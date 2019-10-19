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 Наслідки обстрілів найманцями РФ житлових кварталів Водяного з мінометів і артилерії. ФОТОрепортаж

Російські окупанти продовжують руйнувати цивільну інфраструктуру в Донецькій області. Цього тижня вони значно збільшили кількість і інтенсивність обстрілів наших позицій на Приазов'ї. При цьому противник застосовує не тільки стрілецьке озброєння, а й заборонені Мінськими угодами міномети калібру 82 і 120 мм і ствольну артилерію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Наслідки обстрілів найманцями РФ житлових кварталів Водяного з мінометів і артилерії 01

Як розповідають військовослужбовці, які тримають оборону в районі Водяного неподалік Маріуполя, важке озброєння ворог застосовує переважно вночі, коли не працюють патрулі СММ ОБСЄ. У світлий час доби противник здійснює турбуючі обстріли, намагаючись викликати вогонь, щоб звинуватити українських військових в порушенні режиму тиші.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби на Донбасі зафіксовано 4 ворожих обстріли, в районі Золотого найманці били з мінометів, втрат немає, - Міноборони

Наслідки обстрілів найманцями РФ житлових кварталів Водяного з мінометів і артилерії 02
Наслідки обстрілів найманцями РФ житлових кварталів Водяного з мінометів і артилерії 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рятувальники знешкодили за тиждень 689 вибухонебезпечних предметів на Донбасі, - штаб ОС

Наслідки обстрілів найманцями РФ житлових кварталів Водяного з мінометів і артилерії 04
Наслідки обстрілів найманцями РФ житлових кварталів Водяного з мінометів і артилерії 05

При цьому окупанти не надто стурбовані точністю своїх артилеристів. Міни та снаряди часто прилітають і на територію цивільних об'єктів, значно віддалених від позицій наших військ. Останній обстріл Водяного стався вчора ввечері.

Наслідки обстрілів найманцями РФ житлових кварталів Водяного з мінометів і артилерії 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рятувальники знешкодили за тиждень 689 вибухонебезпечних предметів на Донбасі, - штаб ОС

Наслідки обстрілів найманцями РФ житлових кварталів Водяного з мінометів і артилерії 07
Наслідки обстрілів найманцями РФ житлових кварталів Водяного з мінометів і артилерії 08

"У Водяному не залишилося жодної неушкодженого будівлі. Всі зруйновані і пошкоджені. Крім матеріальних збитків, ворожі обстріли ставновлять безпосередню загрозу життю і здоров'ю місцевих жителів", - розповів морський піхотинець Юрій.

Наслідки обстрілів найманцями РФ житлових кварталів Водяного з мінометів і артилерії 09
Наслідки обстрілів найманцями РФ житлових кварталів Водяного з мінометів і артилерії 10

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3154774
 
 
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Ну что, ВСЕ перестали стрелять?
То-то жители Водяного радуются(((
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Напомните, свиньи, КТО подписал Минские соглашения - с амнистией боевиков и особьім статусом ОРДЛО.
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Повторю тут....
Вчера была передача про Золотое.
И девушка в студии говорила о том что во время предвыборных компаний различными политическими силами был потрачен 1 млрд долларов.
Это достаточно приличная ссума.
И она интересовалась почему эти деньги не были потрачены на отселение людей живущих на линии огня?
Грош цена таким политикам и такой нации которая занимается хрен знает чем.
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