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 Політика України
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 Гринчака призначено главою Департаменту кіберполіції. ФОТО

Глава Національної поліції Ігор Клименко призначив Олександра Гринчака начальником департаменту кіберполіції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Кіберполіція є дуже важливою частиною кримінального блоку усієї Нацполіції. У час цифровізації усіх сфер життя уміння спеціалістів підрозділу кіберполіції є вкрай необхідними. Тож перед новим керівництвом стоїть важлива задача - зберегти високий рівень роботи підрозділу та примножити його".

Новопризначений очільник Департаменту кіберполіції розповів, що наразі вже створено концепцію вдосконалення підрозділу. Її основою залишатиметься якісний підбір кадрів та сучасний підхід до роботи.

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"Основним критерієм для нас під час формування оновленого підрозділу залишається високий рівень професіоналізму співробітників. Ми вже маємо стратегію розвитку Департаменту. Впевнений, спільно ми зможемо вдосконалити роботу підрозділу та вивести його на новий рівень надання державних послуг", - зазначив Олександр Гринчак.

Гринчак Олександр Васильович - полковник поліції. Народився 17 липня 1978 року на Львівщині. В органах системи МВС працює з 1995 року. До призначення на посаду начальника Департаменту кіберполіції очолював відділ протидії злочинам у сфері інформаційних систем Департаменту захисту економіки та працював на посаді першого заступника начальника Департаменту кіберполіції.

Гринчака призначено главою Департаменту кіберполіції 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3154778
 
 
 Топ коментарі
 
- Изя, а у нашего премьера диплом оказался фальшивым.
- Зато долги по ЖКХ оказались реальными. Так что, баланс соблюдён.
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новини пречесного вови, борьцюна з баригами:
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про визнання закону України про очищення влади таким, що втратив свою чинність. Автором законодавчої ініціативи став народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський.
Документ вже переданий на розгляд керівництву Верховної Ради, але його текст поки відсутній на сайті парламенту.
https://24tv.ua/ukrayina_tag1119/
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Гринчак назначен главой Департамента киберполиции. ФОТО
почему кадр не из 95-го квартала?)))
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Пока там разберешься кто из них кто и кто кого кем назначил,их уже не будет.
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- Изя, а у нашего премьера диплом оказался фальшивым.
- Зато долги по ЖКХ оказались реальными. Так что, баланс соблюдён.
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Так и здесь - главное соблюсти баланс назначений и увольнений. Запоминать не главное, как впрочем и сама работа.
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Якось він старо виглядає.Йому ж тільки 41 рік.
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новини пречесного вови, борьцюна з баригами:
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про визнання закону України про очищення влади таким, що втратив свою чинність. Автором законодавчої ініціативи став народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський.
Документ вже переданий на розгляд керівництву Верховної Ради, але його текст поки відсутній на сайті парламенту.
https://24tv.ua/****************/
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Гринчак назначен главой Департамента киберполиции. ФОТО
почему кадр не из 95-го квартала?)))
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Если хорошо покопаться - найдут, что друг\сын\кум\сват\брат\друг друзей и т.д.
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