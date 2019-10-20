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Все про:Київська область (1029) Нацполіція (8367) смерть (3584)

 33-річний чоловік помер під час затримання поліцейськими на Київщині, тілесних ушкоджень у нього не виявлено, - Нацполіція. ФОТО

33-річний чоловік помер під час затримання поліцейськими в смт Баришівка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

На спецлінію "102" вчора вранці надійшло повідомлення про сімейну бійку. Ініціатор конфлікту потрощив у будинку меблі, вчинив сварку, наніс удар ножем брату дружини, а потім втік на автомобілі. 

В області ввели план-перехоплення й розшукали нападника. Водій почав чинити опір поліції та кидався на працівників із ножем. Правоохоронцям вдалося знешкодити і затримати молодика.
Поступово, затриманому ставало зле, тоді поліцейські викликали швидку та надавали невідкладну медичну допомогу. Лікарі швидкої, які пізніше приїхали на виклик, не змогли врятувати чоловіка - затриманий помер. 

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Про подію будо повідомлено прокуратуру та ДБР. Судово-медичний експерт, в присутності працівників Державного бюро розслідувань, наявних тілесних ушкоджень, які могли б спричинити смерть, не виявив. Остаточну причину встановить судово-медична експертиза. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

Відкрито кримінальне провадження за фактом хуліганства частиною 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України та за частиною 1 статті 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінально кодексу України. Триває досудове розслідування.

33-річний чоловік помер під час затримання поліцейськими на Київщині, тілесних ушкоджень у нього не виявлено, - Нацполіція 01
33-річний чоловік помер під час затримання поліцейськими на Київщині, тілесних ушкоджень у нього не виявлено, - Нацполіція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3154839
 
 
 Топ коментарі
 
Возможно шокером долбанули а сердечко не выдержало.
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Чувака затримали правоохоронці. А потім він якось сам помер. Несподівано. В 33 роки.
Десь я вже чув схожу історію... )))

33-річний чоловік помер під час затримання поліцейськими на Київщині, тілесних ушкоджень у нього не виявлено, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9657
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Чорний гумор в гугл-стайл.
Більше ніж підлога аудиторії Цензора начебто вже в курсі... 33-річний чоловік помер під час затримання поліцейськими на Київщині, тілесних ушкоджень у нього не виявлено, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1822
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открывать дело против трупа??? я конечно хз, но как по мне это перебор..и как его судить будут?
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что я не пойму? что открыли дело, что бы потом закрыть? заниматься мусорылым больше нечем видать,как открывать и закрывать дела..и еще,мальчик, я тебе советую не судить о незнакомых тебе людях по себе
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АбИсняю. Если не открыть дело и не произвести всю процедуру то будет нарушен Закон. А если Закон не соблюдать то можно любого замочить и сказать Шо сам умер. Зрозумів?
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АбИсняю-дело не возбуждено по факту СМЕРТИ задержаного(а вот бы могли возбудить), дело возбуждено по факту хулиганки и сопротивления мусорам, то бишь против трупа..и зачем это сделано-я прекрасно понимаю
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якби понімали, то не писали би повну єрунду, показуючи свою слабеньку освіту.
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да куда уж мне до адвокатиков 33-річний чоловік помер під час затримання поліцейськими на Київщині, тілесних ушкоджень у нього не виявлено, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 38..у тебя комплексы,мальчик?
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Не переймайся. Это известный троль на Цензоре. Дело по смерти в момент задержания милиционеры обязаны были открыть. Но может прокуратура откроет...
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Є факт нанесення тілесних ушкоджень. Потрібно знайти винного. Щойно доведуть, що їх наніс нині покійний, і ніхто йому не допомагав, справу закриють за фактом смерті обвинуваченого. А може це сестра завдала ножових поранень брату?
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Возможно шокером долбанули а сердечко не выдержало.
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ЗЕ пусть идет на второй срок, а так обожаемая тобой свыня петрлексеич- на пожизненное в цугундер
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В нормальных странах сразу долбают пулей в лоб!
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В нормальных странах в полицию берут нормальных людей, а у нас бывших мусаров и всякое жлобье.
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Водитель начал оказівать Источник: https://censor.net.ua/p3154839
Прикольно, а банят меня и за меньшее）
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Та ладно ,если эти полицейские попадут в ОЧумелые руки ,то они запросто умрут без всяких следов на их тушках ... 33-летний мужчина умер во время задержания полицейскими на Киевщине, телесных повреждений у него не обнаружено, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 972убили мусора очередного человека а теперь втирают людям в уши мазь от геморроя ...
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Прежде чем начинать семейные ссоры, нужно врачей обойти.
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100% полиция его отмантулила, без следов и отпечатков пальцев.
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Чувака затримали правоохоронці. А потім він якось сам помер. Несподівано. В 33 роки.
Десь я вже чув схожу історію... )))


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Усвідомив, що накоїв, і не витримав борошна совісті.
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Чорний гумор в гугл-стайл.
Більше ніж підлога аудиторії Цензора начебто вже в курсі...
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)) но щас на брошенные камни часто попадаются и другие. похоже эти новички живут где то там высоко в горах и не в нашем районе.
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Або правоохоронець показав йому стовбур і він помер від жаху.
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Часи цибуль пройшли, стовбуром можна нагнати більше страху і жаху... Це ж качан Апокаліпсису...
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Сміття видобув гармату і скерував дмухало та прицільну комашку просто в особу )))
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Может Дмухало это кличка служебного пса или фамилия начальника патруля?
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Серьезно,какое слово гугл переводит как дмухало? 33-річний чоловік помер під час затримання поліцейськими на Київщині, тілесних ушкоджень у нього не виявлено, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9337
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Дуло.
Якщо множина чи родовий відмінок - то підходить "дмухала" (дула)
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Мається на увазі "дуло")))))
"Сміття видобув гармату і скерував дмухало та прицільну комашку просто в особу )))"
"Мусор достал пушку и направил дуло и прицельную мушку прямо в лицо" )))))))
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Дмухало - це дірка в стовбурі, з якої вилітають металеві бджоли.

33-річний чоловік помер під час затримання поліцейськими на Київщині, тілесних ушкоджень у нього не виявлено, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1410
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****.Чуть мозг не сломал,хотя там уже и ломать то нечего.
Сильно мудрил с подбором слов,в голове только "ствол" крутился.
Дуло...***...Сам с себя ржу.Спасибо за поднятое настроение.
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Щось таке пригадую:
"Терапевт не знає нічого. Паталогоанатом знає все, але пізно"
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"Іду я, чищу апєльсін. А он мімо бєжал, спаткнулся і упал мнє на нож. І так восєм раз".
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Только что было дело о превышении самообороны мужем, ранившего насильника своей жены в пах ножом.
А сколько дадут полицейским, превысившим задержание подозреваемого, он был живым до оказался мертвым после этого самого задержания?
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дадут немножко премии и в звании повысить тоже немножко могут...но не сразу... спустя пару-тройку недель...)) 33-річний чоловік помер під час затримання поліцейськими на Київщині, тілесних ушкоджень у нього не виявлено, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3201
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От осознания вины и раскаяния у задержанного пошла носом кровь и выпало четыре зуба...
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"упал с высоты собственного роста" (с)
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Нічого дивного не відбувається аваківська підарасня подонки у вигляді недореформованої поліції продовжують вбивати людей. Зелений залишив Сабакова для того щоб знищувати громадян.
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Похоже, что мужик какой то херни принял...
Сначало его колбасило не по-детски, а потом... а потом просто отколбасило...
Думаю, что если бы к нему подошёл бы какой-нибудь дворник, он всё-равно накрылся бы...
Может, крысиный яд в самогонке?
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