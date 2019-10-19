 Гринчака призначено главою Департаменту кіберполіції. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Кіберполіція є дуже важливою частиною кримінального блоку усієї Нацполіції. У час цифровізації усіх сфер життя уміння спеціалістів підрозділу кіберполіції є вкрай необхідними. Тож перед новим керівництвом стоїть важлива задача - зберегти високий рівень роботи підрозділу та примножити його".

Новопризначений очільник Департаменту кіберполіції розповів, що наразі вже створено концепцію вдосконалення підрозділу. Її основою залишатиметься якісний підбір кадрів та сучасний підхід до роботи.

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"Основним критерієм для нас під час формування оновленого підрозділу залишається високий рівень професіоналізму співробітників. Ми вже маємо стратегію розвитку Департаменту. Впевнений, спільно ми зможемо вдосконалити роботу підрозділу та вивести його на новий рівень надання державних послуг", - зазначив Олександр Гринчак.

Гринчак Олександр Васильович - полковник поліції. Народився 17 липня 1978 року на Львівщині. В органах системи МВС працює з 1995 року. До призначення на посаду начальника Департаменту кіберполіції очолював відділ протидії злочинам у сфері інформаційних систем Департаменту захисту економіки та працював на посаді першого заступника начальника Департаменту кіберполіції.