахыр Ян-Конец Горящего(Гори?):Собор=СафЭр-Добротный Муж( Одэрский Бог Сна-СафэрОтсюда Сафронов фамилия и храм София в И(У)штамбуле).Все перевод с одэри(огня муж)=азэри(младший муж).АТАМ (Отец горящий) спустился в Индию ОдЭрБэйАта(Огня муж Бек Отец=БАТЯ=Батя)=АТРОПАТЕНА ИНДИЯ-половина ИндоПэриджана(ГрекоАнара((Рим Др.)=ОдЭр и БэйДЖанУша.И НИКУДА НЕ УБЕГАЛ, А ДАЛ МАССУ НАЗВАНИЙ МЕСТАМ И ЯЗЫК ОТ ОГНЯ.Так что ,кто хочет,смотрите.
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На территории мужеложского монастыря возник пожар.
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отстутствие женщин --причина пожара. терли слишком усердно
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