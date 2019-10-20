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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:нагорода (551) США (5678) Епіфаній (185) ПЦУ (455)

 Епіфанію в США вручили премію за захист прав людини. ФОТОрепортаж

Предстоятелю Православної церкви України Епіфанію в Нью-Йорку вручили "Премію Афінагора з прав людини".

Про це митрополит повідомив на своїй сторінці в мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"З почуттям щирої вдячності прийняв сьогодні в Нью-Йорку Athenagoras Human Rights Award. Прийняв її не як нагороду для мене особисто, а як відзнаку успіху праці тисяч і навіть мільйонів українських православних вірних на Батьківщині та в діаспорі", - йдеться в повідомленні.

За словами митрополита, прийняти нагороду імені видатного церковного і громадського діяча ХХ століття Патріарха Афінагора є для нього "великою честю".

"Це не лише честь, але і спонукання, і обов’язок – служити Богу, Церкві та дорученій мені пастві всіма моїми силами, як служив Патріарх Афінагор. Перед нашою Церквою та переді мною як Предстоятелем теж постало і будуть ще поставати багато викликів, але приклад Патріарха Афінагора відтепер особливо буде надихати мене", - підкреслив глава ПЦУ.

"Вірю, що настане день, коли всі без виключення Помісні Церкви послідують канонічному рішенню Вселенського Патріархату і визнають нашу Помісну Православну Церкву України рівноправною Церквою-Сестрою. Вірю, що у Константинополі – Новому Римі – відбудеться Всеправославний Собор, як його задумував і для якого багато попрацював Патріарх Афінагор. Вірю, що започаткована Святим і Великим Собором Православної Церкви на Криті справа буде продовжена і такі Собори стануть невід’ємною частиною церковного життя".

Нагадаємо, 18 жовтня митрополит Епіфаній з делегацією ПЦУ прибув до США.

Епіфанію в США вручили премію за захист прав людини 01
Епіфанію в США вручили премію за захист прав людини 02
Епіфанію в США вручили премію за захист прав людини 03
Епіфанію в США вручили премію за захист прав людини 04
Епіфанію в США вручили премію за захист прав людини 05
Епіфанію в США вручили премію за захист прав людини 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3154825
 
   
 Топ коментарі
 
Достойна нагорода, достойному Митрополиту.
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Зелебобики, срочно надо обосрать. Давайте дружно - Термос!!! Порох свыня!!! Нах нам той Термос с вирой, мова и армия!!! Барыыыга!!! Епифанию в США вручили премию за защиту прав человека - Цензор.НЕТ 137 Епифанию в США вручили премию за защиту прав человека - Цензор.НЕТ 137 Епифанию в США вручили премию за защиту прав человека - Цензор.НЕТ 137
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Эпифаний показал свою человечность и благородство во время бунта Филарета,лично для меня было важно,чтобы Эпифаний вышел красиво из этой мерзкой ситуации и он так и сделал.
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Достойна нагорода, достойному Митрополиту.
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Эпифаний показал свою человечность и благородство во время бунта Филарета,лично для меня было важно,чтобы Эпифаний вышел красиво из этой мерзкой ситуации и он так и сделал.
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...ййессс!!!!....красава наш митрополит!!!...завтра снова очередной - внеочередной синод несостоявшийся московский папа, проводить будет...анафему Вселенскому поди прогугнявят, подгорает там уже сильно...от бесы... Епифанию в США вручили премию за защиту прав человека - Цензор.НЕТ 6045 Епифанию в США вручили премию за защиту прав человека - Цензор.НЕТ 2735....
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Попы перевалили миллионы людей, а теперь прикидываются что это сделала сотона. Любой поп - лжец и эгоист, было бы лучше вообще забыть эти нелепые культы выдуманным ссуществам.

Сперва Яхве высрал попам что Земля плоская, а потом: ну ладно, если ваши еретики-ученые не верят шо плоская, то вот вам(сгибает Землю в геоид) Епифанию в США вручили премию за защиту прав человека - Цензор.НЕТ 8378
Только за это их надо разгонять - очевидно же что выдумка это христобесие Епифанию в США вручили премию за защиту прав человека - Цензор.НЕТ 7785
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Он тоже от внешнего управления? "Вашингтонский обком" рулит?!
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Зелебобики, срочно надо обосрать. Давайте дружно - Термос!!! Порох свыня!!! Нах нам той Термос с вирой, мова и армия!!! Барыыыга!!!
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А Порох вже не дячок МП? Ще в 2009-му х"лу служив.
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Суховантаж Ocean Freedom з патрульними катерами, які є військовою допомогою США для України, увійшов у Чорне море.

https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/10/20/7102061/
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Как же теперь железные лодки от ЛенКузни Педро Мальдивского?
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Женя, ти правільна дєлаєш, шо ********* кацапам
вони дебілів *******!
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ты штопанное резинотехническое изделие № 2.......узбагойся уже, убогое.
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Не понял, это хорошо или плохо по твоей ЗЕбильной логике? Там вроде Петя при делах.... а Моника никаким боком
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Лоліта рило і туди встромив?Напевно думав,що то термос з помиями.
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коли кацап намагається розмовляти людською мовою, його дебілізм проглядає у всій красі
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сам то откедова размовляшь, с под плинтуса шо ле? Епифанию в США вручили премию за защиту прав человека - Цензор.НЕТ 2653
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отета ти шутнул!
уся ваша дебільна тролятня мало не вцялася
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рот то прикрой, слюна аж хлещет и ржешь, як мерин Епифанию в США вручили премию за защиту прав человека - Цензор.НЕТ 9936
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і чому я не таке полєпошне, як ти?
от не щастить!
сам би собі шуткував і всцикався б
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И не одного слова про Порошенко. Епифаний не стал дразнить американцев.
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Это после того как пцу захватывает храмы по всей Украине
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Серьезно?) И как же украинская церковь "захватывает" украинские храмы по всей Украине, расеянин?
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Отряси чешую с глаз,тогда увидите
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Вам, расеянам, отрясти чешую с глаз не удастся: приросла намертво.
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А с чего вы взяли что я из Росии?И вообще зачем вы коментируете если вы не из числа христиан.
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А Думенку передайте что у нас уже было 7 Всеправославных соборов и больше быть не может.
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Серйозно? Чому ж ще не всі захопили? З рпц (упц) переплутав, бо у нас інакше Епіфанію в США вручили премію за захист прав людини - Цензор.НЕТ 5463 "Є релігійна громада, і, якщо всередині цієї громади виникає бажання вийти з-під підпорядкування якогось релігійного центру, вони повинні зібрати збори, поставити дві-три точки зору на голосування, на обговорення і, відповідно, проголосувати. Яка більшість у цій громаді отримує перевагу, така і доля цієї громади"
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Если в храм ходит 20 человек и участвуют в таинствах ,ремонтируют храм,стаскивают иконы и т.п.,и вдруг откуда не возьмись приходит 200 человек(зомбированые политикой с телевизора) , которые ходят в храм только на пасху,и говорят мы хотим поменять конфесию,вы все тут из фсб и др. и с поддержкой власти отнимают храм.Внимание вопрос: это гонения на христиан?Это по справедливости?
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расеянин рассказывает про "зомбированных политикой с телевизора"?) Вот это оксюморон!
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Но если отнимаете храмы у нас мы только рады,да со слезами на глазах,но это дает нам укрепления в вере и мы сплочаемься в нашей скорби,но вытирая слезы воспоминаем о Христе и о его страданиях,и сами с готовностью идем Его стопами ибо он нам заповедал что так будет со всеми кто в Него верует" Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас.​(Мф. 5: 11-12)"
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Ми ваше фсб в рясах з нашої Лаври не женемо, а ви нам про якісь "гонения"
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Ему премия, а тысячам Х.......... Прости меня Господи и Божья Мать.
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