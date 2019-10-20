EN|RU|UK
Теми дня: Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Фоторепортаж, За кордоном
  2909  3
Матеріали за темою:
Все про:Угорщина (503) ДТП (2560) українці (1139)

 Через ДТП в Угорщині постраждали 10 українців, трьох уже прооперували. ФОТОрепортаж

Автобус вилетів з траси і протаранив дерево недалеко від кордону зі Словаччиною поруч з угорським селом Пацин, що на сході Угорщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "mukachevo.net".

"Згідно з отриманими від поліції даними, водій мікроавтобуса Mercedes у результаті перевищення швидкості не впорався з керуванням транспортним засобом, на перехресті з'їхав на узбіччя і зіткнувся з деревом. В результаті ДТП постраждали 10 громадян України: шість осіб мають важкі травми, чотири – легкі", – розповів директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

Дипломат поінформував, що постраждалі перебували у свідомості та самостійно сповістили рідних і тримають з ними зв'язок. Українців госпіталізували в медичні заклади регіону Боршод-Абауй-Земплен, де їм надається необхідна допомога.

"Трьом громадянам були зроблені невідкладні операції. Згідно з отриманою інформацією від завідувача травматології лікарні міста Мішкольц, громадяни України після операції в тяжкому стані, але загрози їхньому життю немає", – розповів представник МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі внаслідок ДТП загинув поліцейський. ФОТО

Через ДТП в Угорщині постраждали 10 українців, трьох уже прооперували 01

Через ДТП в Угорщині постраждали 10 українців, трьох уже прооперували 02
Через ДТП в Угорщині постраждали 10 українців, трьох уже прооперували 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3154816
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Скоріш за все бусик із заробітчанами, який в суботу виїхав з Італії. Ніч, хронічно втомлений та невиспаний водій - ось і наслідки. Бажаю всім швидко одужати та дістатися додому.
 показати весь коментар
 
Виной всему может быть Мерседес,водиле кажется что ему равных нет
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вгору