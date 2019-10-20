 Вперше в Україні школярів почали навчати тактичної медицини за стандартами НАТО в Рівному, - Міноборони. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
У Рівному за участю понад 150 школярів відбувся флешмоб з показового й масового проведення серцево-легеневої реанімації на манекенах. Мета заходу — донесення до населення інформації про важливість набуття навичок з домедичної допомоги в сучасному світі. Захід відбувся в рамках впровадження з 1 жовтня 2019 року в освітніх закладах міста курсу з тактичної медицини "Умій врятувати життя".
"Кожна людина повинна вміти надати домедичну допомогу потерпілому. Нашу ініціативу підтримала міська влада й виділила фінансування, закупила навчальні манекени, турнікети та бандажі. Тепер впроваджуємо в школах навчальні курси з тактичної медицини за стандартами НАТО", — розповіла голова ГО "Рівне-Такмед" Тетяна Воронцова.
Варто зазначити, що Рівне стало першим містом в Україні, де в рамках позашкільної освітньої програми стартував курс тактичної медицини для школярів.
Но флешмоб - это фигня.
не дурно им всяких роботов-носителей разрабатывают
Пам'ятаю курси з електробезпеки: там був тренувальний манекен, який звали "монтер Вася". З електронікою. Він вмів "говорити": 1 - "перелом ребер"; 2- "Нажаль час сплив"; 3 - щоки підсвічувалися рожевим і Вася говорив "Дякую!"
З.І.
Якщо серйозно-як на мене ,то дуже правильна ініціатива,хто б там що не говорив.
гордись что ты знал что норматив расхода живой силы в совке - пехотинец что-то там 2 минуты, танк - чет 10
ЕК, ты реально думаешь что вонючий совок кто-то полюбит благодаря твоим воспеванием этой дряни?
И ты считаешь что на совок кто-то хотел напасть?
Это как бы Рокфеллер собрал за миллиард отряд, и напал на тебя и отжал твой "жигуль".
не много.вато ли чести, ЕК?