 Стелу пам'яті загиблих відкрили біля Будинку ветеранів у Черкасах, - міськрада. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт міськради Черкас, у відкритті стели взяли участь міський голова Анатолій Бондаренко, голова ОДА Ігор Шевченко, митрополит Черкаський і Чигиринський Православної церкви України, голова Синодального управління військового духовенства владика Іоанн, батьки загиблих, ветеранська громадськість, жителі мікрорайону, учнівська молодь.

"Кожен із них - чийсь син, чоловік, батько. Вже ніколи вони не повернуться додому. Низький уклін тим батькам, дружинам і дітям, які віддали за Україну найдорожче - своїх рідних і близьких. Обов'язок живих - здобути і укріпити перемогу, щоб всі втрати, яких ми зазнали заради неї, були немарними. Черкаси - місто героїв. Багато наших земляків зараз ризикують своїми життями, захищаючи Україну, і, на жаль, за п'ять років війни багато з них загинули за рідну землю. Наш обов'язок - належним чином вшанувати пам'ять полеглих і підтримати тих, хто повернувся з війни додому", - звернувся до присутніх черкаський міський голова Анатолій Бондаренко.

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Також він зазначив, що міська влада робить все для того, щоб належним чином вшанувати своїх героїв. Рішенням міської ради всім загиблим присвоєно звання "Почесний громадянин міста Черкаси" і відзнаку "За заслуги перед містом Черкаси".

Уточнюється, що меморіал створено коштом небайдужих громадян, ідея і виконання належать ветеранам АТО і їхнім побратимам.







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