 Через ДТП в Угорщині постраждали 10 українців, трьох уже прооперували. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "mukachevo.net".

"Згідно з отриманими від поліції даними, водій мікроавтобуса Mercedes у результаті перевищення швидкості не впорався з керуванням транспортним засобом, на перехресті з'їхав на узбіччя і зіткнувся з деревом. В результаті ДТП постраждали 10 громадян України: шість осіб мають важкі травми, чотири – легкі", – розповів директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

Дипломат поінформував, що постраждалі перебували у свідомості та самостійно сповістили рідних і тримають з ними зв'язок. Українців госпіталізували в медичні заклади регіону Боршод-Абауй-Земплен, де їм надається необхідна допомога.

"Трьом громадянам були зроблені невідкладні операції. Згідно з отриманою інформацією від завідувача травматології лікарні міста Мішкольц, громадяни України після операції в тяжкому стані, але загрози їхньому життю немає", – розповів представник МЗС.

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