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Все про:візит (712) Зеленський (3301) Японія (183)

 Зеленський прибув до Японії з робочим візитом. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський прибув до Японії з робочим візитом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ОП у Twitter.

Програмою візиту передбачено участь Зеленського в церемонії інтронізації імператора Нарухіто, зустрічі з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, керівниками обох палат парламенту Японії, членами японської парламентської Асоціації дружби з Україною, керівництвом Японського агентства міжнародного розвитку та Японської асоціації нової економіки, представниками японського бізнесу.

Зеленський прибув до Японії з робочим візитом 01

Заплановано також низку двосторонніх зустрічей Президента України з лідерами зарубіжних країн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позиція Японії щодо Криму незмінна: анексія неприйнятна, - глава МЗС Коно

Зеленський прибув до Японії з робочим візитом 02
Фото: ОП/Twitter

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3154868
 
   
 Топ коментарі
 
ДЕТСКИЙ САД НАЧАЛСЯ У ТРОЛЕЙ С УТРА ..ДА И КРУГЛОСУТОЧНО....ЧТО ВЫ ТОЛЬКО ПИШИТЕ. это же явно что ума как насрано в голове, у микроба его даже больше... что пишут троли и сопливые малолетки . сплошные простые оскорбления и подколы на уровне детского сада.... да у БУТУСОВА поддержка политики сайта явно антипрезидентская...5 канал такого непозволяет даже... печально всё... Зеленський прибув до Японії з робочим візитом - Цензор.НЕТ 5659
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главное, что бы Японию с Кореей в отчете не перепутал))))
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Японцы за время визита Зефилитика наржутся
Это ж попробуй втолковать этому кокоиновому прыщу в штиблетах, что чашку следует принимать правой и передавать в левую руку... и многое другое..
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Из США Зеленский вернулся Моникой...
Интересно кем он вернётся из Японии?
Или он поехал туда за харакири?
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Брешешь ты что Днепр. Урал голимый или Сибирь в лучшем случае.
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Ви теж вважаєте, що "робочий візит" цього "політика" - це гастролі?
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Полетів ЗелєМойша в Японію і став ЗєлєГейшею.
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ЗЕфилитик только прилетел, а в Японии уже тайфун...
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да...кажуть, що фукусіма може не витримати.
вовочка це якесь стихійне лихо.
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вот японцев реально жаль, они нам ничего плохого не сделали. Как бы его визит не закончился цунами.
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черговий закордонний візит коту під хвіст...
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Щось хвилююсь за імператора: Монику ***** Зеленски вслед за *****м Питерским пригласили на интронизацию императора в Японию.
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главное чтоб наш ампиратор вилку в сашими не воткнул
скажите ему кто-нибудь
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пианист-роялист....
вся Япония наверняка пересматривает сейчас ролики с его участием и ухахатывается над выбором мудрого нарида... Зеленский прибыл в Японию с рабочим визитом - Цензор.НЕТ 6220
Выбрал украинский нарид себе императора...
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нафига он в японию полител , он шо путин :
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В цей день 1578 року у битві під Венденом в ході Лівонської війни московське військо зазнало поразки від шведсько-литовсько-русько-польського війська.

Зеленский прибыл в Японию с рабочим визитом - Цензор.НЕТ 4730 Зеленский прибыл в Японию с рабочим визитом - Цензор.НЕТ 4157Зеленский прибыл в Японию с рабочим визитом - Цензор.НЕТ 8035
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А ленка будет у него на выступьении на подтанцовке, ждут еще хор вірьовки.
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не бачу щоб ніс ********* палички для показу як воно електрику видобудовує...
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дивно, що не взяв.
японці дуже шанують новаторські ідеї.
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главное, что бы Японию с Кореей в отчете не перепутал))))
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І понеслось гівно по трубах... Зеленский прибыл в Японию с рабочим визитом - Цензор.НЕТ 6779 З початком трудового тижня, порохоботи! Зеленский прибыл в Японию с рабочим визитом - Цензор.НЕТ 6779
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Дякуємо за привітання, а понеслось гівно по трубах це ти про перельот *********** в Японію? Чи про хор вірьовки?
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Авжеж- усією отарою, та з самого ранку!))) Такі кумедні!
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Приятно смотреть как пороходрыщи истекают желчью з самого утра,это ж надо быть такими задротами .Пеца за пять лет с ихними мозгами сделал своё
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як тама на расії клятій, ягель гризеш??))
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это што же пока мы тут какашками кидались наш мудрый лидер летел все это время в самолёте и думал о народном благе?
через москву летел или через минск или литаком коломойского?
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фотограф "майстер" не показав чий літак... бздять даже цього...)) тупий цей лідер... а ну да, ббб нуда ббб... мееее...
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мрией летел со всеми 22 геликами бениной охраны наверное
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походу зе ще у Китай залетить, ну на ринок Гуанджоу де усілякі херфони та інші "орігінали" продають)) скупиться...
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ДЕТСКИЙ САД НАЧАЛСЯ У ТРОЛЕЙ С УТРА ..ДА И КРУГЛОСУТОЧНО....ЧТО ВЫ ТОЛЬКО ПИШИТЕ. это же явно что ума как насрано в голове, у микроба его даже больше... что пишут троли и сопливые малолетки . сплошные простые оскорбления и подколы на уровне детского сада.... да у БУТУСОВА поддержка политики сайта явно антипрезидентская...5 канал такого непозволяет даже... печально всё... Зеленський прибув до Японії з робочим візитом - Цензор.НЕТ 5659
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Им за это деньги платят,скажут мочить Петю будут на его голову испражняться.. Зеленський прибув до Японії з робочим візитом - Цензор.НЕТ 7970
В общем сайт превратился в ботовскую помойку.
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Коментаторська помийка у цензора просто вражаюча...
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Эти люди называют себя "ответственными государственниками".
А со стороны - притон тинейджеров недоумков, прогуливающих школу.
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Количество порохоботов и качество их троллинга на Цензоре совсем не изменилось. Поменялось лишь соотношение постов. После победы на выборах здравого смысла над армовирой, вполне естественно последовала определённая демобилизация и падение политической активности большей части здравомыслящих граждан. Отвечать на примитивный, временами просто идиотский, троллинг порохоботов находят в себе силы очень не многие. Люди заняты наблюдением за первыми шагами новой власти и не спешат с любыми оценками. Поэтому бесноватые порохоботы оказались в большинстве на всех интернеты пабликах. Пускай себе балуются. )
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Убедительная просьба -не давайте ему молоток !
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рашасми от пецепомойки ты увидишь на прямом и 5-м аналах ))
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Порохоботы с 7 утра трудятся. В 6 подъем и за работу. В тюрьмах они сидят, что ли? Зеленський прибув до Японії з робочим візитом - Цензор.НЕТ 344
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У них утренний понос от чеколяда Рашен
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а де їх ще побачиш.. вони як мамонти повимирали.. кучкуються на Цензорі Зеленський прибув до Японії з робочим візитом - Цензор.НЕТ 760
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ну и срачище от пебилов - просто уши вянут Зеленський прибув до Японії з робочим візитом - Цензор.НЕТ 4466 Зеленський прибув до Японії з робочим візитом - Цензор.НЕТ 4466 Зеленський прибув до Японії з робочим візитом - Цензор.НЕТ 4466 Зеленський прибув до Японії з робочим візитом - Цензор.НЕТ 4466 Зеленський прибув до Японії з робочим візитом - Цензор.НЕТ 4466
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Хоть объясните клоуну, что такое интронизация, чтобы не пукнул там об ионизации...…
Оно же такое......
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Политический туризм вазелиновой моники за счет украинских налогоплательщиков))))
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Ну ты то конечно заплатил все налоги и только благодаря им страна процветает.
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пецемоника все ещё пытается корчить из себя главного ))
увы не канает - а агрессивная секта 9%- свидетели пе беснуются при попустительстве администрации
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Признаться я хоть и против Порошенко, но Зеленский выглядит весьма жалко по сравнению с Петей - на мой взгляд.
Хотя может Зеленский будет Наполеоном в политике.
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Макрону організував пожежі в Нотр-Дам та Луврі; Меркель - трясучку; Трампу - процедуру імпічменту...
Ой, а шо буде з Японією?
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Надеюсь суши подадут сырыми, с паразитами, по старым японским рецептам.


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А, от шо...
"До берегів Японії наближаються два нових тайфуни - Неогурі та Буалой. Про це повідомляє svpressa з посиланням на головне метеоуправління країни.
Двадцятий за сезон тайфун Неогурі має підійти до узбережжя південно-західіше від Токіо вранці 22 жовтня. Пориви вітру можуть досягати 45 метрів в секунду. Ще один тайфун Буалой також підійде з півдня. Він вдарить по східному узбережжю Японії в ніч на 26 жовтня, його швидкість під час поривів вітру може досягти 50 метрів в секунду.
Як повідомлялося, тайфун "Хагібіс", що пронісся над Японією минулого тижня, став найпотужнішим в країні за останні 60 років. За даними метеорологів, тайфун приніс до 40 відсотків річних опадів. Пориви вітру в його епіцентрі перевищували 200 кілометрів на годину. Агенство Kyodo.повідомляє, що "...кількість загиблих від тайфуну "Хагібіс", який спричинив масштабні повені в Японії, зросла до 80; десятеро людей вважаються зниклими безвісти внаслідок повеней та злив. Пошукові роботи ще не завершені". За даними Агентства з ліквідації пожеж та стихійних лих Японії, кількість затоплених та пошкоджених через тайфун будинків становить 56753, що перевищило показник у 51 тисячу пошкоджених будівель внаслідок злив минулого року на заході Японії, в результаті яких загинуло понад 200 осіб".

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2802599-na-aponiu-nasuvautsa-odrazu-dva-novih-tajfuni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2802510-kilkist-zertv-tajfunu-v-aponii-zrosla-do-80.html
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японія прекрасна країна.тисячі храмів, заток, парків, нині там чарівна осінь з +25, і це все за бюджетних кошт. на літаках які вова обіцяв продати. тож вітання жителям прилук:ви зробили це разом! тож смокчіть свою канхветку,під свати та квартал піде. і пам*ятайте-он вам нічєго нє должен! бо лох то кормилєц!
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А не впутаться ли Зеле в японское престолонаследие, как в Трампа в США?
Будет украинская внешнеполитическая фишка!
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