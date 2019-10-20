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Все про:медицина (798) Міноборони (2863) Рівне (176) школа (716)

 Вперше в Україні школярів почали навчати тактичної медицини за стандартами НАТО в Рівному, - Міноборони. ФОТО

У Рівному вперше в Україні в рамках позашкільної освітньої програми стартував конкурс тактичної медицини за стандартами НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

У Рівному за участю понад 150 школярів відбувся флешмоб з показового й масового проведення серцево-легеневої реанімації на манекенах. Мета заходу — донесення до населення інформації про важливість набуття навичок з домедичної допомоги в сучасному світі. Захід відбувся в рамках впровадження з 1 жовтня 2019 року в освітніх закладах міста курсу з тактичної медицини "Умій врятувати життя".

"Кожна людина повинна вміти надати домедичну допомогу потерпілому. Нашу ініціативу підтримала міська влада й виділила фінансування, закупила навчальні манекени, турнікети та бандажі. Тепер впроваджуємо в школах навчальні курси з тактичної медицини за стандартами НАТО", — розповіла голова ГО "Рівне-Такмед" Тетяна Воронцова.

Варто зазначити, що Рівне стало першим містом в Україні, де в рамках позашкільної освітньої програми стартував курс тактичної медицини для школярів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Олена Зеленська відвідала українську школу в Ризі і зустрілася з представниками української громади, - ОП. ФОТОрепортаж

Вперше в Україні школярів почали навчати тактичної медицини за стандартами НАТО в Рівному, - Міноборони 01
Вперше в Україні школярів почали навчати тактичної медицини за стандартами НАТО в Рівному, - Міноборони 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3154826
 
   
 Топ коментарі
 
Непрямий масаж серця? Школярам пояснили що надмірним зусиллям можна зламати пацієнту ребра?
Пам'ятаю курси з електробезпеки: там був тренувальний манекен, який звали "монтер Вася". З електронікою. Він вмів "говорити": 1 - "перелом ребер"; 2- "Нажаль час сплив"; 3 - щоки підсвічувалися рожевим і Вася говорив "Дякую!"
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не было пропаганды - ты не пробовал бюстику Сифилитика в "Ленкомнате" пририсовать усы?

ЕК, ты реально думаешь что вонючий совок кто-то полюбит благодаря твоим воспеванием этой дряни?
И ты считаешь что на совок кто-то хотел напасть? Впервые в Украине школьников начали обучать тактической медицине по стандартам НАТО в Ривном, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3372

Это как бы Рокфеллер собрал за миллиард отряд, и напал на тебя и отжал твой "жигуль".
не много.вато ли чести, ЕК?
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Раз в Совке изучали военное дело, значит нам не нужно? Такая у Вас логика? Но там ещё читать и считать учили - тоже отменим?
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ничего, вот станут взрослее, научатся разводить спирт, пыхать каннабис по стандартам нато и забудут о всякой тактической медицине, и усе будет дуже мрийно
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Щось дохрена петренків розвелось на сайті.
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не все тута пятикопийичные Впервые в Украине школьников начали обучать тактической медицине по стандартам НАТО в Ривном, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8731
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В стране 6 лет война и правила оказания медицинской помощи должны быть в школьной программе всех школ, а не во внешкольной и в одной школе. Наше образование никудышнее и я об этом неоднократно писала. Учат всему что не нужно, а тому, что нужно не учат. 11 лет учат школьников английскому и в итоге почти никто из выпускников не знает этого языка даже на примитивном уровне. Так что лучше в школу не ходить, не тратить время, а заниматься семейным образованием дома или он-лайн обучением. И пользы больше и психика будет здоровой, а не исковерканной школьным насилием со стороны учителей и учеников и общее здоровье будет в порядке.
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Raskazi ПЕтр Петренко b7edfb01 , kak eto: "разводить спирт, пыхать каннабис по стандартам нато", a to ja eto propustl v svojom obucheniji... Впервые в Украине школьников начали обучать тактической медицине по стандартам НАТО в Ривном, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5482
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Это хорошо и правильно.
Но флешмоб - это фигня.
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А у солдат НАТО как-то по другому переломы фиксируют, жгуты накладывают или массаж сердца делают через спину?
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Обучите их сперва человечности,сочуствию и доброте.
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P.S.Снаряжение америкоского солдата весит 15 кг а ранец нашего первокласника 5-6кг.Так что пускай сперва натовцы учатся у нас.
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не смерди, Антиколорадос пишет что у спецназа сша - 50кг. снаряги
не дурно им всяких роботов-носителей разрабатывают
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Непрямий масаж серця? Школярам пояснили що надмірним зусиллям можна зламати пацієнту ребра?
Пам'ятаю курси з електробезпеки: там був тренувальний манекен, який звали "монтер Вася". З електронікою. Він вмів "говорити": 1 - "перелом ребер"; 2- "Нажаль час сплив"; 3 - щоки підсвічувалися рожевим і Вася говорив "Дякую!"
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Дуже дякую чи просто "дякую"? Впервые в Украине школьников начали обучать тактической медицине по стандартам НАТО в Ривном, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5188
З.І.
Якщо серйозно-як на мене ,то дуже правильна ініціатива,хто б там що не говорив. Впервые в Украине школьников начали обучать тактической медицине по стандартам НАТО в Ривном, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3620
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краще б їх польській мові навчали.. бо треба буде скоро їхати
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И это правильно! Даже при совке в школах был урок НВП....начальные знания все имели и об оружии. о защите, об убежищах.....
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потому что совок на этих детей смотрел как на фарш, в который они должны были превратиться "освобождая" очередной бантустан от злых Ротшильдов. которые готовятся отжать хибары у дикарей
гордись что ты знал что норматив расхода живой силы в совке - пехотинец что-то там 2 минуты, танк - чет 10 Впервые в Украине школьников начали обучать тактической медицине по стандартам НАТО в Ривном, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8539
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Хочешь мира, готовься к войне. Пропаганды на уроках не было. а вот как подойти к АК всё остальное. как оказалось очень полезно в наши дни. Узбагойся.....
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не было пропаганды - ты не пробовал бюстику Сифилитика в "Ленкомнате" пририсовать усы?

ЕК, ты реально думаешь что вонючий совок кто-то полюбит благодаря твоим воспеванием этой дряни?
И ты считаешь что на совок кто-то хотел напасть? Впервые в Украине школьников начали обучать тактической медицине по стандартам НАТО в Ривном, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3372

Это как бы Рокфеллер собрал за миллиард отряд, и напал на тебя и отжал твой "жигуль".
не много.вато ли чести, ЕК?
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Раз в Совке изучали военное дело, значит нам не нужно? Такая у Вас логика? Но там ещё читать и считать учили - тоже отменим?
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Не передёргивай. Я об уроках НВП ...там у нас в классе точно не было и тем более к "быть мясом" не пропагандировали. У тебя наверное было по другому. соболезнования. не стучись бпольше.
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Всё верно пишите. Как это парню после школы не уметь стрелять? Не понимаю. Если мой склероз меня не подводит, то при поганом Совке из калаша мы стреляли уже в 9-м классе (правда одиночными), не говоря уж про мелкашки в тире.
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Аналогично. Тир был в средней Киевской школе в подвале под спортзалом, а девочки умели первую помощь оказать, ну некоторые только теоретически. И знали где ближайшее бомбоубежище, посещали для информированности.
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Latvija est poxozie igri dlja podroskov "*********" vmeste zroslimi dobrovolcami "Zemesargi".
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