 На території чоловічого монастиря в Одесі сталася пожежа, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Після прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів о 19:00 було встановлено, що сталося загорання відкритим полум'ям одноповерхової дерев'яної будівлі барачного типу на площі орієнтовно 500 кв. м.
Повідомляється, що на місці пожежі було створено штаб пожежогасіння, створено 2 оперативні дільниці та залучено 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 41 рятувальника особового складу.
"О 19:44 пожежу локалізованона площі 500 м2 та о 20:07 пожежу ліквідовано. Загиблих та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
немае ніякої різниці на чому їх повісити
А актеры Квартала в большинстве своем сбегут в РФ, если не будут посажены, за ведение пропаганды против Украины.
если московского то гори огнём
Хор ім Верьовки... Це було ваше прощальне турне? Виглядає саме так.
На смазку не хватило!
Рыбу там, например, может пост просто и рыбу, да-да, рыбу, нужно хорошенько прожарить))
\\\\\\Сообщается, что на месте пожара был создан штаб пожаротушения, созданы 2 оперативных участка и привлечено 11 единиц пожарно-спасательной техники и 41 человек личного состава. Источник: https://censor.net.ua/p3154871\\\\\\\\
Почему без голосования кто будет президентом штаба и кто его 5-ю заместителями, а также нач.участками, охраной штаба, гвардией, поварами, барменом и т.д.?
У нас же ведь демократия, а они тиранию устроили