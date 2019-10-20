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Все про:контрабанда (1015) Львівщина (970) митниця (583)

 Понад 2 тонни контрабандних продуктів виявлено в рейсовому автобусі на кордоні з Польщею. ФОТОрепортаж

Працівники Львівської митниці виявили понад 2 тонни продуктів харчування в рейсовому автобусі на кордоні з Польщею.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі "Фейсбук" повідомляє пресслужба Львівської митниці.

"У пункті пропуску для автомобільного сполучення "Шегині –Медика" під час митного контролю рейсового автобуса працівники митниці виявили факт незаконного переміщення 2107 кг продуктів та 120 літрів молока. Їх намагався ввезти до України водій, громадянин України, 27- річний мешканець Івано-Франківщини.
У працівників митниці виникла підозра про можливе переміщення прихованих від митного контролю товарів. Було прийнято рішення про поглиблений огляд транспортного засобу в спеціально облаштованому місці. Там у салоні автобуса, його багажному відділені митники серед особистих речей знайшли незадекларований товар.
За цим фактом складено протокол про порушення митних правил. Товар вилучено. Справу скерують до суду, який і визначить покарання", - йдеться у повідомленні.

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Понад 2 тонни контрабандних продуктів виявлено в рейсовому автобусі на кордоні з Польщею 01
Понад 2 тонни контрабандних продуктів виявлено в рейсовому автобусі на кордоні з Польщею 02
Понад 2 тонни контрабандних продуктів виявлено в рейсовому автобусі на кордоні з Польщею 03
Понад 2 тонни контрабандних продуктів виявлено в рейсовому автобусі на кордоні з Польщею 04
Понад 2 тонни контрабандних продуктів виявлено в рейсовому автобусі на кордоні з Польщею 05
Понад 2 тонни контрабандних продуктів виявлено в рейсовому автобусі на кордоні з Польщею 06
Понад 2 тонни контрабандних продуктів виявлено в рейсовому автобусі на кордоні з Польщею 07
Понад 2 тонни контрабандних продуктів виявлено в рейсовому автобусі на кордоні з Польщею 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3154817
 
   
 Топ коментарі
 
А ось і відповідь на питання, де дешевші продукти харчування: Україна чи ЄС.
І не тільки ковбаса
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"Более 2 тонн контрабандных продуктов обнаружены в рейсовом автобусе на границе с Польшей." - это наверное потому, что в Польше в два раза дешевле. Племянник с женой ездил на днях в Польшу на какое-то "голубое око" смотреть. Говорит, что купил фирменные кроссовки в два раза дешевле чем у нас, жена купила шубу дешевле чем у нас. Продукты тоже дешевле чем у нас. Средняя зарплата в Польше достигла 1 200 евро в месяц = 33 000 грн. Говорит, что поляки живут и жизни радуются. Это наверное потому, что страной не руководят дураки, психически больные и воры.
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Полякі не обирають собі очільниками овочів та клоунів.
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Это получается, что теперь у нас все это дороже брать оптом чем в Польше, зебанутые?
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Как утверждают порохоботы, украинцы настолько стали зажиточные при правлении Парашенка что из за етого у нас и автомобили и продукты и все остальное в 3 раза дороже чем в Европе.
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Напомни, кто у нас сейчас гарант и наше всё?
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Завез 400 кг. героина в Украину- отпустили на волю. Вывез сотни ешелонов угля, руды и леса из Украины- к тебе никаких претензий и ты даже уважаемый человек. А за колбасу и молоко таможенники и прокуроры впаяют тебе по полной программе. Ето п***ц. какой то. Только в Украине такое возможно
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кошмар какой надо же что-то делать с этим почему не реагирует Кабмин и Рада зачем выбирали зе?
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Водителю все вернуть и компенсацию, как жертве зебильного режима...
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В Польщі нема корупції і олігархів і ось результат,а українського підприємця душили і душать наволоч,яка дорвалася до влади тільки красти і виводити в офшори,купувати нерухомість за кордоном,бо в Україні панує безлад вчинений цими ж самими політиканами і чинушами.
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Nepran Lagidnyi Корупція є всюди.А в Східній Європі,тим більше.Та й олігархи там є,алде не ведуть себе так нагло,як у нас.
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Так в Україні ригівський феодалізм навіть не олігархіят,Але те,що везуть ПРОДУКТИ в Україну,це вирок виродкам,які проводили реформи.
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Nepran Lagidnyi Везуть все,наприклад телефони і продають в інтернеті дешевше.В нас ж купляють їх.
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Таких олігархів, в такій кількості, таких ненажерливих, таких антинаціональних там немає.
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Mora Zfayfer Так я і написав,що їх олігархи себе так не ведуть.
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Там немає таких олігархів, яких створив сволота Кучма, просто роздав національне багатство бандитам. В Чехії та Польщі можливо, по одному-два мілліардери, та й мілліардери вони на не в краденому з загальнонаціональної власності.

Виявилось, що краще пустити західний цивілізований капітал, ніж роздати бандитам українським та бандитам з обісРашки, не дай Б-же, підпускати капітал з рашки, ні одного нормального прикладу в Україні немає.
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А какой бюджет у зебанутых... Где 8000 000 000$, марзота?
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Все можно понять и стерпеть. Когда за растаможку автомобилей дерут 300% от стоимости авто, когда в одесских портах дерут $45000 за растаможку одного морского контейнера, когда газ и свет украинские отправляют за бугор а нам продают в 10 раз дороже... Но когда люди уже в пазухе продукты везут к себе домой не из хорошей жизни, то ето уже последняя стадия. Северная Корея бл*** дь. Даже немцы разрешали в концлагеря продукты нашим пленным передавать. Ето только при вонючем совке комуняки вонючие специально людей голодом морили, чтобы уничтожить целые нации.
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Не дозволяли, бо срср не був членом організації червоного хреста та напівмісяця.
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ыкӀи то не був? Батьки постійно платили внески, марки такі були. Червоний хрест та півмісяць. І товариства були, організації. Ви звідки?
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Буде справедливо повісити потужних реформаторів:порошенка і гройсмана першими.
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Зелену шмарклю та всю ЗеМанду на смереки!
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Зєля теж дозволив дерипаскам працювати в Україні? Ти не зможеш відмазати Мародера,бо люди достатньо інформовані і пам'ять в них хороша.
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Зелена шмаркля вже стільки наробила та наламала за декілька місяців, що розгрібати ще довго.

Лахта, не потрібно нам тут підкидати рашистські теми про *мародера" та про
"баригу", вони вже давно не актуальні.
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Капля в морі... Львівські митники показують бурну діяльність
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Шмон какой то. Понятно что так стони раз провозил. Ничего не пряча
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Чёт водила автобуса, неопытным оказался...Не понял работу украинской таможни...Или бабла откупиться мало оказалось?
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Прошло 5 лет. Рашка подохла от голода и развалилась, а украинские продукты хлынули на рынки ЕВРОПУ. Все так, как и предрекалось.
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