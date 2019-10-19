 Наслідки обстрілів найманцями РФ житлових кварталів Водяного з мінометів і артилерії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Як розповідають військовослужбовці, які тримають оборону в районі Водяного неподалік Маріуполя, важке озброєння ворог застосовує переважно вночі, коли не працюють патрулі СММ ОБСЄ. У світлий час доби противник здійснює турбуючі обстріли, намагаючись викликати вогонь, щоб звинуватити українських військових в порушенні режиму тиші.
При цьому окупанти не надто стурбовані точністю своїх артилеристів. Міни та снаряди часто прилітають і на територію цивільних об'єктів, значно віддалених від позицій наших військ. Останній обстріл Водяного стався вчора ввечері.
"У Водяному не залишилося жодної неушкодженого будівлі. Всі зруйновані і пошкоджені. Крім матеріальних збитків, ворожі обстріли ставновлять безпосередню загрозу життю і здоров'ю місцевих жителів", - розповів морський піхотинець Юрій.
То-то жители Водяного радуются(((
11 февраля Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Пётр Порошенко прибыли в Минск. На заключительном этапе к ним присоединилась спецпредставитель председателя ОБСЕ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Хайди Тальявини.
12 февраля в Минск прибыли руководители самопровозглашённых ДНР и ЛНР - Александр Захарченко и Игорь Плотницкий[18].
В результате переговоров лидеры «четвёрки» приняли Декларацию в поддержку Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, принятого Контактной группой по урегулированию ситуации на Украине.
Подписавшие стороны
Россия: посол РФ на Украине Михаил Зурабов
ОБСЕ: посол Хайди Тальявини
Украина: экс-президент Украины Леонид Кучма
Александр Захарченко [какой-то мужик в камуфляже]
Игорь Плотницкий [какой-то мужик в пиджаке]
П.С. Декларация в поддержку Комплекса мер = Дкларация о намерениях
Что такое декларация о намерениях
Если вам нужно начать работать с партнёрами до того, как договоритесь о деталях, вам нужно подписать декларацию о намерениях.
Если сами переговоры с партнёрами - тяжёлая и долгая работа, вам нужно подписать декларацию о намерениях.
Когда вы подписали декларацию, можете делать что угодно. Но если ваши действия расходятся с задекларированными намерениями, ваши партнёры имеют право перестать с вами сотрудничать.
Вчера была передача про Золотое.
И девушка в студии говорила о том что во время предвыборных компаний различными политическими силами был потрачен 1 млрд долларов.
Это достаточно приличная ссума.
И она интересовалась почему эти деньги не были потрачены на отселение людей живущих на линии огня?
Грош цена таким политикам и такой нации которая занимается хрен знает чем.