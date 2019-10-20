 Вперше в Україні школярів почали навчати тактичної медицини за стандартами НАТО в Рівному, - Міноборони. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

У Рівному за участю понад 150 школярів відбувся флешмоб з показового й масового проведення серцево-легеневої реанімації на манекенах. Мета заходу — донесення до населення інформації про важливість набуття навичок з домедичної допомоги в сучасному світі. Захід відбувся в рамках впровадження з 1 жовтня 2019 року в освітніх закладах міста курсу з тактичної медицини "Умій врятувати життя".

"Кожна людина повинна вміти надати домедичну допомогу потерпілому. Нашу ініціативу підтримала міська влада й виділила фінансування, закупила навчальні манекени, турнікети та бандажі. Тепер впроваджуємо в школах навчальні курси з тактичної медицини за стандартами НАТО", — розповіла голова ГО "Рівне-Такмед" Тетяна Воронцова.

Варто зазначити, що Рівне стало першим містом в Україні, де в рамках позашкільної освітньої програми стартував курс тактичної медицини для школярів.

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