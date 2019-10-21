 Зеленський прибув до Японії з робочим візитом. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ОП у Twitter.
Програмою візиту передбачено участь Зеленського в церемонії інтронізації імператора Нарухіто, зустрічі з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, керівниками обох палат парламенту Японії, членами японської парламентської Асоціації дружби з Україною, керівництвом Японського агентства міжнародного розвитку та Японської асоціації нової економіки, представниками японського бізнесу.
Заплановано також низку двосторонніх зустрічей Президента України з лідерами зарубіжних країн.
Это ж попробуй втолковать этому кокоиновому прыщу в штиблетах, что чашку следует принимать правой и передавать в левую руку... и многое другое..
Интересно кем он вернётся из Японии?
Или он поехал туда за харакири?
вовочка це якесь стихійне лихо.
скажите ему кто-нибудь
вся Япония наверняка пересматривает сейчас ролики с его участием и ухахатывается над выбором мудрого нарида...
Выбрал украинский нарид себе императора...
японці дуже шанують новаторські ідеї.
через москву летел или через минск или литаком коломойского?
В общем сайт превратился в ботовскую помойку.
А со стороны - притон тинейджеров недоумков, прогуливающих школу.
Оно же такое......
увы не канает - а агрессивная секта 9%- свидетели пе беснуются при попустительстве администрации
Хотя может Зеленский будет Наполеоном в политике.
Ой, а шо буде з Японією?
"До берегів Японії наближаються два нових тайфуни - Неогурі та Буалой. Про це повідомляє svpressa з посиланням на головне метеоуправління країни.
Двадцятий за сезон тайфун Неогурі має підійти до узбережжя південно-західіше від Токіо вранці 22 жовтня. Пориви вітру можуть досягати 45 метрів в секунду. Ще один тайфун Буалой також підійде з півдня. Він вдарить по східному узбережжю Японії в ніч на 26 жовтня, його швидкість під час поривів вітру може досягти 50 метрів в секунду.
Як повідомлялося, тайфун "Хагібіс", що пронісся над Японією минулого тижня, став найпотужнішим в країні за останні 60 років. За даними метеорологів, тайфун приніс до 40 відсотків річних опадів. Пориви вітру в його епіцентрі перевищували 200 кілометрів на годину. Агенство Kyodo.повідомляє, що "...кількість загиблих від тайфуну "Хагібіс", який спричинив масштабні повені в Японії, зросла до 80; десятеро людей вважаються зниклими безвісти внаслідок повеней та злив. Пошукові роботи ще не завершені". За даними Агентства з ліквідації пожеж та стихійних лих Японії, кількість затоплених та пошкоджених через тайфун будинків становить 56753, що перевищило показник у 51 тисячу пошкоджених будівель внаслідок злив минулого року на заході Японії, в результаті яких загинуло понад 200 осіб".
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2802599-na-aponiu-nasuvautsa-odrazu-dva-novih-tajfuni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2802510-kilkist-zertv-tajfunu-v-aponii-zrosla-do-80.html
Будет украинская внешнеполитическая фишка!